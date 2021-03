Daktela sa podieľa na hladkom priebehu sčítania obyvateľov na Slovensku

O Daktele:

10.3.2021 (Webnoviny.sk) -V súvislosti s tým organizátori očakávali, že veľké množstvo otázok bude mieriť na telefónnu informačnú linku, kde operátorky a operátori vysvetľujú, ako majú ľudia pri vypĺňaní sčítacieho dotazníka postupovať.Bezproblémový priebeh doterajšieho sčítania (ktoré bude trvať až do 31. marca 2021) zabezpečuje technologická spoločnosť Daktela , ktorá na Slovensku prevádzkuje kontaktné centrum na telefónnom čísle +421 220 924 919."Toto callcentrum funguje každý deň od 8:00 do 20:00 hodín, koncepcia infolinky je z našej strany nastavená tak, že môže súčasne zavolať až niekoľko stoviek ľudí naraz. V tejto chvíli taký záujem neevidujeme, možno však očakávať strmý nárast koncom marca, kedy sa bude blížiť záver sčítania," hovorí Richard Baar, CEO a zakladateľ spoločnosti Daktela.Komunikačný softvér Daktela je využívaný aj v rámci ďalších zaujímavých projektov, ako napríklad v systéme "Chytrá karanténa", ktorý v súčasnosti napomáha v Českej republike k včasnému zachyteniu osôb nakazených ochorením COVID-19, zisteniu ich rizikových kontaktov a následne izovlácii v karanténe.Systém pre kontaktné centrá Daktela toho však ponúka oveľa viac. Napríklad väčším aj menším e-shopom, alebo finančným inštitúciám a spoločnostiam zaoberajúcim sa logistikou, energetikou alebo cestovným ruchom umožňuje lepšie komunikovať so svojimi zákazníkmi a pomáha tak dlhodobo rozvíjať ich biznis.Daktela dokáže zjednotiť všetku komunikáciu od telefónnych hovorov zákazníckeho centra, e-mailov, SMS správ a webových chatov až po komunikáciu cez sociálne siete, napríklad cez Facebook Messenger alebo WhatsApp, do jedného celku. To predstavuje kľúčovú investíciu do ďalšieho rozvoja pre každú firmu.Česká technologická spoločnosť Daktela má pobočky v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Spojenom kráľovstve, v Dubaji a teraz už aj na Filipínach, svoj systém je však schopná dodať aj v ďalších krajinách. Ponúka zákazníkom komplexné telekomunikačné služby, kde základom je vlastný komunikačný softvér Daktela, ku ktorému dodáva aj hlasové a SMS služby v rámci celej Európy a mnohých ďalších štátov.V roku 2020 prekročila hranicu 800 spokojných firemných zákazníkov všetkých veľkostí. Viac informácií na: https://www.daktela.com/sk Informačný servis