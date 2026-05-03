 Meniny má Galina
 24hod.sk    Šport

03. mája 2026

Nová trofej pozná svojho víťaza. Basketbalistky Ružomberka bez kľúčových hráčok otočili stratený zápas a získali titul – VIDEO


Piešťany v celej ligovej sezóne doma ani raz neprehrali, ale v rozhodujúcom zápase ročníka sa to v ich neprospech zmenilo. Slovenský basketbalový klub MBK Ružomberok sa stal majstrom TIPOS Extraligy žien ...



3.5.2026 (SITA.sk) - Piešťany v celej ligovej sezóne doma ani raz neprehrali, ale v rozhodujúcom zápase ročníka sa to v ich neprospech zmenilo.


Slovenský basketbalový klub MBK Ružomberok sa stal majstrom TIPOS Extraligy žien v sezóne 2025/2026, keď v rozhodujúcom piatom zápase zvíťazil nad domácimi Piešťanskými Čajkami 63:58 a sériu ovládol 3:2 na zápasy.

Tím trénera Juraja Suju získal novú Trofej Natálie Hejkovej. Titul putuje pod Čebrať po piatich rokoch, keď ostatné štyri ročníky zvládli práve hráčky z kúpeľného mesta.

Ružomberku chýbali dve líderky - Zoesha Smithová so Sofijou Živaljevičovou - a kouč Suja mal k dispozícii len deväť hráčok. Napriek tomu to spoločnými silami zvládli.

V piešťanskej Diplomat aréne sa 1 100 divákov tešilo na zisk ďalšieho titulu, no nedočkali sa ho napriek tomu, že po úvodnej štvrtine viedli ich obľúbenkyne 14:4.



Po druhom dejstve vyhrávali o deväť bodov, v tretej navýšili na rozdiel 15 bodov. Vtedy sa basketbalistky Ružomberka zobudili a do poslednej štvrtine vstupovali len s jednobodovým mankom.

Hoci aj tam prehrávali o tri a štyri body, no víťazný obrat predsa len prišiel. Hostky napokon triumfovali o päť bodov a tešili sa z 15. titulu v histórii, čím sa vyrovnali Košiciam.



Piešťany v celej ligovej sezóne doma ani raz neprehrali, ale v rozhodujúcom zápase ročníka sa to v ich neprospech zmenilo.

Liptáčky zvládli dramatickú koncovku a mohli oslavovať zisk double, keďže vo februári ovládli aj TIPOS Final Four Slovenského pohára.

Najlepšou hráčkou finálovej série bola Ukrajinka Oľga Jackovecová, ktorá zaznamenala v piatom zápase až 32 bodov.

"Bola to reklama na ženský basketbal. Klobúk dole pred oboma tímami, pred piešťanskými fanúšikmi, pre toto sa robí šport. Som nesmierne šťastný, že sme všetci ukázali, že ženský basketbal má zmysel a že si zaslúži rešpekt a pozornosť," povedal Suja pre JOJ Šport.

Zároveň je nesmierne hrdý a spokojný, čo spolu so svojimi zverenkami dokázali v tejto sezóne.




Zdroj: SITA.sk - Nová trofej pozná svojho víťaza. Basketbalistky Ružomberka bez kľúčových hráčok otočili stratený zápas a získali titul – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Ďalšia európska súťaž pozná svojho šampióna. Porto ovládlo portugalskú ligu, Mourinho hromžil – VIDEO
Obrovský úspech kandidáta na trénera slovenskej futbalovej reprezentácie! Gašparík doviedol tím k zisku pohára – VIDEO

