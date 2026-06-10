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10. júna 2026

Magyar to myslí vážne s odblokovaním eurofondov. Chystá protikorupčný balík zákonov


Tagy: COVID-19 Eurofondy Maďarská vláda Maďarský premiér Majetkové priznania Právny štát

Maďarská vláda predstavila rozsiahly návrh protikorupčných opatrení, ktorými chce splniť podmienky Európskej únie na uvoľnenie zablokovaných finančných prostriedkov.



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10.6.2026 (SITA.sk) - Maďarská vláda predstavila rozsiahly návrh protikorupčných opatrení, ktorými chce splniť podmienky Európskej únie na uvoľnenie zablokovaných finančných prostriedkov.


Maďarská vláda v utorok predložila rozsiahly návrh protikorupčnej legislatívy, ktorého cieľom je zaviesť reformy potrebné na získanie miliárd eur zablokovaných Európskou úniou.

Nový plán


EÚ koncom minulého mesiaca oznámila, že Maďarsku uvoľní viac ako 16 miliárd eur, ktoré boli zmrazené pre obavy o dodržiavanie princípov právneho štátu počas vlády Viktora Orbána, ak Budapešť bude pokračovať v reformnom procese. Viac ako 10 miliárd eur z tejto sumy pochádza z európskeho fondu obnovy po pandémii ochorenia COVID-19. Maďarsko musí do konca augusta predložiť nový plán, aby sa k týmto prostriedkom dostalo.

Premiér Péter Magyar označil navrhovaný legislatívny balík za historický. Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti uviedol, že maďarskí občania a firmy môžu konečne získať prístup k fondom EÚ, ktoré im podľa neho oprávnene patria. Dodal, že na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné odstrániť „korupciu v štýle Orbána“.

Návrh zákona sprísňuje pravidlá pre každoročné majetkové priznania. Povinnosť podávať ich by sa mala rozšíriť na vysokých štátnych predstaviteľov, niektorých politikov mimo parlamentu a tiež ich príbuzných. Falšovanie údajov by sa stalo trestným činom s možným trestom odňatia slobody až na dva roky.

Prísnejšie požiadavky


Legislatíva zároveň rozširuje právomoci Protikorupčného úradu pre integritu, ktorý vznikol koncom roka 2022 v rámci predchádzajúceho reformného balíka požadovaného EÚ. Úrad by mohol preverovať majetkové priznania, iniciovať odvolanie funkcionárov pri závažných nezrovnalostiach, žiadať pokračovanie protikorupčných vyšetrovaní prostredníctvom súdov a pozastavovať verejné obstarávania s cieľom chrániť európske fondy.

Návrh obsahuje aj prísnejšie požiadavky na transparentnosť vlastníckych štruktúr súkromných investičných fondov. Počíta tiež s opätovným zoštátnením majetku, ktorý predchádzajúca vláda previedla na nadácie spravujúce verejný majetok, a so zmenami vo fungovaní univerzít. Tie by sa mali vrátiť pod priamejší verejný rámec v súlade s požiadavkami Európskej únie.

Termín hlasovania o návrhu zatiaľ nebol stanovený. Vláda však už skôr avizovala, že chce legislatívu schváliť v parlamente čo najrýchlejšie.


Zdroj: SITA.sk - Magyar to myslí vážne s odblokovaním eurofondov. Chystá protikorupčný balík zákonov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: COVID-19 Eurofondy Maďarská vláda Maďarský premiér Majetkové priznania Právny štát
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