D. Mareková: Novela atómového zákona zhorší prístup ľudí k informáciám

Bratislava 11. septembra (TASR) - Odborníčka na prístup verejnosti k rozhodovaniu Dana Mareková tvrdí, že Slovensko sa novelizáciou atómového zákona posunulo ďalej od želaného stavu prístupu verejnosti k informáciám. Parlament v utorok (10. 9.) prelomil veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tejto novele.povedala Mareková.Hlavný problém vidí v dvoch bodoch novely, a to zavedení telekomunikačného a poštového tajomstva a vo vylúčení mimoriadnych opravných prostriedkov – obnovy konania a preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Oba body považuje za výrazné obmedzenie verejnej kontroly rozhodovania. Podľa Marekovej je takáto úprava zarážajúca, keďže ide o citlivú tému, ako je výstavba jadrového zariadenia. Poukazuje na to, že snahy o skrývanie informácií sú tu už roky a boli kvôli tomu vedené aj súdne spory.Novelu atómového zákona predložili poslanci koaličného Smeru-SD Róbert Puci a Maroš Kondrót. Správne konania týkajúce sa jadrových zariadení, ktoré sú na Úrade jadrového dozoru (ÚJD) SR vedené, majú byť podľa nich efektívnejšie. Novela upravuje aj spôsob komunikácie úradu voči tzv. dotknutej verejnosti. Ako poukázali poslanci, atómový zákon už v súčasnosti upravuje doručovanie rozhodnutí dotknutej verejnosti prostredníctvom verejnej vyhlášky.uvádza sa v dôvodovej správe.Prezidentka novelu vrátila do parlamentu na opätovné prerokovanie. Bola presvedčená, že by viedla k rozporu so spomínaným dohovorom.priblížila hlava štátu.