Dajte slovenskej literatúre šancu rásť! Bookbot rozdelí začínajúcim autorom 8 500 €. Nominujte svojho favorita do 9. apríla!

Streda 8.4.2026
Meniny má Albert
Byť debutujúcim spisovateľom na Slovensku je často náročný proces. Mnohé talenty tvoria po večeroch, po práci alebo na úkor času s rodinou. "Vieme, že najväčším nepriateľom kreativity je stres z každodenných povinností. Naším grantom chceme autorom doslova kúpiť čas na tvorivý pokoj," vysvetľuje marketingová manažérka Bookbotu Žaneta Kratochvílová.
Knihy z druhej ruky financujú tie nové
Knižný secondhand Bookbot dlhodobo mení spôsob, akým pristupujeme ku knihám. Teraz sa tento príbeh udržateľnosti posúva na novú úroveň. Financie na literárny grant totiž pochádzajú priamo z predaja kníh. Žaneta Kratochvílová upresňuje: "Z každého titulu vydaného v posledných troch rokoch, ktorý prejde Bookbotom, putuje časť peňazí do nášho špeciálneho fondu na podporu literatúry."
Nominácie sú otvorené: Kto sa môže zapojiť?
Literárny grant Bookbotu je zameraný na podporu debutujúcich autoriek a autorov, ktorí vydali svoju úplne prvú knihu v rokoch 2024 alebo 2025. Proces je jednoduchý a zapojiť sa môže každý fanúšik dobrej literatúry. Finančná podpora je rozdelená tak, aby ocenila hlas čitateľov aj odborný pohľad:
- Víťaz hlasovania verejnosti získa 6 000 €. Táto suma má autorovi umožniť vziať si niekoľkomesačné "tvorivé voľno" a sústrediť sa len na písanie.
- Víťaz odborného výberu získa 2 500 €. Odmena určená na ďalší rozvoj talentu a podporu literárnej cesty.
Dôležité termíny:
- Do 9. apríla: Fáza nominácií. Počas tohto obdobia môže ktokoľvek nominovať svojho obľúbeného začínajúceho autora.
- 20. apríla – 19. mája: Online hlasovania a zasadnutie odbornej poroty.
- 28. mája: Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
Máte svojho favorita?
Ak poznáte autora, ktorého debut vás v posledných dvoch rokoch nadchol, neváhajte. Čas na nominácie beží len do 9. apríla.
Navštívte bookbot.sk/literarny-grant a dajte slovenskej literatúre šancu rásť. Možno práve vďaka vášmu hlasu získa talentovaný autor slobodu dopísať ďalší knižný klenot.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Dajte slovenskej literatúre šancu rásť! Bookbot rozdelí začínajúcim autorom 8 500 €. Nominujte svojho favorita do 9. apríla! © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska komisia čelí kritike: Jej hodnotenie tabakovej legislatívy vraj ignoruje fakty a ohrozuje cieľ „Európy bez dymu"
