Krajský súd v Žiline konštatoval, že G-komponent je nezákonný

Bratislava 27. septembra (TASR) - Krajský súd v Žiline v stredu (26.9.) svojím rozhodnutím potvrdil dve skoršie rozhodnutia Okresného súdu v Žiline v kauze platby za prístup do distribučnej sústavy tzv. G-komponentu. Oznámila to v Bratislave na brífingu riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI) Veronika Galeková za účasti Pavla Poláčka, advokáta zastupujúceho výrobcov, a Jána Karabu, výrobcu a člena SAPI." povedala Galeková.Upozornila, že vláda SR sa spolu s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) práve v tomto čase rozhodla presadzovať spomínaný poplatok aj v novele zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) číslo 309 z roku 2009, ktorá v Národnej rade (NR) SR už prešla prvým čítaním.podčiarkla.vyjadrila sa.G-komponent podľa Galekovej v Českej republike nikdy zavedený nebol, v Maďarsku sa nehovorí o prístupe, ale o poplatkoch za pripojenie, ktoré sú založené na skutočných nákladoch, v Poľsku opätovne žiadne poplatky za prenos a rozvod elektriny stanovené neboli, iba za pripojenie. "poznamenala.zdôraznila.upozornila.SAPI podľa Galekovej žiada tiež poslancov NR SR, MH SR a ÚRSO, aby konečne prestali diskriminovať domácich výrobcov elektrickej energie a nelikvidovali zelenú energetiku v SR, ktorá chráni životné prostredie a pomáha plniť medzinárodné záväzky štátu.spresnil Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Poláček & Partners, ktorá zastupovala výrobcov elektriny z OZE.zdôraznil Poláček.Podľa výrobcu elektrickej energie Jána Karabu je G-komponent nesystémový a z dlhodobého hľadiska likvidačný.povedal Ján Karaba, ktorého spoločnosť uspela pred krajským súdom.Galeková pripomenula, že ÚRSO svojou cenovou vyhláškou zaviedol novú platbu za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G-komponent. Túto platbu boli povinní platiť všetci výrobcovia elektriny pripojení do distribučnej sústavy bez ohľadu na to, či mali uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo či takýto prístup do sústavy využívali.Riaditeľka SAPI dodala, že v roku 2016 Ústavný súd SR zrušil tú časť vyhlášky, ktorá výrobcom elektriny ukladala povinnosť platiť G-komponent. Podľa ústavného súdu je neústavné, aby výrobcovia boli povinní takúto platbu platiť, keď nemajú uzatvorenú osobitnú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, v ktorej sa k jej úhrade zaviazali. Aj napriek rozhodnutiu ústavného súdu distribučné spoločnosti nielenže neústavne vyberané platby doteraz nevrátili, ale vyberajú ich aj naďalej.