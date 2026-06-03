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 24hod.sk    Šport

03. júna 2026

Vancouver po najhoršej sezóne v NHL angažoval Malhotru za hlavného trénera


Tagy: NHL

Hokejový klub Vancouver Canucks zareagoval na nevydarenú sezónu zmenou na poste hlavného trénera.   Kanadský účastník zámorskej hokejovej NHL Vancouver Canucks vymenoval za hlavného trénera Mannyho ...



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calder_cup_final_hockey_254661 676x472 3.6.2026 (SITA.sk) - Hokejový klub Vancouver Canucks zareagoval na nevydarenú sezónu zmenou na poste hlavného trénera.  


Kanadský účastník zámorskej hokejovej NHL Vancouver Canucks vymenoval za hlavného trénera Mannyho Malhotru. Štyridsaťšesťročný Kanaďan nahradil Adama Footea, ktorého vedenie klubu prepustilo pred dvoma týždňami po sezóne, v ktorej Canucks dosiahli najhoršiu bilanciu v celej NHL.

Vancouver vyhral v uplynulom ročníku iba 25 z 82 zápasov. Klub zároveň inkasoval najviac gólov v súťaži a mal najslabšie oslabenia. Po nevydarenej sezóne bude na tohtomesačnom drafte NHL vyberať z tretej pozície.

Malhotra pôsobil štyri sezóny ako asistent trénera vo Vancouveri a ďalšie štyri v Toronte. Následne pred dvoma rokmi doviedol najvyšší rozvojový tím organizácie Canucks k ligovému titulu.

„S Mannym sme už v minulosti bojovali bok po boku, takže z vlastnej skúsenosti viem, aký je dobrý učiteľ, líder a človek. Pre naše mužstvo budú do budúcnosti kľúčové prepojenie, konzistentnosť a vybudovanie správnych základov. Manny je výborný tréner s vhodnými schopnosťami a mentalitou, aby hráčom každý deň pomáhal napredovať,“ uviedol generálny manažér „kosatiek“ Ryan Johnson.

Malhotra počas hráčskej kariéry odohral v NHL dovedna 991 zápasov a ako center strelil 116 gólov. Obliekal si dresy klubov New York Rangers, Dallas Stars, Columbus Blue Jackets, San Jose Sharks, Vancouver Canucks, Carolina Hurricanes a Montreal Canadiens.

Canucks sa od postupu do finále Stanleyho pohára v roku 2011 trápia. V uplynulých šiestich sezónach sa do play-off prebojovali iba raz a od prehry s Bostonom vo finále NHL ešte nikdy nepostúpili ďalej než do druhého kola vyraďovacej časti.


Zdroj: SITA.sk - Vancouver po najhoršej sezóne v NHL angažoval Malhotru za hlavného trénera © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL
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