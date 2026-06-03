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 24hod.sk    Šport

03. júna 2026

Fodrek končí na lavičke prvoligovej Dunajskej Stredy


Tagy: Niké liga

Bratislav Fodrek bol za ostatných 12 rokov najdlhšie "slúžiaci" tréner klubu. Pod jeho taktovkou DAC skončil v lige na 4. resp. 2. priečke. Slovenský prvoligový futbalový klub FC DAC 1904 Dunajská Streda ...



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68ceffaccc77d964651916 676x451 3.6.2026 (SITA.sk) - Bratislav Fodrek bol za ostatných 12 rokov najdlhšie "slúžiaci" tréner klubu. Pod jeho taktovkou DAC skončil v lige na 4. resp. 2. priečke.


Slovenský prvoligový futbalový klub FC DAC 1904 Dunajská Streda ukončil spoluprácu s trénerom Branislavom Fodrekom. Tím zo Žitného ostrova o tom informoval na svojom webe. "Vedenie klubu po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného trénera. DAC vstúpi do nového súťažného ročníka s novým realizačným tímom," uviedli predstavitelia FC DAC. Meno nového trénera chce klub oznámiť v najbližších dňoch.

Branislav viedol A-tím od novembri 2024 v 56 súťažných stretnutiach. V lige dosiahol bilanciu 26 víťazstiev, 15 remíz a 10 prehier, v Slovenskom pohári pridal štyri víťazstvá a jednu prehru. Za ostatných 12 rokov bol najdlhšie "slúžiaci" tréner klubu. Pod jeho taktovkou DAC skončil v lige na 4. resp. 2. priečke.

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Ešte v rokoch 2012 a 2013 v klube pôsobil ako hráč a podieľal sa na návrate DAC do najvyššej domácej súťaže. Od roku 2016 pracoval ako asistent trénera pri A-tíme a viedol treťoligové "béčko". Neskôr bol pri mládežníckych výberoch Slovenska.

"DAC bol súčasťou môjho života s prestávkou dlhé roky, najskôr v pozícii hráča a neskôr ako trénera. Som vďačný za šancu a dôveru, ktorú som od pána majiteľa a vedia klubu dostal. Víťazstvo v play-off o pohárovú Európu v minulej a zisk striebornej medaily v tejto sezóne mi určite zostanú peknými spomienkami. Chcel by som sa poďakovať fanúšikom, všetkým hráčom, s ktorými som spolupracoval, ľuďom v realizačnom tíme a každému v klube za podporu a DAC-u želám do budúcnosti veľa úspechov,“ vyhlásil Fodrek. Okrem neho v klube končí aj jeho asistent Albert Rusnák.

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"Braňo slúžil DAC-u dlhé roky s lojalitou, profesionalitou a úprimným nasadením. Ako hráč, asistent trénera aj hlavný tréner zanechal v našom klube výraznú stopu. Takéto rozhodnutia nikdy nie sú jednoduché, no po dôkladnom zvážení sme presvedčení, že pre DAC nastal správny čas vykročiť do ďalšej fázy svojho rozvoja. V mene klubu by som sa chcel Braňovi úprimne poďakovať za všetko, čo pre DAC odviedol, a zaželať mu veľa úspechov v ďalšej kariére aj osobnom živote,“ uviedol výkonný riaditeľ klubu Jan Van Daele.


Zdroj: SITA.sk - Fodrek končí na lavičke prvoligovej Dunajskej Stredy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Niké liga
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