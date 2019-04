D. Saková: Každý únik informácií marí vyšetrovanie

Na snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 14. apríla (TASR) - Každý únik informácií z vyšetrovania alebo policajnej databázy marí vyšetrovanie. Ministerstvo vnútra (MV) SR pripravuje procesné opatrenia, aby sa únikom zabránilo. V nedeľnej relácii TA3 to povedala šéfka rezortu vnútra Denisa Saková (Smer-SD).zdôraznila. Nie je podľa nej podstatné, či je policajt dobrý, alebo zlý, či únik pomôže, alebo nepomôže vyšetrovaniu. Podotkla, že úniky dávajú informácie aj páchateľovi, akým smerom sa vyšetrovanie uberá. V oblasti legislatívy sa v tejto súvislosti podľa jej slov stretávajú na Generálnej prokuratúre (GP) SR.K mareniu vyšetrovania podľa nej prispievajú aj úniky z policajných databáz. "avizovala s tým, že pripravujú elektronický služobný preukaz. Preukaz označila ako prvok, ktorý bude slúžiť na to, aby sa minimalizovalo riziko úniku informácií.K úniku informácií z osobného spisu vyšetrovateľa tímu Kuciak Petra Juhása povedala, že je to neprípustné. Inšpekcia MV podľa jej slov už podnikla kroky, vyšetrovanie je v prípravnej fáze a uskutočnilo sa niekoľko úkonov trestného konania. Zmenu šéfa vyšetrovacieho tímu nezvažuje. Povedala, že pokiaľ policajt neprekročí svoje kompetencie a právomoci, má plnú podporu vedenia.Na otázky vo veci výpovede Miroslava M., obvineného v prípade vraždy Jána Kuciaka, odpovedať nechcela, pretože nemá podrobnejšie informácie. Doplnila, že kompetencie informovať o priebehu vyšetrovania prípadu vraždy novinára má Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).Vyjadrila sa aj k otázke bankovej transakcie prokurátora Dušana Kováčika. Potvrdila, že vo veci koná protikorupčná jednotka Národnej kriminálnej agentúry a transakciu preveruje.povedala.