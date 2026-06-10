Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 10.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Margaréta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

10. júna 2026

Dagestanom otriasla séria explózií. Zasiahnutý bol najväčší plynovod v regióne – VIDEO


Tagy: Dagestan ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Podľa dostupných informácií bolo z okolia evakuovaných viac ako sto ľudí, pričom zatiaľ neboli hlásené žiadne obete ani zranení. V ruskej republike Dagestan došlo k trom explóziám na hlavnom ...



Zdieľať
gettyimages 1284759468 676x451 10.6.2026 (SITA.sk) - Podľa dostupných informácií bolo z okolia evakuovaných viac ako sto ľudí, pričom zatiaľ neboli hlásené žiadne obete ani zranení.


V ruskej republike Dagestan došlo k trom explóziám na hlavnom plynovode Mozdok-Kazimagomed. Podľa dostupných informácií bolo z okolia evakuovaných viac ako sto ľudí, pričom zatiaľ neboli hlásené žiadne obete ani zranení.

Po výbuchoch vypukol rozsiahly požiar a nad miestom incidentu sa zdvihol mohutný stĺp plameňov. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidno oheň, ktorý bol podľa miestnych médií pozorovateľný aj niekoľko kilometrov od miesta udalosti.



Podľa informácií zverejnených na telegramovom kanáli Baza explodovalo plynové potrubie v blízkosti čerpacej stanice v meste Kiziljurt. Plyn pod vysokým tlakom naďalej uniká a horí. Oblasť bola uzatvorená a záchranné zložky zasahujú priamo na mieste. Úrady zároveň riešia evakuáciu obyvateľov z okolitých domov.



Regionálna pobočka ruského ministerstva pre mimoriadne situácie uviedla, že tri explózie zasiahli hlavný plynovod s priemerom 1 200 milimetrov. Na zásah bolo nasadených 25 príslušníkov a sedem kusov techniky. Príčina explózií zatiaľ nebola zverejnená.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Dagestanom otriasla séria explózií. Zasiahnutý bol najväčší plynovod v regióne – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dagestan ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Naprieč Slovenskom pobeží 100 tímov, THE RUN SLOVAKIA 2026 štartuje už tento víkend
<< predchádzajúci článok
Magyar to myslí vážne s odblokovaním eurofondov. Chystá protikorupčný balík zákonov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 