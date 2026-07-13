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Správne obutie strojov je kľúčom k vyššej mobilite v priemysle
Keď stroj nedokáže hladko prejsť halou, stráca sa čas aj peniaze.
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Obutie a pojazdový systém preto rozhodujú o tom, či je zariadenie skutočne mobilné a spoľahlivé v každodennej prevádzke, a či vydrží náročné nasadenie bez zbytočných porúch.
Správne kolesá znižujú opotrebenie podlahy aj konštrukcie
V praxi sa ukazuje, že voľba kolies ovplyvňuje životnosť celého podvozku aj samotnej podlahy. Ak je zaťaženie nerovnomerné, ložiská trpia a stroj sa pri jazde ťahá do strany. Zle zvolené koleso vydrží často len polovicu plánovanej doby. Preto sa čoraz častejšie nasadzujú špičkové polyuretánové kolieska, ktoré lepšie rozkladajú tlak, tlmia nárazy a šetria povrch aj celý mechanizmus vozíka.
Nosnosť sa musí počítať s rezervou, nie na hranu
Skúsený technik nikdy nedimenzuje kolesá presne na maximálnu hmotnosť stroja. Reálna prevádzka prináša nárazy, prechody cez prahy a dynamické preťaženie pri rozjazde či brzdení. Odporúčame rátať s rezervou aspoň dvadsať percent oproti statickému výpočtu. Táto jednoduchá zásada dokáže predĺžiť životnosť celého obutia o roky a výrazne znížiť počet neplánovaných odstávok vo výrobe. Investícia do kvalitnejšieho výpočtu sa vráti v podobe menšieho počtu servisných zásahov aj opráv.
Tvrdosť materiálu rozhoduje o hlučnosti aj priľnavosti
Mäkšie zmesi tlmia vibrácie a hluk, ale rýchlejšie sa opotrebúvajú pri vysokom zaťažení a časté prejazdy ich rýchlo znehodnotia. Tvrdšie materiály zas vydržia podstatne dlhšie, no na hladkých a mokrých podlahách môžu nepríjemne sklzávať. Voľba preto vždy závisí od typu prevádzky – sklad, ťažká výroba alebo vonkajší terén si žiadajú odlišný prístup k obutiu aj k celkovej konštrukcii pojazdového systému stroja. Rozumný kompromis medzi tvrdosťou a pružnosťou prináša najlepší dlhodobý výsledok v praxi.
Pásový pojazd zvláda terén, na ktorom kolesá zlyhávajú
Tam, kde je podklad nerovný, blatistý alebo sypký, sa kolesový podvozok jednoducho zasekáva a stráca ťah. Väčšia kontaktná plocha rozloží hmotnosť stroja rovnomernejšie a zabráni prepadávaniu do mäkkého terénu. Práve preto sa do mobilných zariadení pracujúcich mimo spevnených plôch často montujú pevné gumové pásy, ktoré spoľahlivo zvládnu záťaž, nerovnosti aj sklon bez straty priľnavosti a stability.
Pravidelná údržba predlžuje životnosť celého systému
Prach, oleje a kovové piliny sa dostávajú do ložísk oveľa rýchlejšie, než si väčšina prevádzkovateľov myslí. Odporúčame kontrolu obutia každé dva týždne pri intenzívnej prevádzke a po každej väčšej zmene v teréne. Stačí vizuálna prehliadka, premazanie a dotiahnutie skrutiek – tri minúty práce ušetria hodiny opravy neskôr a predídu drahej výmene celého kolesa.
Správne obutie sa prejaví na produktivite už za pár týždňov
Výmena za vhodnejší typ kolies alebo pásov sa vám vráti rýchlejšie, než čakáte. Menej porúch, tichšia prevádzka, plynulejší pohyb strojov a spokojnejšia obsluha znamenajú priamu úsporu času aj nákladov na údržbu v celej hale, sklade či vo výrobnej prevádzke, kde sa každá minúta počíta.
Zdroj obrázka: zilvergolf/magnific.com
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