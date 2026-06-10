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10. júna 2026
Dagestanom otriasla séria explózií. Zasiahnutý bol najväčší plynovod v regióne – VIDEO
Podľa dostupných informácií bolo z okolia evakuovaných viac ako sto ľudí, pričom zatiaľ neboli hlásené žiadne obete ani zranení. V ruskej republike Dagestan došlo k trom explóziám na hlavnom ...
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10.6.2026 (SITA.sk) - Podľa dostupných informácií bolo z okolia evakuovaných viac ako sto ľudí, pričom zatiaľ neboli hlásené žiadne obete ani zranení.
V ruskej republike Dagestan došlo k trom explóziám na hlavnom plynovode Mozdok-Kazimagomed. Podľa dostupných informácií bolo z okolia evakuovaných viac ako sto ľudí, pričom zatiaľ neboli hlásené žiadne obete ani zranení.
Po výbuchoch vypukol rozsiahly požiar a nad miestom incidentu sa zdvihol mohutný stĺp plameňov. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidno oheň, ktorý bol podľa miestnych médií pozorovateľný aj niekoľko kilometrov od miesta udalosti.
Podľa informácií zverejnených na telegramovom kanáli Baza explodovalo plynové potrubie v blízkosti čerpacej stanice v meste Kiziljurt. Plyn pod vysokým tlakom naďalej uniká a horí. Oblasť bola uzatvorená a záchranné zložky zasahujú priamo na mieste. Úrady zároveň riešia evakuáciu obyvateľov z okolitých domov.
Regionálna pobočka ruského ministerstva pre mimoriadne situácie uviedla, že tri explózie zasiahli hlavný plynovod s priemerom 1 200 milimetrov. Na zásah bolo nasadených 25 príslušníkov a sedem kusov techniky. Príčina explózií zatiaľ nebola zverejnená.
Zdroj: SITA.sk - Dagestanom otriasla séria explózií. Zasiahnutý bol najväčší plynovod v regióne – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V ruskej republike Dagestan došlo k trom explóziám na hlavnom plynovode Mozdok-Kazimagomed. Podľa dostupných informácií bolo z okolia evakuovaných viac ako sto ľudí, pričom zatiaľ neboli hlásené žiadne obete ani zranení.
Po výbuchoch vypukol rozsiahly požiar a nad miestom incidentu sa zdvihol mohutný stĺp plameňov. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidno oheň, ktorý bol podľa miestnych médií pozorovateľný aj niekoľko kilometrov od miesta udalosti.
???? More than 100 people evacuated after explosions on a major gas pipeline in Dagestan
According to Russia's Emergency Ministry, three explosions occurred on the Mozdok–Kazimagomed gas pipeline between the settlements of Bavtugay and Gelbakh in the Kizilyurt district.
More than… https://t.co/yMqKs1Izer pic.twitter.com/oqeLrItXFl
— NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2026
Podľa informácií zverejnených na telegramovom kanáli Baza explodovalo plynové potrubie v blízkosti čerpacej stanice v meste Kiziljurt. Plyn pod vysokým tlakom naďalej uniká a horí. Oblasť bola uzatvorená a záchranné zložky zasahujú priamo na mieste. Úrady zároveň riešia evakuáciu obyvateľov z okolitých domov.
BREAKING:
Ukraine has struck a major Russian gas pipeline in Dagestan pic.twitter.com/xajEhFLvI1
— Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2026
Regionálna pobočka ruského ministerstva pre mimoriadne situácie uviedla, že tri explózie zasiahli hlavný plynovod s priemerom 1 200 milimetrov. Na zásah bolo nasadených 25 príslušníkov a sedem kusov techniky. Príčina explózií zatiaľ nebola zverejnená.
Fotogaléria k článku:
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Zdroj: SITA.sk - Dagestanom otriasla séria explózií. Zasiahnutý bol najväčší plynovod v regióne – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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