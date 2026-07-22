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22. júla 2026

Ďalšia Orbánova opora končí. Generálny prokurátor odstúpil po tlaku zo strany novej vlády


Tagy: bývalý maďarský premiér Generálny prokurátor Maďarská vláda Odstúpenie

Maďarský premiér Péter Magyar označil šéfa prokuratúry za „bábku“ bývalého premiéra. Ten tvrdí, že odchádza, aby ochránil nezávislosť prokuratúry. Maďarský generálny prokurátor Gábor ...



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hungary_parliament_46529 676x451 22.7.2026 (SITA.sk) - Maďarský premiér Péter Magyar označil šéfa prokuratúry za „bábku“ bývalého premiéra. Ten tvrdí, že odchádza, aby ochránil nezávislosť prokuratúry.


Maďarský generálny prokurátor Gábor Bálint Nagy v stredu oznámil svoju rezignáciu po tom, ako na jeho odchod opakovane vyzýval premiér Péter Magyar.

Predseda vlády ho označil za „bábku“ bývalého premiéra Viktora Orbána a ďalšiu prekážku pri zmene pomerov v krajine.

Hanebné politické boje


Nagy, ktorého do funkcie vlani vymenovala ešte Orbánova vláda na deväťročné funkčné obdobie, uviedol, že odstupuje „výlučne v záujme ochrany prokuratúry“.

Podľa neho nesmie byť jej fungovanie ani nezávislosť ohrozené „hanebnými politicky motivovanými bojmi“ okolo osoby generálneho prokurátora. Dodal, že útoky proti nemu už „ďaleko prekročili hranice prijateľnej odbornej a verejnej diskusie“.

Deň po razii


Rezignácia prichádza deň po razii v dátovom centre, kde boli umiestnené servery strany Fidesz. Vyšetrovatelia ich zaistili v rámci vyšetrovania podozrení z korupcie.

Magyar po aprílovom volebnom víťazstve postupne odvoláva alebo vymieňa vysokých štátnych predstaviteľov spájaných s érou Viktora Orbána.

Kto bude ďalší


Ústavnou zmenou už prišiel o funkciu aj bývalý prezident Tamás Sulyok. Predchodca Nagya Péter Polt medzitým odišiel na čelo Ústavného súdu, no aj jeho mandát sa skončí predčasne na základe nedávno prijatej ústavnej novely.

Premiér rezignáciu privítal. „Krajina sa zbavila ďalšej Orbánovej bábky, ktorá bránila prechodu k demokracii,“ napísal na Facebooku. Vzápätí pridal stručný odkaz ďalším predstaviteľom bývalého režimu: „Páni, kto bude ďalší?“


Zdroj: SITA.sk - Ďalšia Orbánova opora končí. Generálny prokurátor odstúpil po tlaku zo strany novej vlády © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bývalý maďarský premiér Generálny prokurátor Maďarská vláda Odstúpenie
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