Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 23.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oľga
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Keď jeden deň nestačí. Zažite leto v Thermalparku Dunajská Streda


Tagy: Leto PR Thermalpark

Leto je v plnom prúde a THERMALPARK Dunajská Streda patrí medzi miesta, kde si návštevníci užijú oveľa viac než len kúpanie. Či už hľadáte jednodňový výlet za oddychom alebo miesto na letnú ...



Zdieľať
bazeny v thermalparku 676x451 23.7.2026 (SITA.sk) - Leto je v plnom prúde a THERMALPARK Dunajská Streda patrí medzi miesta, kde si návštevníci užijú oveľa viac než len kúpanie.


Či už hľadáte jednodňový výlet za oddychom alebo miesto na letnú dovolenku, areál ponúka toľko možností, že jeden deň jednoducho nestačí.

K dokonalému letnému zážitku prispieva termálna voda, bazény aj prírodné jazero. Novinkou tejto sezóny je moderná technológia úpravy bazénovej vody kombináciou chlóru a oxidu chloričitého, ktorá prináša vyšší komfort aj bezpečnosť návštevníkov. Popri relaxe vo vode si však každý nájde aktivitu podľa svojich predstáv.

Milovníci zábavy si môžu vyskúšať tobogany, vodný zážitkový park Wibit na jazere alebo si požičať paddleboard, kajak, vodný bicykel či novinku tejto sezóny – paddlebike. K dispozícii sú aj športoviská vrátane plážového volejbalu, stolného tenisu, minigolfu či obrovských šachov. Rodiny s deťmi poteší bohatý animačný program, ktorý spríjemňuje letné dni počas celej sezóny.

Keďže jeden deň na objavenie všetkých atrakcií často nestačí, návštevníci môžu využiť široké možnosti ubytovania – od útulného penziónu cez komfortný štvorhviezdičkový hotel až po autokemping, ktorý získal prestížny titul Kemp roka 2025.

Kempovanie je v posledných rokoch čoraz obľúbenejšou formou dovolenky. Ponúka slobodu, blízkosť prírody a je ideálnou voľbou aj pre rodiny so psami. V THERMALPARKU preto tento rok pribudli nové služby pre štvornohých návštevníkov – výbeh pre psov, vyhradené miesto na kúpanie aj sprcha pre psov.

Príjemnú letnú atmosféru dopĺňajú tematické večery, bohatá gastronomická ponuka a množstvo podujatí počas celej sezóny. THERMALPARK Dunajská Streda tak ponúka ideálne spojenie relaxu, aktívneho oddychu a dovolenkovej pohody pre všetky vekové kategórie.

Tip pre návštevníkov: Vstupenky sa oplatí zakúpiť online. Okrem nižšej ceny je ich výhodou aj rýchlejší vstup do areálu bez čakania v rade.

August v THERMALPARKU prinesie aj bohatý sprievodný program:



  • 1. august – Mid Summer Party – letná párty plná hudby a skvelej atmosféry.

  • 8. august – Wibit Challenge – súťaže a zábava na obľúbenom nafukovacom vodnom parku na jazere.

  • 9. august – Farmársky a remeselný trh – regionálne produkty, lokálne špeciality a remeselné výrobky.

  • 15. august – Veterán piknik – stretnutie milovníkov historických vozidiel.

  • 23. august – Farmársky a remeselný trh – ďalšie pokračovanie obľúbeného trhu s lokálnymi výrobcami.

  • 30. august – Tradičný štrúdľový festival – záver letnej sezóny v znamení chutných domácich štrúdieľ a sprievodného programu.


Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Keď jeden deň nestačí. Zažite leto v Thermalparku Dunajská Streda © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Leto PR Thermalpark
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ďalšia nehoda motorkára v Bratislavskom kraji, vodič narazil do stromu a skončil v nemocnici
<< predchádzajúci článok
Kolabuje námorná preprava? K blokáde Hormuzu a Húsíom v Červenom mori sa pridávajú obmedzenia v čiernomorských prístavoch

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 