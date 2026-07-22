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 24hod.sk    Ekonomika

22. júla 2026

Eurokomisia prijala oznámenie o Európskom pilieri sociálnych práv, hovorí aj o vplyve AI na trh práce


Tagy: Európsky pilier sociálnych práv minimálne mzdy Pracovné miesta Predsedníčka Európskej komisie (EK) Trh práce Umelá inteligencia

Pozornosť EK sa zameriava na tri kľúčové oblasti, ktoré majú viesť k spravodlivejšiemu trhu práce a silnejším systémom sociálneho zabezpečenia.



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leyenova 676x451 22.7.2026 (SITA.sk) - Pozornosť EK sa zameriava na tri kľúčové oblasti, ktoré majú viesť k spravodlivejšiemu trhu práce a silnejším systémom sociálneho zabezpečenia.


Európska komisia (EK) v stredu prijala oznámenie o Európskom pilieri sociálnych práv. Hodnotí v ňom pokrok dosiahnutý pri posilňovaní sociálnych práv v celej a určuje konkrétne priority pre ďalšie opatrenia. Zameriava sa pritom na tri oblasti, a to riešenie cenovej dostupnosti a životných nákladov, využívanie umelej inteligencie (AI) pre budúcnosť práce a spoločnú prosperitu či na znižovanie nerovnosti a rozširovanie spravodlivosti a rovnakých príležitostí. V stredu o tom informovala Európska komisia.

Silnejšia sociálna Európa


Náš sociálny model je jednou z našich najsilnejších stránok. Keďže technologické zmeny menia náš každodenný život a rastúce náklady vyvíjajú tlak na domácnosti v celej Únii, sme pevne odhodlaní presadzovať spravodlivosť, príležitosti a solidaritu. Európsky pilier sociálnych práv je naším kompasom, ktorý určuje smerovanie k silnejšej sociálnej Európe, ktorá chráni, posilňuje a podporuje našich občanov,“ uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.

Pozornosť EK sa zameriava na tri kľúčové oblasti, ktoré majú viesť k spravodlivejšiemu trhu práce a silnejším systémom sociálneho zabezpečenia. V súvislosti s vysokými nákladmi domácnosti na bývanie, energiu, služby či základný tovar sa EK zaväzuje podporovať opatrenia, ktoré budú znižovať riziko chudoby a posilňovať prístup k základným službám.

Komisia pripomenula, že od prijatia smernice EÚ sa minimálne mzdy v celej EÚ výrazné zvýšili. Odpoveďou na tlaky na cenovú dostupnosť pritom podľa európskych orgánov sú kvalitné pracovné miesta.

Významné talenty zostávajú mimo trhu práce nevyužité. Uľahčenie prechodu z nečinnosti do práce je dôležité nielen pre začlenenie do trhu práce a konkurencieschopnosť, ale aj pre zníženie chudoby a vylúčenia,“ skonštatovala EK. V tejto súvislosti spustí prvú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi EÚ o možnom smerovaní činnosti EÚ pri aktivácii ľudí, ktorí čelia významným prekážkam v zamestnaní.

Vplyv AI na trh práce


Európska komisia sa tiež zamerala na to, aký vplyv bude mať zavádzanie AI na trh práce. „Rýchly rozvoj a zavádzanie umelej inteligencie mení trhy práce a ponúka významné príležitosti pre inovácie, produktivitu, vzdelávanie a rast, ale vyvoláva aj dôležité kritické otázky týkajúce sa budúcnosti pracovných miest, vzdelávania, zručností, sociálneho začlenenia a verejných služieb. V oznámení sa uznáva, že je naliehavo potrebné, aby bola Európa pripravená na tieto zásadné zmeny a zabezpečila, aby občania, pracovníci a podniky v plnej miere využívali potenciál umelej inteligencie. Na tento účel Komisia zriadi novú skupinu na vysokej úrovni pre vplyv umelej inteligencie na trh práce,“ uviedla EK.

Potvrdila tiež záväzok EÚ znížiť pretrvávajúce nerovnosti, ktoré oslabujú sociálnu a územnú súdržnosť, dlhodobú udržateľnosť, inovačnú kapacitu a kapacitu hospodárskej súťaže EÚ a demografickú štruktúru. „Napriek pokroku dosiahnutému v posledných rokoch pretrvávajú nerovnosti vo všetkých oblastiach života, čo si vyžaduje nepretržité úsilie,“ priblížila EK.

V oznámení preto stanovila opatrenia na zlepšenie rovnakých príležitostí v kľúčových oblastiach v súvislosti so smernicou o transparentnosti odmeňovania. V tomto roku plánuje EK predložiť aj zákon o kvalitných pracovných miestach, ktorý nadväzuje na plán kvalitných pracovných miest. Ten sa bude zaoberať aj novými ukazovateľmi na meranie kvality pracovných miest v celej EÚ.


Zdroj: SITA.sk - Eurokomisia prijala oznámenie o Európskom pilieri sociálnych práv, hovorí aj o vplyve AI na trh práce © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európsky pilier sociálnych práv minimálne mzdy Pracovné miesta Predsedníčka Európskej komisie (EK) Trh práce Umelá inteligencia
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