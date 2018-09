Foto: Pri Chodníku korunami stromov vzniká nová reštaurácia. Reštaurácia ukrytá vo svahu.

Ako to vyzerá, keď známi architekti uprednostnia krásu vytvorenú prírodou pred krásou, ktorú dokáže vytvoriť človek? Stavba, vznikajúca na hrebeni Spišskej Magury v stredisku BACHLEDKA Ski & Sun je odpoveďou. Z vonku neviditeľná, z vnútra priestranná, funkčná a podčiarkujúca krásu okolia.

Pri výstupnej stanici vznikajúcej kabínovej lanovky z Bachledovej doliny prebieha čulý stavebný ruch. Na hrebeni Spišskej Magury sa rodí jedinečná stavba z rúk známeho architektonického ateliéru Compass.

„Stredisko už dlhšie pociťovalo potrebu zvýšenia kapacity stravovacích zariadení, toaliet, obchodu i miesta na úkryt v nepriaznivom počasí. Doterajšie zariadenia nachádzajúce sa na hrebeni nestíhali počas silných mesiacov pokrývať dopyt pri zachovaní kvality, ktorú chceme naším návštevníkom poskytnúť. Tešíme sa, že nová budova uspokojí všetky tieto potreby a vytvorí nový kultúrny i oddychový priestor esteticky zasadený do prostredia pre našich zákazníkov.“

Stavba bola navrhnutá tak, aby rešpektovala okolité prostredie, umocnila jedinečné výhľady na Belianske Tatry, ktoré sa z tohto miesta ponúkajú a svojou existenciou nenarúčala dané územie. Dôležité pritom bolo skĺbiť funkčnosť, potrebnú kapacitu a estetiku. To všetko pri čo najnižšej ekologickej záťaži a za použitia maximálneho počtu miestnych dodávateľov a zdrojov. Výsledkom je stavba, kde sa príroda a funkčnosť snúbia v jeden celok. Z vonku minimalistická, z vnútra otvorená a svieža vytvorí priestor pre reštauráciu s panoramatickou terasou s kapacitou 190 miest, obchod so suvenírmi a regionálnymi špecialitami i kaviareň s barom. Nezabudne ani rodiny s deťmi, ktorým poskytne kompletné zázemie s baby friendly reštauráciu, priestorom na kojenie a veľkým detským kútikom. Budova stojí neďaleko Chodníka korunami stromov, ktorý je jednou z mála atrakcií koncipovaných bezbariérovo. Práve preto je bezbariérovosť jedným z parametrov, ktorý spĺňajú aj všetky verejné časti novej budovy. Exteriér bude tvoriť zelená pochôdzna strecha s výhľadom na Belianske Tatry, terasa kaviarne a baru, detské ihrisko a prírodný amfiteáter so širokým schodiskom ponúkajúci priestor na kultúrne a športové podujatia.

Ekológia a udržateľnosť tvoria jednu z hlavných myšlienok vznikajúceho diela. Dôraz sa kladie tak na nízku energetickú náročnosť stavby, ako aj použité materiály, ich trvácnosť a prírodné prvky interiéru. Nezabudlo sa ani na priestor pre environmentálnu výučbu či školenia, ktorý bude slúžiť školám a edukačným programom Pieninského národného parku.

Prvých zákazníkov by budova mala privítať už koncom roku 2018 a naplno sa rozbehnúť do prevádzky spolu s lyžiarskou sezónou 2018/2019.