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02. septembra 2026
Zabijem vás všetkých troch! Otec dieťaťa kričal na rozhodcov a po zápase strieľal na ich auto – VIDEO
Tagy: Rozhodcovia Výstrely
Prípad bol zaregistrovaný ako pokus o vraždu s priťažujúcimi okolnosťami. Traja futsaloví rozhodcovia sa stali obeťami pokusu o vraždu v brazílskom meste Criciúma po skončení ...
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2.9.2026 (SITA.sk) - Prípad bol zaregistrovaný ako pokus o vraždu s priťažujúcimi okolnosťami.
Traja futsaloví rozhodcovia sa stali obeťami pokusu o vraždu v brazílskom meste Criciúma po skončení zápasu.
Otec jedného z hráčov po dueli strieľal na auto, v ktorom sa nachádzal tím arbitrov. Páchateľ, 41-ročný muž, bol zatknutý.
Podľa svedkov ho rozzúrilo rozhodnutie na turnaji Lud Cup do 10 rokov. Polícia podozrivého našla v rovnakej štvrti, keď sa pokúšal prestúpiť do iného vozidla.
Napriek pokusu o útek sa ho podarilo zadržať. Vraj sa bránil zatýkaniu a zaistila sa zbraň s nábojmi a hotovosťou.
Prípad bol zaregistrovaný ako pokus o vraždu s priťažujúcimi okolnosťami. Podľa správy mal na zbraň povolenie, ale iba doma, nie nosiť ju mimo neho.
Zápas bol prerušený v 7. minúte po tom, čo si jeden z rozhodcov všimol, že brankár jedného z tímov mal na sebe náušnicu - lenže išlo o dievča. Ostatní členovia tímu boli chlapci.
Vtedy muž začal urážať arbitrov a musel byť vyvedený von, no podarilo sa mu vrátiť, nie však na dlho. Bol otcom dieťaťa, ktoré sedelo na lavičke, a požíval alkoholické nápoje.
"Čakal na nás von, išiel domov, vzal si zbraň a vrátil sa. Stále som sa obzeral, pretože som cítil podozrenie. Ten chlapík zastavil vedľa nás, namieril zbraň a povedal: ´Vypadnite, zabijem vás všetkých troch.´ Môj kamarát potom stuhol. Keď sme chceli odísť, vystúpil a mieril zbraňou na naše hlavy. Keď vodič rýchlo zaradil spiatočku, vtedy vystrelil," prezradil nemenovaný rozhodca pre web ge.globo.com.
Nikto napokon nebol pri incidente zranený, no rozhodcovia zažili poriadny šok. Muž zostáva vo väzbe.
Športová liga Urussanga (LUD), organizátor súťaže, incident odsúdila a uviedla, že "považuje za neprijateľné, aby násilie presahovalo hranice hracej plochy".
Zdroj: SITA.sk - Zabijem vás všetkých troch! Otec dieťaťa kričal na rozhodcov a po zápase strieľal na ich auto – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Traja futsaloví rozhodcovia sa stali obeťami pokusu o vraždu v brazílskom meste Criciúma po skončení zápasu.
Otec jedného z hráčov po dueli strieľal na auto, v ktorom sa nachádzal tím arbitrov. Páchateľ, 41-ročný muž, bol zatknutý.
Podľa svedkov ho rozzúrilo rozhodnutie na turnaji Lud Cup do 10 rokov. Polícia podozrivého našla v rovnakej štvrti, keď sa pokúšal prestúpiť do iného vozidla.
Napriek pokusu o útek sa ho podarilo zadržať. Vraj sa bránil zatýkaniu a zaistila sa zbraň s nábojmi a hotovosťou.
Prípad bol zaregistrovaný ako pokus o vraždu s priťažujúcimi okolnosťami. Podľa správy mal na zbraň povolenie, ale iba doma, nie nosiť ju mimo neho.
Um homem de 41 anos foi preso após tentar matar três integrantes de uma equipe de arbitragem, em Criciúma (SC), depois de uma partida de futebol.
Segundo a Polícia Militar, ele teria ficado inconformado com uma decisão envolvendo o filho durante o jogo. pic.twitter.com/453lYC65jC
— Tv no Morro Floripa (@tvnomorroflorip) August 31, 2026
Bol opitý
Zápas bol prerušený v 7. minúte po tom, čo si jeden z rozhodcov všimol, že brankár jedného z tímov mal na sebe náušnicu - lenže išlo o dievča. Ostatní členovia tímu boli chlapci.
Vtedy muž začal urážať arbitrov a musel byť vyvedený von, no podarilo sa mu vrátiť, nie však na dlho. Bol otcom dieťaťa, ktoré sedelo na lavičke, a požíval alkoholické nápoje.
"Čakal na nás von, išiel domov, vzal si zbraň a vrátil sa. Stále som sa obzeral, pretože som cítil podozrenie. Ten chlapík zastavil vedľa nás, namieril zbraň a povedal: ´Vypadnite, zabijem vás všetkých troch.´ Môj kamarát potom stuhol. Keď sme chceli odísť, vystúpil a mieril zbraňou na naše hlavy. Keď vodič rýchlo zaradil spiatočku, vtedy vystrelil," prezradil nemenovaný rozhodca pre web ge.globo.com.
Nikto napokon nebol pri incidente zranený, no rozhodcovia zažili poriadny šok. Muž zostáva vo väzbe.
Športová liga Urussanga (LUD), organizátor súťaže, incident odsúdila a uviedla, že "považuje za neprijateľné, aby násilie presahovalo hranice hracej plochy".
Zdroj: SITA.sk - Zabijem vás všetkých troch! Otec dieťaťa kričal na rozhodcov a po zápase strieľal na ich auto – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Rozhodcovia Výstrely
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