Francúzsko po útoku v Moskve posilnilo bezpečnostné opatrenia na OH 2024, Mníchov a Atlanta sa nebudú opakovať

Khorasan sa pokúsil o útoky

Francúzsko je ohrozené





V minulosti sa olympijské hry už stali terčom teroristov. Najznámejší prípad sa udial na OH 1972 v Mníchove. Do olympijskej dediny vtrhli 5. septembra 1972 členovia palestínskej skupiny Čierny september a z členov izraelskej výpravy si spravili rukojemníkov.



Pôvodne ich prepustenie podmieňovali prepustením im spriaznených väzňov, ktorí boli za mrežami v Izraeli či Nemecku. Obeťami tragédie boli jedenásti členovia izraelskej výpravy na OH a jeden západonemecký policajt.



Pri teroristickom útoku v olympijskom parku počas OH 1996 v Atlante zomreli v dôsledku výbuchu dvaja ľudia a ďalších 111 utrpelo zranenia.





27.3.2024 (SITA.sk) - Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin vyhlásil, že polícia a spravodajské služby budú „pripravené" zaručiť bezpečnosť každého počas tohtoročných olympijských hier v Paríži.Ako referuje web insidethegames.biz, uviedol to v nadväznosti na minulotýždňový teroristický útok Islamského štátu na koncertnú sieň v Krasnogorsku na okraji Moskvy, pri ktorom prišlo o život najmenej 139 ľudí a ďalších viac ako 182 osôb utrpelo zranenia.Prezident Emmanuel Macron priznal, že jednotka Islamského štátu známa ako Khorasan, o ktorej sa predpokladá, že stála za útokom, sa pokúsila o útoky aj vo Francúzsku.„Táto konkrétna skupina uskutočnila niekoľko pokusov vykonať útoky na našej vlastnej pôde,“ povedal Macron počas návštevy Francúzskej Guyany.„Francúzsko, keďže bránime univerzálne hodnoty a sme za sekularizmus, je obzvlášť ohrozené, najmä počas mimoriadnych udalostí, akými sú olympijské hry,“ povedal novinárom.Šéfovia spravodajských služieb v krajine sa stretnú vo štvrtok, aby „prediskutovali všetky závery útoku v Moskve", poznamenal Macron. Francúzsky premiér Gabriel Attal zasa uviedol, že v najbližších dňoch bude po celej krajine rozmiestnených ďalších 4-tisíc vojakov.„Teroristická hrozba je reálna, je silná,“ povedal Attal a dodal, že tento rok už boli zmarené dva teroristické útoky. Podotkol, že od roku 2017 bolo vo Francúzsku prekazených 45 teroristických útokov.