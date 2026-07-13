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Dajte letu správnu iskru: Vyberte si parfumy, ktoré vám sadnú ako druhá koža
Nielen v lete rozhoduje práve vôňa bielizne o tom, ako sa v oblečení cítite.
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Zle zvolený parfém pôsobí ťažko a dusivo, dobrý vás naopak naladí na celý deň. Ktoré tóny fungujú v horúčave najlepšie a prečo ovplyvňujú vašu psychickú pohodu?
Letné tkaniny potrebujú ľahšiu vonnú kompozíciu
Bavlna, ľan a viskóza v horúčave rýchlo nasávajú pot aj pachy z okolia, keďže ide o priedušné materiály s otvorenou štruktúrou vlákna. Práve preto sa do prania hodia ľahké sviežе parfémy do prania, ktoré neprebíjajú prirodzenú vôňu čistej tkaniny.
Citrusové a bylinkové tóny osviežujú najviac
Bergamot, limetka, verbena či mäta pôsobia chladivo už na úrovni čuchového vnemu, hoci teplotu látky reálne neovplyvnia. Tieto tóny sa rýchlo rozptýlia a nezostávajú v tkanine ťažké, čo v horúcich mesiacoch oceníte. Parfuméri ich nazývajú hlavovými tónmi, ktoré sú cítiť ako prvé a najrýchlejšie sa vyparia.
Morské a zelené akordy evokujú dovolenkovú náladu
Vôňa morskej soli, uhorky alebo zelených listov v praktike parfumérov funguje ako tzv. „aquatic" akord. Priraďuje sa k pocitu čerstvosti a otvoreného priestoru, preto sa hodí na plavky, tričká a posteľnú bielizeň. Tento typ vône navyše dobre maskuje pach potu, čo je nielen v lete skvelé.
Kvalita vône závisí od spôsobu, akým sa uvoľňuje
Nie každá vôňa v pracom prostriedku vydrží rovnako dlho. Mikrokapsuly sa uvoľňujú postupne pri treni tkaniny, kým klasické esencie sa odparia rýchlejšie. Ak chcete, aby vôňa vydržala od rána do večera, siahnite po prípravkoch s mikroenkapsuláciou, ktorá sa dnes bežne používa aj v drogériách.
Vonné oleje pridávajú praniu hlbší charakter
Do avivážnej vody môžete pridať aj príjemné vonné oleje do prania, ktoré fungujú ako doplnok ku klasickému praciemu prostriedku. Niekoľko kvapiek stačí na to, aby sa vôňa preniesla do celej dávky bielizne bez toho, aby prebila jemné letné tóny.
Vôňa bielizne priamo ovplyvňuje vašu psychickú pohodu
Čuch je jediný zmysel napojený priamo na limbický systém, teda oblasť mozgu spracúvajúcu emócie. Keď si oblečiete tričko s čistou, sviežou vôňou, mozog to vyhodnotí ako signál pohody a poriadku, čo znižuje pocit stresu už v prvých sekundách. Práve preto pôsobí voňavá bielizeň upokojujúco aj v horúcich, únavných letných dňoch, keď je organizmus vyčerpanejší a viac náchylný na podráždenosť či únavu z tepla.
Levanduľa a biely čaj v horúcich dňoch upokojujú
Nie každý letný parfém musí byť ostro citrusový. Levanduľa, biely čaj alebo jemný pižmový podklad prinášajú upokojujúci efekt, vhodný na posteľnú bielizeň počas teplých letných nocí, keď potrebujete rýchlejšie zaspať. Aromaterapeuti tieto tóny odporúčajú aj do detskej izby, kde majú pôsobiť jemne a nenápadne.
Dávkovanie rozhoduje o tom, či vôňa nebude dráždiť
Vyššia teplota vzduchu zosilňuje vnímanie každej vône, preto v lete stačí polovičná dávka oproti zime. Prekročenie odporúčaného množstva môže u citlivej pokožky vyvolať podráždenie, najmä pri syntetických tkaninách priliehajúcich k telu. Odborníci na textil preto radiaú vyskúšať novú vôňu najprv na jednom kuse oblečenia, než ju použijete na celú dávku bielizne.
Skladovanie voňavého prádla predlžuje životnosť vône
Čerstvo vyprané a vysušené oblečenie uložte do skrine až po úplnom vychladnutí vlákien, ideálne s vreckom levandule alebo cédra. Teplé tkaniny totiž vôňu rýchlejšie uvoľňujú a strácajú ju skôr, než ich vôbec oblečiete. Skriňu navyše raz za čas vyvetrajte, aby sa vôňa nezmiešala s pachom dreva či starých textílií a ostala rovnako svieža ako v deň prania.
Zdroj obrázka: BillionPhotos/magnific.com
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