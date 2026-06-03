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03. júna 2026
Ďalšia legenda FC Liverpool podstupuje liečbu rakoviny, po Keegonovi zvádza boj s nepríjemnou chorobou aj Dalglish
Tagy: Premier League
"Kráľ Kenny" Kenny Dalglish sa lieči na rakovinu a žiada o rešpektovanie súkromia. Legendárny futbalista FC Liverpoolu a škótskej reprezentácie Kenny Dalglish podstupuje liečbu rakoviny. ...
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3.6.2026 (SITA.sk) - "Kráľ Kenny" Kenny Dalglish sa lieči na rakovinu a žiada o rešpektovanie súkromia.
Legendárny futbalista FC Liverpoolu a škótskej reprezentácie Kenny Dalglish podstupuje liečbu rakoviny. Sedemdesiatpäťročný bývalý útočník a dvojnásobný kouč "The Reds" to potvrdil prostredníctvom vyhlásenia.
Uviedol, že omylom zverejnil informácie o svojom zdravotnom stave na sociálnych médiách, čo ho prinútilo prehovoriť otvorene. "Ako naznačil môj neúmyselný príspevok na sociálnych sieťach, momentálne podstupujem liečbu rakoviny," napísal.
Dodal, že hoci jeho schopnosti v oblasti mobilných technológií nie sú ideálne, liečba prebieha dobre. Tiež vyjadril želanie, aby celá záležitosť zostala súkromná a požiadal verejnosť o rešpektovanie súkromia jeho rodiny i jeho osoby.
FC Liverpool prejavil Dalglishovi plnú podporu a zaslal mu "najlepšie priania a lásku", pričom zdôraznil, že rešpektuje jeho požiadavku na súkromie.
Toto vyhlásenie prišlo len deň po tom, čo sa svet dozvedeli o vážnom štvrtom štádiu rakoviny u inej futbalovej legendy Liverpoolu - Kevina Keegana.
Dalglish v roku 1977 prestúpil z Celticu Glasgow ako náhrada za Keegana, získal s Liverpoolom šesť anglických titulov a tri Európske poháre. V sezóne 1985/1986 sa stal hrajúcim trénerom a hneď v prvej sezóne vyhral anglickú ligu aj FA Cup.
Fanúšikmi Liverpoolu prezývaný "Kráľ Kenny" viedol klub k titulom v rokoch 1988 a 1990 a tiež k FA Cupu v roku 1989. Bol veľmi chválený za vedenie klubu počas tragédie na Hillsborough v roku 1989, pri ktorej zahynulo 97 fanúšikov Liverpoolu.
Emocionálna náročnosť udalosti výrazne ovplyvnila jeho rozhodnutie odísť z pozície kouča v roku 1991. Neskôr v tom istom roku sa stal trénerom Blackburnu, s ktorým v roku 1995 vyhral Premier League. Trénerom Liverpoolu bol neskôr aj od januára 2011 do mája 2012, získal s klubom Ligový pohár.
Dalglish je častým návštevníkom zápasov FC Liverpool ako nevýkonný riaditeľ a v roku 2018 po ňom na Anfielde pomenovali tribúnu.
Zdroj: SITA.sk - Ďalšia legenda FC Liverpool podstupuje liečbu rakoviny, po Keegonovi zvádza boj s nepríjemnou chorobou aj Dalglish © SITA Všetky práva vyhradené.
Legendárny futbalista FC Liverpoolu a škótskej reprezentácie Kenny Dalglish podstupuje liečbu rakoviny. Sedemdesiatpäťročný bývalý útočník a dvojnásobný kouč "The Reds" to potvrdil prostredníctvom vyhlásenia.
Uviedol, že omylom zverejnil informácie o svojom zdravotnom stave na sociálnych médiách, čo ho prinútilo prehovoriť otvorene. "Ako naznačil môj neúmyselný príspevok na sociálnych sieťach, momentálne podstupujem liečbu rakoviny," napísal.
Dodal, že hoci jeho schopnosti v oblasti mobilných technológií nie sú ideálne, liečba prebieha dobre. Tiež vyjadril želanie, aby celá záležitosť zostala súkromná a požiadal verejnosť o rešpektovanie súkromia jeho rodiny i jeho osoby.
Podpora od The Reds
FC Liverpool prejavil Dalglishovi plnú podporu a zaslal mu "najlepšie priania a lásku", pričom zdôraznil, že rešpektuje jeho požiadavku na súkromie.
Toto vyhlásenie prišlo len deň po tom, čo sa svet dozvedeli o vážnom štvrtom štádiu rakoviny u inej futbalovej legendy Liverpoolu - Kevina Keegana.
Dalglish v roku 1977 prestúpil z Celticu Glasgow ako náhrada za Keegana, získal s Liverpoolom šesť anglických titulov a tri Európske poháre. V sezóne 1985/1986 sa stal hrajúcim trénerom a hneď v prvej sezóne vyhral anglickú ligu aj FA Cup.
Kráľ Kenny
Fanúšikmi Liverpoolu prezývaný "Kráľ Kenny" viedol klub k titulom v rokoch 1988 a 1990 a tiež k FA Cupu v roku 1989. Bol veľmi chválený za vedenie klubu počas tragédie na Hillsborough v roku 1989, pri ktorej zahynulo 97 fanúšikov Liverpoolu.
Emocionálna náročnosť udalosti výrazne ovplyvnila jeho rozhodnutie odísť z pozície kouča v roku 1991. Neskôr v tom istom roku sa stal trénerom Blackburnu, s ktorým v roku 1995 vyhral Premier League. Trénerom Liverpoolu bol neskôr aj od januára 2011 do mája 2012, získal s klubom Ligový pohár.
Dalglish je častým návštevníkom zápasov FC Liverpool ako nevýkonný riaditeľ a v roku 2018 po ňom na Anfielde pomenovali tribúnu.
Zdroj: SITA.sk - Ďalšia legenda FC Liverpool podstupuje liečbu rakoviny, po Keegonovi zvádza boj s nepríjemnou chorobou aj Dalglish © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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