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Štvrtok 23.7.2026
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Keď jeden deň nestačí. Zažite leto v Thermalparku Dunajská Streda
Tagy: Leto PR Thermalpark
Leto je v plnom prúde a THERMALPARK Dunajská Streda patrí medzi miesta, kde si návštevníci užijú oveľa viac než len kúpanie. Či už hľadáte jednodňový výlet za oddychom alebo miesto na letnú ...
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23.7.2026 (SITA.sk) - Leto je v plnom prúde a THERMALPARK Dunajská Streda patrí medzi miesta, kde si návštevníci užijú oveľa viac než len kúpanie.
Či už hľadáte jednodňový výlet za oddychom alebo miesto na letnú dovolenku, areál ponúka toľko možností, že jeden deň jednoducho nestačí.
K dokonalému letnému zážitku prispieva termálna voda, bazény aj prírodné jazero. Novinkou tejto sezóny je moderná technológia úpravy bazénovej vody kombináciou chlóru a oxidu chloričitého, ktorá prináša vyšší komfort aj bezpečnosť návštevníkov. Popri relaxe vo vode si však každý nájde aktivitu podľa svojich predstáv.
Milovníci zábavy si môžu vyskúšať tobogany, vodný zážitkový park Wibit na jazere alebo si požičať paddleboard, kajak, vodný bicykel či novinku tejto sezóny – paddlebike. K dispozícii sú aj športoviská vrátane plážového volejbalu, stolného tenisu, minigolfu či obrovských šachov. Rodiny s deťmi poteší bohatý animačný program, ktorý spríjemňuje letné dni počas celej sezóny.
Keďže jeden deň na objavenie všetkých atrakcií často nestačí, návštevníci môžu využiť široké možnosti ubytovania – od útulného penziónu cez komfortný štvorhviezdičkový hotel až po autokemping, ktorý získal prestížny titul Kemp roka 2025.
Kempovanie je v posledných rokoch čoraz obľúbenejšou formou dovolenky. Ponúka slobodu, blízkosť prírody a je ideálnou voľbou aj pre rodiny so psami. V THERMALPARKU preto tento rok pribudli nové služby pre štvornohých návštevníkov – výbeh pre psov, vyhradené miesto na kúpanie aj sprcha pre psov.
Príjemnú letnú atmosféru dopĺňajú tematické večery, bohatá gastronomická ponuka a množstvo podujatí počas celej sezóny. THERMALPARK Dunajská Streda tak ponúka ideálne spojenie relaxu, aktívneho oddychu a dovolenkovej pohody pre všetky vekové kategórie.
Tip pre návštevníkov: Vstupenky sa oplatí zakúpiť online. Okrem nižšej ceny je ich výhodou aj rýchlejší vstup do areálu bez čakania v rade.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Keď jeden deň nestačí. Zažite leto v Thermalparku Dunajská Streda © SITA Všetky práva vyhradené.
Či už hľadáte jednodňový výlet za oddychom alebo miesto na letnú dovolenku, areál ponúka toľko možností, že jeden deň jednoducho nestačí.
K dokonalému letnému zážitku prispieva termálna voda, bazény aj prírodné jazero. Novinkou tejto sezóny je moderná technológia úpravy bazénovej vody kombináciou chlóru a oxidu chloričitého, ktorá prináša vyšší komfort aj bezpečnosť návštevníkov. Popri relaxe vo vode si však každý nájde aktivitu podľa svojich predstáv.
Milovníci zábavy si môžu vyskúšať tobogany, vodný zážitkový park Wibit na jazere alebo si požičať paddleboard, kajak, vodný bicykel či novinku tejto sezóny – paddlebike. K dispozícii sú aj športoviská vrátane plážového volejbalu, stolného tenisu, minigolfu či obrovských šachov. Rodiny s deťmi poteší bohatý animačný program, ktorý spríjemňuje letné dni počas celej sezóny.
Keďže jeden deň na objavenie všetkých atrakcií často nestačí, návštevníci môžu využiť široké možnosti ubytovania – od útulného penziónu cez komfortný štvorhviezdičkový hotel až po autokemping, ktorý získal prestížny titul Kemp roka 2025.
Kempovanie je v posledných rokoch čoraz obľúbenejšou formou dovolenky. Ponúka slobodu, blízkosť prírody a je ideálnou voľbou aj pre rodiny so psami. V THERMALPARKU preto tento rok pribudli nové služby pre štvornohých návštevníkov – výbeh pre psov, vyhradené miesto na kúpanie aj sprcha pre psov.
Príjemnú letnú atmosféru dopĺňajú tematické večery, bohatá gastronomická ponuka a množstvo podujatí počas celej sezóny. THERMALPARK Dunajská Streda tak ponúka ideálne spojenie relaxu, aktívneho oddychu a dovolenkovej pohody pre všetky vekové kategórie.
Tip pre návštevníkov: Vstupenky sa oplatí zakúpiť online. Okrem nižšej ceny je ich výhodou aj rýchlejší vstup do areálu bez čakania v rade.
August v THERMALPARKU prinesie aj bohatý sprievodný program:
- 1. august – Mid Summer Party – letná párty plná hudby a skvelej atmosféry.
- 8. august – Wibit Challenge – súťaže a zábava na obľúbenom nafukovacom vodnom parku na jazere.
- 9. august – Farmársky a remeselný trh – regionálne produkty, lokálne špeciality a remeselné výrobky.
- 15. august – Veterán piknik – stretnutie milovníkov historických vozidiel.
- 23. august – Farmársky a remeselný trh – ďalšie pokračovanie obľúbeného trhu s lokálnymi výrobcami.
- 30. august – Tradičný štrúdľový festival – záver letnej sezóny v znamení chutných domácich štrúdieľ a sprievodného programu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Keď jeden deň nestačí. Zažite leto v Thermalparku Dunajská Streda © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Leto PR Thermalpark
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