 Meniny má Albert
Európska komisia čelí kritike: Jej hodnotenie tabakovej legislatívy vraj ignoruje fakty a ohrozuje cieľ „Európy bez dymu“


gettyimages 1131772909 676x451 8.4.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť British American Tobacco (BAT) ostro kritizuje čerstvo zverejnenú hodnotiacu správu Európskej komisie o tabakovej legislatíve. Podľa tabakového giganta Komisia uprednostňuje politickú agendu pred vedeckými dôkazmi a prehliada pozitívne príklady krajín, kde vďaka alternatívam počet fajčiarov klesá.


Európska komisia zverejnila dlho očakávané hodnotenie súčasných pravidiel pre tabak a nikotín (TPD), ktoré má slúžiť ako základ pre budúcu revíziu unijných zákonov. Podľa spoločnosti BAT je však tento proces netransparentný a sprevádza ho rad zásadných pochybení. Celý proces hodnotenia vykazuje známky zaujatosti, čo potvrdzuje aj fakt, že správa dostala negatívne stanovisko od vlastného kontrolného orgánu Komisie – Výboru pre kontrolu regulácie (RSB). Toto zlyhanie signalizuje, že dokument nespĺňa základné štandardy lepšej regulácie.

Kritika BAT sa ďalej zameriava na ideologické vplyvy, ktoré mali prípravu podkladov sprevádzať. Na revízii sa totiž podieľal syndikát neziskových organizácií financovaný agentúrou Bloomberg, ktorý je programovo zameraný proti akémukoľvek užívaniu nikotínu, zatiaľ čo hlasy dospelých spotrebiteľov či malých a stredných podnikov boli ignorované.

Správa navyše podľa BAT úplne prehliada realitu nelegálneho trhu. Skúsenosti z Holandska napríklad ukazujú, že po zákaze príchutí vzrástlo vapovanie u mladistvých o 15 %. Odhaduje sa, že v súčasnosti je približne polovica unijného trhu s elektronickými cigaretami nelegálna alebo nespĺňa platné normy.

Situáciu kriticky zhodnotil Fabio de Petris, viceprezident BAT pre vonkajšie záležitosti v EÚ: "Dosiahnutie Európy bez dymu do roku 2040 vyžaduje inteligentnú reguláciu bezdymových nikotínových výrobkov. Keby sa Komisia riadila vedou, musela by uznať rozsiahle dôkazy o tom, že tieto produkty majú v porovnaní s cigaretami profil so zníženým rizikom a milióny dospelých fajčiarov na ne prechádzajú."

Spoločnosť rovnako upozorňuje na selektívnu prácu s dátami a ignorovanie vedeckých poznatkov. Komisia údajne opomína dôkazy o tom, že dospelí fajčiari masívne prechádzajú na menej rizikové alternatívy, a namiesto toho zotrváva pri tvrdeniach o elektronických cigaretách ako "vstupnej bráne" k fajčeniu, ktoré sú mnohými vedcami odmietané.

De Petris zároveň varoval pred dopadmi zlej legislatívy: "Mnoho regulácií sa ukázalo ako nevymáhateľných. Namiesto znižovania dopytu len vyháňajú spotrebiteľov na nelegálne trhy ovládané zločincami, kde neexistujú vekové kontroly, bezpečnostné štandardy ani daňové príjmy. Správa vzbudzuje vážne pochybnosti o tom, či sa Komisia riadi dôkazmi, alebo len obhajuje vopred stanovenú agendu."

Zverejnená správa má byť vodítkom pre budúce legislatívne návrhy, ktoré by mohli ďalej obmedziť predaj e-cigariet, nikotínových vrecúšok alebo zahrievaného tabaku. BAT však varuje, že bez nápravy chýb v hodnotení nemôže tento dokument slúžiť ako vierohodný základ pre novú reguláciu, ktorá by ovplyvnila trh generujúci v EÚ ročne vyše 107 miliárd eur na daniach a podporujúci takmer 1,45 milióna pracovných miest.

Zdroj: SITA.sk - Európska komisia čelí kritike: Jej hodnotenie tabakovej legislatívy vraj ignoruje fakty a ohrozuje cieľ „Európy bez dymu"

nasledujúci článok >>
Ferenčák sa nevzdá poslaneckého mandátu, situáciu nazval politickou perzekúciou
<< predchádzajúci článok
Dajte slovenskej literatúre šancu rásť! Bookbot rozdelí začínajúcim autorom 8 500 €. Nominujte svojho favorita do 9. apríla!

