Ďalšia expanzia čínskych automobiliek na Slovensku. Forthing otvorí sieť samostatných showroomov


Značka Forthing, ktorá aktuálne patrí pod čínsku automobilku Dongfeng, vybuduje na Slovensku a v susednej Českej republike, ešte v priebehu tohto roka, sieť až 30 samostatných showroomov. Ide o súčasť ...



fothing t5 evo 4 676x451 27.2.2026 (SITA.sk) - Značka Forthing, ktorá aktuálne patrí pod čínsku automobilku Dongfeng, vybuduje na Slovensku a v susednej Českej republike, ešte v priebehu tohto roka, sieť až 30 samostatných showroomov. Ide o súčasť stratégie smerujúcej k postupnému oddeleniu oboch značiek. Popularita modelov Forthing T5 EVO, U-TOUR, U-TOUR V9 a S7 totiž neustále rastie a v najbližších mesiacoch pribudnú aj ďalšie úplne nové modely. Prvé samostatné showroomy Forthing si môžu motoristi v slovenských mestách všimnúť už dnes, pričom servisnú starostlivosť pre nových aj súčasných majiteľov vozidiel bude naďalej zabezpečovať sieť servisov značky Dongfeng.


"Odčlenenie značky Forthing je logickým krokom, ktorý prichádza po výraznom rozšírení portfólia modelov dostupných na slovenskom trhu a po dynamickom raste ich predaja. Záujemcovia o nové vozidlo si tieto modely doteraz mohli pozrieť v niektorom z 19 showroomov značky Dongfeng kdekoľvek na Slovensku. Väčšina našich predajných partnerov, ktorí disponujú vhodnými priestormi, bude teraz so značkou Forthing pokračovať v nových, samostatných showroomoch. Niektoré z nich sú už otvorené, ďalšie pribudnú v priebehu roka," povedal Branislav Kocper, CEO spoločnosti Plastonic, ktorá je importérom značky Dongfeng na Slovensko.

Značka Forthing aktuálne na Slovensku ponúka SUV T5 EVO Dragon s cenou od 29 490 eur s DPH, hybridný model T5 EVO HEV, prémiový sedan Forthing S7 a dvojicu 7-miestnych rodinných MPV U-TOUR (HEV) a U-TOUR V9 HEV.

Cieľom spoločnosti je ešte v priebehu roka 2026 vybudovať sieť až 30 samostatných showroomov.

O zákazníkov bude naďalej plnohodnotne postarané. Majitelia vozidiel Forthing budú môcť využiť služby až 35 servisných partnerov


Aktuálni majitelia vozidiel Forthing sa odčlenenia nemusia obávať. Už dnes môžu využívať sieť 29 autorizovaných partnerov značky Dongfeng, ktorých pracovníci sú plne vyškolení na všetky servisné úkony súvisiace s ich vozidlami.

Túto servisnú sieť budú môcť využívať aj naďalej, pričom v krátkom čase dôjde k jej rozšíreniu až na 35 partnerov po celom Slovensku a v Českej republike.

"Kúpa nového auta je vždy veľký záväzok. Zákazníkom preto chceme ponúkať vždy čo najvyššiu mieru komfortu, aby si vozidlá mohli dôkladne prezrieť a vyskúšať. Počet modelov značky Forthing na našom trhu už výrazne narástol a ich presun do samostatných showroomov nám pri ich predaji umožní aj naďalej poskytovať služby a kvalitu, na ktoré môžeme byť hrdí. O to viac, že modely Forthing nie sú zamerané len na jednotlivcov, ale aj na rodiny. Modely U-TOUR to dokazujú napríklad tým, že ponúkajú prakticky rovnaký komfort na predných aj stredných sedačkách," dodal Kocper.

Oddelenie vozidiel Forthing do samostatných showroomov kopíruje aj rozdelenie webových stránok oboch značiek. Zákazníci už dnes môžu zamieriť na web forthing-slovensko.sk, kde nájdu cenníky aj prehľad výbav všetkých modelov.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Ďalšia expanzia čínskych automobiliek na Slovensku. Forthing otvorí sieť samostatných showroomov © SITA Všetky práva vyhradené.

