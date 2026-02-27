|
Piatok 27.2.2026
Meniny má Alexander
Denník - Správy
Líder NaturaMed ticho za scénou: „Firma je len taká dobrá, ako dobre sa v nej ľudia cítia.“
Tagy: doplnky výživy PR Rozhovor
Do vedenia priniesol jasnú víziu, silný dôraz na kvalitu a dlhodobé smerovanie postavené na férovosti a otvorenej komunikácii so zákazníkmi. Kľúčovým prvkom jeho práce je hlboké ...
27.2.2026 (SITA.sk) - Do vedenia priniesol jasnú víziu, silný dôraz na kvalitu a dlhodobé smerovanie postavené na férovosti a otvorenej komunikácii so zákazníkmi.
Kľúčovým prvkom jeho práce je hlboké presvedčenie, že ľudské zdravie je to najcennejšie, čo máme. Táto myšlienka sa premieta do celej filozofie NaturaMedu. Firma pod jeho vedením kladie dôraz na vysoký štandard kvality produktov, transparentný prístup k výrobe a rešpekt k nórskej tradícii, z ktorej značka vychádza.
NaturaMed pod jeho vedením nie je iba dodávateľom doplnkov stravy. Vďaka Martinovmu dlhodobému prístupu sa stal aj aktívnym a rešpektovaným partnerom v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Firma pravidelne podporuje charitatívne projekty, pomáha ľuďom v kríze a stavia na férovom jednaní nielen smerom k zákazníkom, ale aj zamestnancom, dodávateľom a celému tímu.
Martin Kozelský je lídrom, ktorý nestojí v popredí, ale jeho odtlačok je v NaturaMede viditeľný na každom kroku. Kombinuje strategické uvažovanie s ľudským prístupom, jasnou komunikáciou a dôrazom na dlhodobé hodnoty, ktoré firmu sprevádzajú už dve desaťročia.
Jeho meno už čitatelia môžu poznať z firemných ponúk, časopisov, kalendárov a podobne. Stojí za rastom NaturaMedu v Česku aj na Slovensku, firme, ktorá tento rok oslavuje 20 rokov na trhu. Sám o sebe veľa hovoriť nechce, ale keď príde reč na ľudí, tím a atmosféru vo firme, je vidieť, že práve to je jeho téma. Prinášame rozhovor s Martinom Kozelským, ktorý vedie NaturaMed od roku 2012.
Martin, pamätáte si svoj úplne prvý deň v NaturaMede?
"Pamätám si ho presne. Firma vtedy mala jedného človeka a jednu malú kanceláriu. A ja som si hovoril: Tu je dobrá energia. Tu je chuť niečo vybudovať. To ma chytilo hneď. A vlastne to tu cítim dodnes."
Tento rok oslavujete 20 rokov na trhu. Čo podľa vás firmu doviedlo až sem?
"Úprimnosť voči zákazníkom a stabilita voči zamestnancom. Držali sme sa jednoduchého pravidla: keď sa bude dariť ľuďom vo vnútri, budú spokojní zákazníci vonku. A toto nastavenie sa nám potvrdzuje každým rokom."
Ako by ste opísali kultúru vo vnútri firmy?
"Ako kombináciu profesionality a ľudskosti. Teraz už nie sme len dvaja, máme 50 interných a asi 200 externých zamestnancov, ale stále fungujeme ako firma, kde sa ľudia poznajú menom. Keď sa niekto necíti dobre, pomôžeme. Keď má niekto nápad, dáme mu priestor. A keď niekto urobí chybu, neriešime viníka , ale riešenie."
Je pravda, že máte pet-friendly kancelárie?
"Áno, a ja som za to veľmi rád. Zvieratá majú na ľudí úžasný vplyv. Odľahčia atmosféru, stmeľujú tím a občas pomôžu aj zdvihnúť náladu. Sám mám 3 mačky a jednu z nich občas vozím do kancelárie. Je to vlastne zachránené mačiatko, ktorému som chcel nájsť domov, akonáhle bude samostatné, ale nakoniec si našlo domov v mojom srdci a v kancelárii ho všetci poznajú od malička. Takže u nás, pokiaľ má človek doma maznáčika, nemusí byť v strese, čo s ním. U nás môže prísť aj so psom."
Pôsobí to, že kladiete veľký dôraz na vzťahy vo vnútri firmy.
"Správne. Ľudí tu trávia tretinu života. Tak nech je to prostredie, kde sa cítia dobre, nie? Robíme teambuildingy, akcie, výlety... ale to hlavné je každodenná atmosféra. Aby sa ľudia tešili do práce, nie len na večierok raz za rok."
Cestovateľské teambuildingy znie zaujímavo. Kam vás práca doviedla?
Máme tradíciu výberových teambuildingov, každé oddelenie má svoj, a potom máme ďalší ako celá firma.
Boli sme na Lofotoch, v Tatrách, na Kréte, ale aj v obyčajných kempoch a často sú to práve tie ,neokázalé' výlety, kde vzniknú najlepšie momenty. Ide o to byť spolu, vypnúť, baviť sa a mať priestor byť sám sebou."
Aký je podľa vás človek, ktorý do NaturaMedu "zapadne"?
"Pozorný, férový, a hlavne ľudský. Nepotrebujeme superhrdinu. Potrebujeme ľudí, ktorí chcú robiť svoju prácu dobre a s úsmevom. A veľmi si vážim toho, koľko zamestnancov je u nás 2, 5, 10 alebo dokonca 15 rokov. A to rozhodne nejde kúpiť."
Vy osobne, ako sa udržujete v kondícii?
"Veľa chodím do prírody, cvičím a samozrejme nezabúdam ani na naše doplnky stravy. Ale zároveň som zástancom rovnováhy. Môžete behať maratóny, ale ak nemáte pokoj v hlave, je to k ničomu. Ja potrebujem čas na výlety, na rodinu, na dobré jedlo, a na hudbu. To ma dobíja"
Keď sa obzriete… na čo ste najviac pyšný?
"Na to, že sme stále rovnaká firma s nohami na zemi. Vyrástli sme, áno. Máme obrovské množstvo zákazníkov, moderný sklad, profesionálny tím. Ale stále platí, že sa k sebe správame slušne. A to je niečo, čo nechcem nikdy stratiť."
A čo vás na tejto práci stále baví?
"Ľudia. Ich príbehy, ich lojalita, ich energia. Nikdy som nechcel byť "riaditeľ za zatvorenými dverami". Ja rád chodím medzi ľudí, do skladu, do call centra, do kancelárií. Chcem počuť, čo sa podarilo, ale aj čo nefunguje. A to ma drží v kondícii aj profesne."
Keby ste mali poslať odkaz svojmu mladšiemu ja...?
"Neboj sa. Uč sa. A pokojne začni skôr veriť tomu, že to zvládneš. Najväčší limit, ktorý človek má, je v hlave."
A kam podľa vás NaturaMed smeruje ďalej?
"Chcem, aby bola firma ešte modernejšia, otvorenejšia a aby si udržala to ľudské jadro. Technológií bude pribúdať, ale to najdôležitejšie zostane rovnaké, a to spokojný zákazník a tím, ktorý dáva práci zmysel."
Martin Kozelský – líder NaturaMed ticho za scénou
Pod jeho vedením prešla firma výrazným rastom a transformáciou. Z pôvodne menšieho tímu vybudoval stabilnú organizáciu s profesionálnou štruktúrou, jasným strategickým vedením a moderným zázemím, ktoré dnes obsluhuje zákazníkov v Českej republike aj na Slovensku.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Líder NaturaMed ticho za scénou: „Firma je len taká dobrá, ako dobre sa v nej ľudia cítia.“ © SITA Všetky práva vyhradené.
