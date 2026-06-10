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10. júna 2026
Naprieč Slovenskom pobeží 100 tímov, THE RUN SLOVAKIA 2026 štartuje už tento víkend
Na štart v Košiciach sa postaví 100 tímov a približne 1 400 bežcov, ktorí absolvujú 533 kilometrov dlhú trasu naprieč Slovenskom. Počas nadchádzajúceho víkendu 12. - 14. júna sa ...
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10.6.2026 (SITA.sk) - Na štart v Košiciach sa postaví 100 tímov a približne 1 400 bežcov, ktorí absolvujú 533 kilometrov dlhú trasu naprieč Slovenskom.
Počas nadchádzajúceho víkendu 12. – 14. júna sa uskutoční ďalší ročník Národného štafetového behu Košice – Bratislava THE RUN SLOVAKIA 2026. Na štart v Košiciach sa postaví 100 tímov a približne 1 400 bežcov, ktorí absolvujú 533 kilometrov dlhú trasu naprieč Slovenskom až do cieľa v Bratislave.
Podujatie sa aj tento rok teší veľkému záujmu bežeckých tímov zo Slovenska, Európy aj ďalších krajín sveta. Záujemcov bolo viac, než umožňuje maximálna kapacita podujatia. „Veľmi nás teší záujem o THE RUN SLOVAKIA a dôvera tímov, ktoré sa na podujatie každoročne vracajú. Kapacitu 100 tímov však nechceme navyšovať. Chceme zachovať bezpečnosť na trase, komfort pre bežcov a kvalitu podujatia, ktoré organizujeme. To je pre nás dôležitejšie ako samotný rast počtu účastníkov,“ hovorí riaditeľ podujatia Dušan Tarčák.
Kým stovka tímov si rozdelí jednotlivé úseky medzi svojich členov, päť bežcov sa vydá na cestu samostatne. Na trasu vyštartujú v stredu ráno, teda dva dni pred štartom štafetových tímov, a počas niekoľkých dní budú bojovať nielen s únavou a nedostatkom spánku, ale aj s vlastnými limitmi. Ich cieľom je doraziť do Bratislavy po vlastných silách a úspešne zvládnuť jednu z najnáročnejších výziev, aké THE RUN SLOVAKIA ponúka.
Počas troch dní prebehnú účastníci desiatkami miest a obcí naprieč Slovenskom. Na 533-kilometrovej trase bežcov čakajú významné prírodné, kultúrne a historické pamiatky – od priehrady Ružín a Spišského hradu cez Liptovskú Maru, Oravský hrad, Terchovú či Čičmany až po vinice pod Malými Karpatami.
Prvé tímy vyštartujú v piatok ráno v Košiciach. Pri štarte prinesie moderátor Richard Dedek z Rádia Slovensko poslucháčom živé vstupy priamo zo štartu v relácii Dobré ráno, Slovensko!. Redaktor Tomáš Gerši bude následne sprevádzať podujatie počas celého víkendu. O pohybe pelotónu bežcov na slovenských cestách bude počas celého víkendu informovať aj Zelená vlna Rádia Slovensko, vďaka čomu budú mať motoristi aktuálny prehľad o dianí na trase THE RUN SLOVAKIA 2026.
Sobotňajším centrom diania bude športový areál v Tepličke nad Váhom, kde organizátori pripravia oddychovú zónu pre bežcov, partnerov aj návštevníkov. Práve tu sa stretne väčšina účastníkov, načerpá nové sily a následne opäť vyrazí na západnú časť 533-kilometrovej trasy naprieč Slovenskom smerom do Bratislavy. Vyvrcholením podujatia bude nedeľný cieľ na Rybnom námestí v Bratislave.
Prvých bežcov očakávajú organizátori už od 12:00, pričom slávnostné vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazných tímov je naplánované na 15:00. Zázemie cieľa zabezpečí Hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava. Po dobehnutí posledných kilometrov sa bežci, partneri aj organizátori stretnú na tradičnej Pasta Party na letnej terase reštaurácie Bocca Buona, kde spoločne oslávia úspešné dokončenie ďalšieho ročníka THE RUN SLOVAKIA.
Počas celého víkendu budú mať bežci k dispozícii masérske služby a regeneračné zóny na vybraných miestach trasy. Súčasťou podujatia budú aj zdravotné zóny vo Veľkej Lodine, Tepličke nad Váhom a v Bratislave, kde si bežci aj návštevníci budú môcť nechať zmerať krvný tlak, cholesterol či absolvovať EKG vyšetrenie.
Súčasťou podujatia budú aj detské behy ZSE KIDS RUN, ktoré sa uskutočnia v Košiciach, Tepličke nad Váhom a Bratislave. Deti budú môcť zažiť atmosféru veľkého športového podujatia a zároveň svoj vlastný bežecký pretek. „Veríme, že lásku k športu treba budovať už od detstva. Práve preto sú detské behy dôležitou súčasťou THE RUN SLOVAKIA. Každý rok vidíme obrovské nadšenie detí, rodičov aj škôl a teší nás, že môžeme vytvárať priestor pre budúcu generáciu športovcov,“ dodáva Dušan Tarčák.
Aj tento rok bude mať podujatie charitatívny rozmer prostredníctvom projektu Bežíme o dušu. Počas celého víkendu bude prebiehať verejná zbierka, ktorej výťažok poputuje na konkrétny projekt Nadácie TV Markíza zameraný na podporu duševného zdravia detí. Vyzbierané prostriedky pomôžu podporiť konkrétne aktivity zamerané na duševné zdravie detí a ich psychickú pohodu. Do zbierky sa budú môcť zapojiť bežci, partneri aj návštevníci podujatia počas celého víkendu THE RUN SLOVAKIA 2026.
THE RUN SLOVAKIA 2026 sa uskutoční s podporou generálneho partnera Volvo a hlavných partnerov ZSE a VSE.
Zdroj: SITA.sk - Naprieč Slovenskom pobeží 100 tímov, THE RUN SLOVAKIA 2026 štartuje už tento víkend © SITA Všetky práva vyhradené.
Počas nadchádzajúceho víkendu 12. – 14. júna sa uskutoční ďalší ročník Národného štafetového behu Košice – Bratislava THE RUN SLOVAKIA 2026. Na štart v Košiciach sa postaví 100 tímov a približne 1 400 bežcov, ktorí absolvujú 533 kilometrov dlhú trasu naprieč Slovenskom až do cieľa v Bratislave.
Veľký záujem
Podujatie sa aj tento rok teší veľkému záujmu bežeckých tímov zo Slovenska, Európy aj ďalších krajín sveta. Záujemcov bolo viac, než umožňuje maximálna kapacita podujatia. „Veľmi nás teší záujem o THE RUN SLOVAKIA a dôvera tímov, ktoré sa na podujatie každoročne vracajú. Kapacitu 100 tímov však nechceme navyšovať. Chceme zachovať bezpečnosť na trase, komfort pre bežcov a kvalitu podujatia, ktoré organizujeme. To je pre nás dôležitejšie ako samotný rast počtu účastníkov,“ hovorí riaditeľ podujatia Dušan Tarčák.
Kým stovka tímov si rozdelí jednotlivé úseky medzi svojich členov, päť bežcov sa vydá na cestu samostatne. Na trasu vyštartujú v stredu ráno, teda dva dni pred štartom štafetových tímov, a počas niekoľkých dní budú bojovať nielen s únavou a nedostatkom spánku, ale aj s vlastnými limitmi. Ich cieľom je doraziť do Bratislavy po vlastných silách a úspešne zvládnuť jednu z najnáročnejších výziev, aké THE RUN SLOVAKIA ponúka.
Desiatky miest a obcí
Počas troch dní prebehnú účastníci desiatkami miest a obcí naprieč Slovenskom. Na 533-kilometrovej trase bežcov čakajú významné prírodné, kultúrne a historické pamiatky – od priehrady Ružín a Spišského hradu cez Liptovskú Maru, Oravský hrad, Terchovú či Čičmany až po vinice pod Malými Karpatami.
Prvé tímy vyštartujú v piatok ráno v Košiciach. Pri štarte prinesie moderátor Richard Dedek z Rádia Slovensko poslucháčom živé vstupy priamo zo štartu v relácii Dobré ráno, Slovensko!. Redaktor Tomáš Gerši bude následne sprevádzať podujatie počas celého víkendu. O pohybe pelotónu bežcov na slovenských cestách bude počas celého víkendu informovať aj Zelená vlna Rádia Slovensko, vďaka čomu budú mať motoristi aktuálny prehľad o dianí na trase THE RUN SLOVAKIA 2026.
Sobotňajším centrom diania bude športový areál v Tepličke nad Váhom, kde organizátori pripravia oddychovú zónu pre bežcov, partnerov aj návštevníkov. Práve tu sa stretne väčšina účastníkov, načerpá nové sily a následne opäť vyrazí na západnú časť 533-kilometrovej trasy naprieč Slovenskom smerom do Bratislavy. Vyvrcholením podujatia bude nedeľný cieľ na Rybnom námestí v Bratislave.
Slávnostné vyhodnotenie
Prvých bežcov očakávajú organizátori už od 12:00, pričom slávnostné vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazných tímov je naplánované na 15:00. Zázemie cieľa zabezpečí Hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava. Po dobehnutí posledných kilometrov sa bežci, partneri aj organizátori stretnú na tradičnej Pasta Party na letnej terase reštaurácie Bocca Buona, kde spoločne oslávia úspešné dokončenie ďalšieho ročníka THE RUN SLOVAKIA.
Počas celého víkendu budú mať bežci k dispozícii masérske služby a regeneračné zóny na vybraných miestach trasy. Súčasťou podujatia budú aj zdravotné zóny vo Veľkej Lodine, Tepličke nad Váhom a v Bratislave, kde si bežci aj návštevníci budú môcť nechať zmerať krvný tlak, cholesterol či absolvovať EKG vyšetrenie.
Detské behy
Súčasťou podujatia budú aj detské behy ZSE KIDS RUN, ktoré sa uskutočnia v Košiciach, Tepličke nad Váhom a Bratislave. Deti budú môcť zažiť atmosféru veľkého športového podujatia a zároveň svoj vlastný bežecký pretek. „Veríme, že lásku k športu treba budovať už od detstva. Práve preto sú detské behy dôležitou súčasťou THE RUN SLOVAKIA. Každý rok vidíme obrovské nadšenie detí, rodičov aj škôl a teší nás, že môžeme vytvárať priestor pre budúcu generáciu športovcov,“ dodáva Dušan Tarčák.
Aj tento rok bude mať podujatie charitatívny rozmer prostredníctvom projektu Bežíme o dušu. Počas celého víkendu bude prebiehať verejná zbierka, ktorej výťažok poputuje na konkrétny projekt Nadácie TV Markíza zameraný na podporu duševného zdravia detí. Vyzbierané prostriedky pomôžu podporiť konkrétne aktivity zamerané na duševné zdravie detí a ich psychickú pohodu. Do zbierky sa budú môcť zapojiť bežci, partneri aj návštevníci podujatia počas celého víkendu THE RUN SLOVAKIA 2026.
THE RUN SLOVAKIA 2026 sa uskutoční s podporou generálneho partnera Volvo a hlavných partnerov ZSE a VSE.
Zdroj: SITA.sk - Naprieč Slovenskom pobeží 100 tímov, THE RUN SLOVAKIA 2026 štartuje už tento víkend © SITA Všetky práva vyhradené.
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