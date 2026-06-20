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 24hod.sk    Šport

20. júna 2026

Ďalší domáci tím postúpil zo skupiny. Američania sa opäť dostali do vedenia vďaka vlastnému gólu súpera – VIDEO


Tagy: MS vo futbale 2026 Postup

Domáci kontrolovali držanie lopty a boli dynamickí v útoku. Spojené štáty americké si zabezpečili postup do vyraďovacích kôl na majstrovstvách sveta vo futbale už po druhom zápase v skupine a ...



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australia_us_wcup_soccer_81151 676x451 20.6.2026 (SITA.sk) - Domáci kontrolovali držanie lopty a boli dynamickí v útoku.


Spojené štáty americké si zabezpečili postup do vyraďovacích kôl na majstrovstvách sveta vo futbale už po druhom zápase v skupine a triumfe 2:0 nad Austráliou. Pridali sa k Mexiku.

Na severozápade Pacifiku nesklamalo USA fanúšikov v červeno-bielom, ktorí zaplnili štadión Lumen Field v Seattli a jeho okolité ulice i bary.

Ešte pred výkopom sa štadiónom, ktorý je známy ako hlučný domov šampióna Super Bowlu Seattle Seahawks, ale aj futbalového klubu miestneho Sounders, zborovo pokrikovalo "USA".

Bezzubí Austrálčania


Bez zraneného útočníka Christiana Pulisica, ktorý sa včas nezotavil z problémov s lýtkom, tréner Mauricio Pochettino prešiel na formáciu 4-4-2 a nasadil druhého útočníka Ricarda Pepiho.

Spojené štáty americké sa druhýkrát v rade na tomto turnaji dostali do vedenia vďaka vlastnému gólu súpera. Nešťastníkom bol austrálsky obranca Cameron Burgess.

"Protinožci" boli bezzubí. Domáci kontrolovali držanie lopty a boli dynamickí v útoku. Weston McKennie a Sergino Dest skvele kombinovali po pravom krídle.


Zopakujú historické maximum?


Ešte do konca prvého polčasu zdvojnásobil vedenie USA Alex Freeman a viac gólov už v stretnutí nepadlo. Dvaja hostitelia svetového šampionátu už tak majú istotu šesťnásťfinále.

Napriek neskoršiemu tlaku si Američania udržali čisté konto a luxus v podobe istoty postupu proti Turecku môže byť citeľný. Ich budúci protivník sa s turnajom rozlúči.

Vzhľadom na výhodu domáceho prostredia a doterajšiu skvelú formu budú domáci fanúšikovia snívať o postupe do štvrťfinále, kam sa naposledy dostali v roku 2002, a možno ešte ďalej.


Zdroj: SITA.sk - Ďalší domáci tím postúpil zo skupiny. Američania sa opäť dostali do vedenia vďaka vlastnému gólu súpera – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 Postup
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