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 24hod.sk    Šport

03. júna 2026

Ďalšia legenda FC Liverpool podstupuje liečbu rakoviny, po Keegonovi zvádza boj s nepríjemnou chorobou aj Dalglish


Tagy: Premier League

"Kráľ Kenny" Kenny Dalglish sa lieči na rakovinu a žiada o rešpektovanie súkromia. Legendárny futbalista FC Liverpoolu a škótskej reprezentácie Kenny Dalglish podstupuje liečbu rakoviny. ...



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kenny dalglish 676x459 3.6.2026 (SITA.sk) - "Kráľ Kenny" Kenny Dalglish sa lieči na rakovinu a žiada o rešpektovanie súkromia.


Legendárny futbalista FC Liverpoolu a škótskej reprezentácie Kenny Dalglish podstupuje liečbu rakoviny. Sedemdesiatpäťročný bývalý útočník a dvojnásobný kouč "The Reds" to potvrdil prostredníctvom vyhlásenia.

Uviedol, že omylom zverejnil informácie o svojom zdravotnom stave na sociálnych médiách, čo ho prinútilo prehovoriť otvorene. "Ako naznačil môj neúmyselný príspevok na sociálnych sieťach, momentálne podstupujem liečbu rakoviny," napísal.

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Dodal, že hoci jeho schopnosti v oblasti mobilných technológií nie sú ideálne, liečba prebieha dobre. Tiež vyjadril želanie, aby celá záležitosť zostala súkromná a požiadal verejnosť o rešpektovanie súkromia jeho rodiny i jeho osoby.

Podpora od The Reds


FC Liverpool prejavil Dalglishovi plnú podporu a zaslal mu "najlepšie priania a lásku", pričom zdôraznil, že rešpektuje jeho požiadavku na súkromie.

Toto vyhlásenie prišlo len deň po tom, čo sa svet dozvedeli o vážnom štvrtom štádiu rakoviny u inej futbalovej legendy Liverpoolu - Kevina Keegana.

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Dalglish v roku 1977 prestúpil z Celticu Glasgow ako náhrada za Keegana, získal s Liverpoolom šesť anglických titulov a tri Európske poháre. V sezóne 1985/1986 sa stal hrajúcim trénerom a hneď v prvej sezóne vyhral anglickú ligu aj FA Cup.

Kráľ Kenny


Fanúšikmi Liverpoolu prezývaný "Kráľ Kenny" viedol klub k titulom v rokoch 1988 a 1990 a tiež k FA Cupu v roku 1989. Bol veľmi chválený za vedenie klubu počas tragédie na Hillsborough v roku 1989, pri ktorej zahynulo 97 fanúšikov Liverpoolu.

Emocionálna náročnosť udalosti výrazne ovplyvnila jeho rozhodnutie odísť z pozície kouča v roku 1991. Neskôr v tom istom roku sa stal trénerom Blackburnu, s ktorým v roku 1995 vyhral Premier League. Trénerom Liverpoolu bol neskôr aj od januára 2011 do mája 2012, získal s klubom Ligový pohár.

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Dalglish je častým návštevníkom zápasov FC Liverpool ako nevýkonný riaditeľ a v roku 2018 po ňom na Anfielde pomenovali tribúnu.


Zdroj: SITA.sk - Ďalšia legenda FC Liverpool podstupuje liečbu rakoviny, po Keegonovi zvádza boj s nepríjemnou chorobou aj Dalglish © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League
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