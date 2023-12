Takmer 47 percent obyvateľov Slovenska je nespokojných s doterajšími krokmi Ficovej vlády

Spokojní sú aj voliči Republiky

Nespokojní sú hlavne mladí

19.12.2023 (SITA.sk) - Nespokojnosť s doterajšími krokmi vlády Roberta Fica Smer-SD ) vyjadrilo 46,7 percenta obyvateľov Slovenska. Z nich 33,5 percenta uviedlo, že sú určite nespokojní a 13,2 percenta sa vyjadrilo, že sú asi nespokojní.Spokojných s doterajšími krokmi novej vlády je 40,2 percenta obyvateľov Slovenska, z nich 19,4 percenta uviedlo, že sú určite spokojní a 20,9 percenta sa vyjadrilo, že sú asi spokojní.Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu televízie JOJ Analýzy Na hrane. Agentúra vykonávala prieskum od 11. do 13. decembra na vzorke 1 000 respondentov.Z prieskumu ďalej vyplynulo, že nadpriemerne spokojní s krokmi vlády sú voliči strany Smer-SD, hnutia Republika , strany Hlas-SD Spokojní boli najmä starší ľudia, a to vo vekovej kategórii 66 a viac rokov, nasledovaní kategóriou ľudí vo veku 50 až 65 rokov.Spokojnosť s krokmi vlády vyjadrili aj najnižšie vzdelaní obyvatelia Slovenska a obyvatelia Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja.Nespokojnosť s krokmi Ficovej vlády nadpriemerne často uvádzali voliči strany Demokrati , hnutia Progresívne Slovensko , strany Sloboda a Solidarita , hnutia Slovensko Z pohľadu sociodemografických kategórií nespokojnosť vyjadrili najmä ľudia z najmladšej vekovej skupiny od 18 do 33 rokov, vysokoškolsky vzdelaní respondenti a obyvatelia Bratislavského kraja.