Rezort zdravotníctva rozdelí 3,1 milióna eur vedcom a výskumníkom

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jan Peter Kasper, Friedrich-Schiller-Universität Jena Foto: TASR/Jan Peter Kasper, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR prerozdelí viac ako 3,1 milióna eur na vedu a výskum pre oblasti inovatívnych diagnostických a terapeutických postupov, liekov na inovatívnu liečbu, inovatívne biotechnológie, inovatívne prostriedky zdravotníckej techniky či výskum nádorov a karcinómov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.priblížila.Prioritné okruhy výzvy boli vypracované v súlade so súčasnými trendmi a poznatkami v oblasti zdravotníckeho výskumu, so stratégiami a zámermi MZ SR a s odporúčaniami Európskej komisie.MZ SR už v tomto roku neplánuje vyhlásiť žiadnu výzvu, ale plánuje kontinuálne pokračovať vo vyhlasovaní výzvy pre vedcov a výskumníkov v roku 2020.