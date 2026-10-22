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21. októbra 2026
Ministerstvo kultúry plánuje spropagovať Hviezdoslavove Krvavé sonety v angličtine
Rezort kultúry sa má podľa vládneho uznesenia zaoberať aj možnosťami podpory modernizácie Múzea slovenskej dediny v Martine.
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Ministerstvo kultúry (MK) SR v spolupráci so Slovenským literárnym centrom (SLC) plánuje spropagovať anglické vydanie Krvavých sonetov Pavla Országha Hviezdoslava. Jedno z najvýznamnejších Hviezdoslavových diel preložil do angličtiny írsky básnik John Minahane, v roku 2018 vyšiel jeho preklad pod názvom The Bloody Sonnets.
Aktivita súvisí s uznesením vlády, ktorá na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Dubové v okrese Turčianske Teplice zaviazala podpredsedníčku vlády, ministerku kultúry SR Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS) podporiť možnosti propagácie života a diela P. O. Hviezdoslava, ako jednej z veľkých osobností regiónu, ktorému sa kabinet na výjazdovom rokovaní venoval. „SLC by do 30. apríla 2027 mohlo pripraviť podujatie a kampaň venovanú P. O. Hviezdoslavovi,“ oznámil rezort kultúry, upozornil zároveň, že realizácia bude podmienená finančným zabezpečením. Propagácia Hviezdoslavovho životného i literárneho odkazu súvisí zároveň so 150. výročím prvého prijatia a knižného uplatnenia pseudonymu Hviezdoslav, ktoré pripadá na rok 2027.
Vláda v rámci prijatého uznesenia uložila ministerstvu kultúry úlohu posúdiť možnosti podpory pri propagácii života, príbehu a diela i ďalších významných umelcov, spojených s regiónom Turca a Oravy - režiséra, scenáristu a herca Andreja Lettricha, výtvarníka Mikuláša Galandu, maliara Martina Benku či spisovateľa a publicistu Viliama Paulinyho-Tótha. MK v tejto súvislosti uviedlo, že osobnosť Paulinyho-Tótha pripomenula v tomto roku aj konferencia V náruči jazyka. „Vo februári 2027 sa na nadväzujúcej konferencii plánuje prednáška riaditeľa historického odboru Matice slovenskej o slovenskom národnom hnutí v Martine, doplnená o dobové dokumenty,“ avizovalo ministerstvo.
Rezort kultúry sa má podľa vládneho uznesenia zaoberať aj možnosťami podpory modernizácie Múzea slovenskej dediny v Martine. Cieľom je rozšíriť jeho celoročnú prevádzku a zapojiť lokálne remeslá a produkty do ponuky destinácie. „Vládny kabinet zároveň vyčlenil finančné prostriedky vo výške do 20.000 eur na podporu projektu Z koreňov vedy: Ako Turiec uzdravoval svet, ktorý predstavuje integrovaný výstavný projekt zameraný na vývoj zdravotnej starostlivosti v stredoeurópskom kontexte s osobitným dôrazom na región Turca. Finančné prostriedky sú určené pre Etnografické múzeum v Martine,“ dodalo MK.
Vláda sa na stredajšom výjazdovom rokovaní v Dubovom zaoberala sociálno-ekonomickou situáciou v okresoch Martin, Turčianske Teplice a Dolný Kubín. Na rozvoj týchto okresov i širšieho regiónu vyčlenila viac ako dva milióny eur, v uznesení schválila aj 36 úloh pre jednotlivé rezorty, ktoré majú zlepšiť hospodársku a sociálnu situáciu obyvateľov daného územia.
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