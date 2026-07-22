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22. júla 2026
Ďalšia Orbánova opora končí. Generálny prokurátor odstúpil po tlaku zo strany novej vlády
Maďarský premiér Péter Magyar označil šéfa prokuratúry za „bábku“ bývalého premiéra. Ten tvrdí, že odchádza, aby ochránil nezávislosť prokuratúry. Maďarský generálny prokurátor Gábor ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - Maďarský premiér Péter Magyar označil šéfa prokuratúry za „bábku“ bývalého premiéra. Ten tvrdí, že odchádza, aby ochránil nezávislosť prokuratúry.
Maďarský generálny prokurátor Gábor Bálint Nagy v stredu oznámil svoju rezignáciu po tom, ako na jeho odchod opakovane vyzýval premiér Péter Magyar.
Predseda vlády ho označil za „bábku“ bývalého premiéra Viktora Orbána a ďalšiu prekážku pri zmene pomerov v krajine.
Nagy, ktorého do funkcie vlani vymenovala ešte Orbánova vláda na deväťročné funkčné obdobie, uviedol, že odstupuje „výlučne v záujme ochrany prokuratúry“.
Podľa neho nesmie byť jej fungovanie ani nezávislosť ohrozené „hanebnými politicky motivovanými bojmi“ okolo osoby generálneho prokurátora. Dodal, že útoky proti nemu už „ďaleko prekročili hranice prijateľnej odbornej a verejnej diskusie“.
Rezignácia prichádza deň po razii v dátovom centre, kde boli umiestnené servery strany Fidesz. Vyšetrovatelia ich zaistili v rámci vyšetrovania podozrení z korupcie.
Magyar po aprílovom volebnom víťazstve postupne odvoláva alebo vymieňa vysokých štátnych predstaviteľov spájaných s érou Viktora Orbána.
Ústavnou zmenou už prišiel o funkciu aj bývalý prezident Tamás Sulyok. Predchodca Nagya Péter Polt medzitým odišiel na čelo Ústavného súdu, no aj jeho mandát sa skončí predčasne na základe nedávno prijatej ústavnej novely.
Premiér rezignáciu privítal. „Krajina sa zbavila ďalšej Orbánovej bábky, ktorá bránila prechodu k demokracii,“ napísal na Facebooku. Vzápätí pridal stručný odkaz ďalším predstaviteľom bývalého režimu: „Páni, kto bude ďalší?“
Zdroj: SITA.sk - Ďalšia Orbánova opora končí. Generálny prokurátor odstúpil po tlaku zo strany novej vlády © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarský generálny prokurátor Gábor Bálint Nagy v stredu oznámil svoju rezignáciu po tom, ako na jeho odchod opakovane vyzýval premiér Péter Magyar.
Predseda vlády ho označil za „bábku“ bývalého premiéra Viktora Orbána a ďalšiu prekážku pri zmene pomerov v krajine.
Hanebné politické boje
Nagy, ktorého do funkcie vlani vymenovala ešte Orbánova vláda na deväťročné funkčné obdobie, uviedol, že odstupuje „výlučne v záujme ochrany prokuratúry“.
Podľa neho nesmie byť jej fungovanie ani nezávislosť ohrozené „hanebnými politicky motivovanými bojmi“ okolo osoby generálneho prokurátora. Dodal, že útoky proti nemu už „ďaleko prekročili hranice prijateľnej odbornej a verejnej diskusie“.
Deň po razii
Rezignácia prichádza deň po razii v dátovom centre, kde boli umiestnené servery strany Fidesz. Vyšetrovatelia ich zaistili v rámci vyšetrovania podozrení z korupcie.
Magyar po aprílovom volebnom víťazstve postupne odvoláva alebo vymieňa vysokých štátnych predstaviteľov spájaných s érou Viktora Orbána.
Kto bude ďalší
Ústavnou zmenou už prišiel o funkciu aj bývalý prezident Tamás Sulyok. Predchodca Nagya Péter Polt medzitým odišiel na čelo Ústavného súdu, no aj jeho mandát sa skončí predčasne na základe nedávno prijatej ústavnej novely.
Premiér rezignáciu privítal. „Krajina sa zbavila ďalšej Orbánovej bábky, ktorá bránila prechodu k demokracii,“ napísal na Facebooku. Vzápätí pridal stručný odkaz ďalším predstaviteľom bývalého režimu: „Páni, kto bude ďalší?“
Zdroj: SITA.sk - Ďalšia Orbánova opora končí. Generálny prokurátor odstúpil po tlaku zo strany novej vlády © SITA Všetky práva vyhradené.
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