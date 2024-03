Famózny Slafkovský prekonal historický rekord Montrealu, stačilo mu 52 sekúnd (video)

Otvorené skóre po 43 sekundách

Rekord prekonal ako tretí

MacKinnon dorovnal Kučerova

Bodoval aj Fehérváry

27.3.2024 (SITA.sk) - Juraj Slafkovský prekonal tínedžerský rekord v počte bodov hokejistom Montrealu Canadiens v jednej sezóne NHL . Slovenský krídelník sa asistenciou podieľal na nečakanom triumfe Montrealu na ľade Colorada 2:1.Bol to jubilejný štyridsiaty bod Slafkovského v tejto sezóne a dovedna päťdesiaty za necelé dva roky v NHL. Dostal sa ním pred doterajšieho historického lídra tímu Canadiens Maria Tremblaya, ktorý v sezóne 1974/1975 nazbieral 39 bodov.Slafkovskému sa to podarilo tri dni pred 20. narodeninami, ktoré oslávi 30. marca. Aktuálne jednotka draftu 2022 naťahuje sériu ôsmich zápasov, v ktorých bodovala. Slovenský mladík v nich strelil dva góly a pridal sedem asistencií. Tá zatiaľ posledná mala za následok expresne rýchle vyrovnanie na 1:1 na ľade Colorada.Po tom, čo kanonier Avalanche Nathan MacKinnon už po 43 sekundách otvoril skóre, o ďalších deväť sekúnd vyrovnal kapitán Canadiens Nick Suzuki . Puk mu predtým víťazným súbojom pri mantineli pretečoval práve Slafkovský.O víťazstve Montrealu rozhodol ešte v prvej tretine Joel Armia , ďalšie góly už v Ball Arene v utorok nepadli. Slafkovský odohral takmer 22 minút a počas nich okrem asistencie pridal aj tri bloky, dva bodyčeky a dve strely na bránku.Oficiálny web NHL pripomína, že Slafkovský sa stal zároveň tretím hráčom Montrealu s 50 bodmi na konte pred dovŕšením dvadsiatky. Predchádzajúci dvaja boli Mario Tremblay (66 bodov v 134 zápasoch) a Alex Galchenyuk (50 bodov v 92 zápasoch).Montreal vyhral prvýkrát od polovice januára dva zápasy za sebou a jeden z najlepších tímov súťaže Colorado zdolal v oboch vzájomných dueloch v tejto sezóne."Úroveň našej hry stúpa v závislosti od kvality súpera. Núti nás to hrať najlepšie, ako vieme. Ak by sme to nerobili, dopadlo by to pre nás zle," skonštatoval Nick Suzuki.Za zmienku stojí aj MacKinnon, ktorý dosiahol 123. bod v sezóne (45+78) a dorovnal tým Nikitu Kučerova na čele poradia produktivity NHL. Zároveň predĺžil svoju bodovú sériu na 19 zápasov, čo sa mu podarilo ako prvému hráčovi v histórii profiligy po druhý raz v sezóne.Minimálne jeden bod dosiahol vo všetkých 35 domácich zápasoch v tejto sezóne, lepší je len legendárny Wayne Gretzky , ktorý v drese Los Angeles Kings v sezóne 1988/1989 bodoval v štyridsiatich domácich zápasoch.Zo štyroch Slovákov, ktorí sa predstavili v utorkových zápasoch NHL, bodoval aj obranca Martin Fehérváry . Asistenciou sa podieľal na triumfe Washingtonu nad Detroitom 4:3 po predĺžení. Fehérváry ukončil vlastnú sériu ôsmich zápasov bez zisku bodu a s 11 asistenciami si utvoril osobné sezónne maximum. Počas takmer 20 minút na ľade predviedol aj päť bodyčekov, najviac zo všetkých hráčov v zápase.Z víťazstva sa tešil aj obranca Šimon Nemec , ktorého New Jersey triumfovalo v Toronte 6:3. Nemec skončil zápas s jednou mínuskou.Bodov ani víťazstva sa nedočkal Martin Pospíšil v drese Calgary . Jeho tím prehral v Chicagu 1:3, slovenský krídelník predviedol štyri bodyčeky a duel skončil s plusovým bodom.