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 24hod.sk    Šport

20. júna 2026

Ľudia, ktorí nie sú schopní dodržiavať pravidlá, by nemali byť hostiteľmi MS. Irán kritizuje USA


Tagy: Kritika MS vo futbale 2026 Problémy

Majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2026 sú prvými v histórii, na ktorých musí domovská krajina prijať na svoju pôdu tím krajiny, s ktorou je vo vojnovom stave. Zaobchádzanie s Iránom na ...



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gettyimages 1401762261 676x451 20.6.2026 (SITA.sk) - Majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2026 sú prvými v histórii, na ktorých musí domovská krajina prijať na svoju pôdu tím krajiny, s ktorou je vo vojnovom stave.


Zaobchádzanie s Iránom na majstrovstvách sveta vo futbale je "temným bodom" v histórii podujatia, povedal popredný iránsky futbalový predstaviteľ.

Generálny tajomník tamojšej futbalovej federácie Hedayat Mombeyni hovoril s novinármi deň po tom, čo jeho organizácia oznámila, že podá sťažnosť na FIFA preto, lebo tím je vystavený cestovným obmedzeniam, ktoré ohrozujú jeho výkon.

"Toto je významný medzinárodný turnaj. Takéto porušenie našich pravidiel a dohôd podľa môjho názoru spochybňuje samotný futbal," povedal Mombeyni na tréningovej základni tímu v mexickej Tijuane. "Verím, že to znamená temný bod v nedávnej histórii majstrovstiev sveta."

Zamietnutá žiadosť


Irán chcel letieť do Spojených štátov amerických dva dni pred svojím ďalším duelom proti Belgicku v Los Angeles, pretože sa zápas začína na poludnie miestneho času.

Ich európski súperi Belgickí sa presunuli do Kalifornie v piatok 19. júna, dva dni pred stretnutím. Iránska federácia však uviedla, že jej žiadosť o bola zamietnutá.

Americká administratíva, ktorá práve podpísala predbežnú dohodu o ukončení konfliktu s Iránom, sa proti tvrdeniam odvolala.

Výkonný riaditeľ pracovnej skupiny FIFA v Bielom dome Andrew Giuliani uviedol, že Irán bol vopred informovaný, že bude môcť vstúpiť do USA iba deň pred meraniami síl.

Pravidlá FIFA pre MS hovoria, že celky by mali cestovať zo svojich základní na miesto zápasu deň pred ním, ale môžu cestovať aj dva dni predtým "vo výnimočných prípadoch".

"Pravidlá sa musia dodržiavať. Zdá sa mi, že Giuliani si ich mal preštudovať oveľa skôr. A ľudia, ktorí nie sú schopní dodržiavať pravidlá, by nemali byť hostiteľmi a FIFA by ich za nich nemala vyberať," dodal Mombeyni s tým, že Giuliani vytvára problémy.

Majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2026, ktoré spoločne hostia Spojené štáty americké, Mexiko a Kanada, sú prvými v histórii, na ktorých musí domovská krajina prijať na svoju pôdu tím krajiny, s ktorou je vo vojnovom stave.


Zdroj: SITA.sk - Ľudia, ktorí nie sú schopní dodržiavať pravidlá, by nemali byť hostiteľmi MS. Irán kritizuje USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kritika MS vo futbale 2026 Problémy
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