Ďakujem za všetko, priateľ môj. Djokovič oznámil, že ukončil spoluprácu s chorvátskym trénerom Ivaniševičom

27.3.2024 (SITA.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič v stredu oznámil, že ukončil spoluprácu s chorvátskym trénerom Goranom Ivaniševičom , s ktorým spolupracoval šesť rokov.„Goran a ja sme sa pred pár dňami rozhodli prestať spolupracovať. Naša chémia na kurte mala svoje vzostupy a pády, ale naše priateľstvo bolo vždy pevné ako skala. Ďakujem za všetko, priateľ môj," napísal na sociálnej sieti Instagram aktuálny líder svetového mužského rebríčka ATP.„Veľmi dobre si pamätám na moment, keď som pozval Gorana, aby bol súčasťou môjho tímu. Bolo to v roku 2018 a Marián Vajda a ja sme sa snažili priniesť nášmu tímu niečo nové, nejaký nový impulz. V skutočnosti sme odvtedy priniesli nielen zlepšené podanie, ale aj veľa smiechu, zábavy, koncoročné poradie číslo 1, rekordné úspechy a ďalších 12 grandslamov," doplnil 36-ročný rodák z Belehradu.Djokovičovi sa v kalendárnom roku 2024 nepodarilo zatiaľ vyhrať ani jeden turnaj ATP. Na januárovom grandslame Australian Open nestačil v semifinále na neskoršieho víťaza Taliana Jannika Sinnera a kredit si nezvýšil ani na turnaji v americkom Indian Wells, kde prehral s Lucom Nardim už v treťom kole. Dvadsaťročnému hráčovi z Talianska pritom patrila v tom čase až 123. pozícia v rebríčku ATP. Krátko na to sa Srb odhlásil z turnaja Miami.Novak Djokovič počas mimoriadne úspešnej kariéry získal rekordných 24 grandslamových titulov. Ďalší by si rád pripísal počas antukovej časti sezóny na Roland Garros . Kto bude jeho novým trénerom počas májového útoku na štvrtý triumf na parížskom grandslame, zatiaľ nie je známe.