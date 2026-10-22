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21. októbra 2026
Dalibor Jenis sa po úspechu v Sydney vracia do SND ako Rigoletto
Giuseppe Verdi prináša v slávnej opere Rigoletto príbeh sveta moci, vášne a morálneho úpadku inšpirovaný románom Victora Huga Kráľ sa zabáva.
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Na scénu Opery Slovenského národného divadla (SND) sa v postave Rigoletta vracia popredný barytonista Dalibor Jenis. Jednu z najvýraznejších verdiovských postáv, ktorou si získava obdiv operných fanúšikov na svetových scénach, stvárni v SND na dvoch predstaveniach vo štvrtok 22. a v utorok 27. októbra. 24hod.sk o tom informovala tlačová tajomníčka našej prvej scény Izabela Pažítková.
Z posledného obdobia spomenula Jenisove hosťovanie v postave Rigoletta napríklad v mníchovskej Bayerische Staatsoper, v Teatro La Fenice v Benátkach, v opere v Lipsku, Stuttgarte či vo francúzskom Lyone, ale predovšetkým v austrálskom Sydney. „V lete tohto roka pri príležitosti 70. výročia založenia Opera Australia sa Dalibor Jenis s Rigolettom vrátil do tohto prestížneho operného domu a zaznamenal triumfálny úspech,“ približuje Pažítková.
Dodáva, že kritika hodnotí umelcovo hosťovanie v superlatívoch ako „spevácky suverénne a psychologicky hlboké“, vyzdvihuje jeho nádherný, sýty hlas a excelentnú techniku. Domáci i zahraniční recenzenti píšu o tom, že Jenisov výkon „dozrel do absolútnej dokonalosti“.
Giuseppe Verdi prináša v slávnej opere Rigoletto príbeh sveta moci, vášne a morálneho úpadku inšpirovaný románom Victora Huga Kráľ sa zabáva. Dvorný šašo Rigoletto bezohľadne slúži svojim pánom a vysmieva sa ich obetiam. Krutosť však zasiahne aj jeho život, neochráni pred ňou ani svoju dcéru Gildu, ktorú sa úzkostlivo snažil pred takýmto svetom ušetriť.
V predstaveniach 22. a 27. októbra bude v úlohe Vojvodu z Mantovy hosťovať popredný český tenorista Aleš Briscein, dvojnásobný držiteľ prestížnej Ceny Thálie. V úlohe Gildy sa predstaví Mariana Sajko. V inscenácii, ktorú v SND v roku 2013 uviedol zahraničný tvorivý tím v réžii Martina Schülera, na scéne Hansa Dietera Schaala a kostýmoch Susanne Thomasberger ďalej účinkujú Jozef Benci, Monika Fabianová, Pavol Remenár, Denisa Šlepkovská a iní. Diriguje Adam Sedlický.
Foto: Juraj Žilinčár
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