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22. júla 2026
Ministerstvo investícií vyčlenilo vyše 10 miliónov eur na podporu obetí násilia a ochranu žien – VIDEO
Vyhlásené sú dve významné výzvy. Ministerstvo investícií, regionálneho ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - Vyhlásené sú dve významné výzvy.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo dve významné výzvy s celkovým rozpočtom 10,15 milióna eur na posilnenie pomoci ženám zažívajúcim domáce a rodovo podmienené násilie a na zriadenie prvých centier komplexnej pomoci pre obete sexuálneho násilia v slovenských nemocniciach. Ako informovalo ministerstvo, tieto výzvy sú súčasťou programu Sociálna oblasť, ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu.
Prvá z výziev s alokáciou 7,65 milióna eur sa zameriava na podporu služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Granty pre jednotlivé projekty sa pohybujú v rozmedzí od 100-tisíc do 700-tisíc eur. Financovanie je určené na poradenské centrá, bezpečné ženské domy, terénne a online služby, ako aj preventívne a vzdelávacie aktivity.
Zvláštny dôraz je kladený na špecializované služby pre ženy s viacerými znevýhodneniami a aj na programy zamerané na prácu s páchateľmi násilia. Cieľom je rozšíriť dostupnosť odbornej pomoci najmä mimo veľké mestá a priblížiť ju ženám a deťom, ktoré ju kvôli vzdialenosti, nedostatku kapacít alebo obavám nemajú zatiaľ k dispozícii.
Druhá výzva s rozpočtom 2,5 milióna eur má za úlohu podporiť vznik prvých špecializovaných centier pre obete sexuálneho násilia priamo v slovenských nemocniciach. Projekty môžu získať granty od 400-tisíc do 600-tisíc eur.
Tieto centrá budú poskytovať komplexnú pomoc na jednom mieste vrátane zdravotnej starostlivosti, psychologickej pomoci, sociálneho a právneho poradenstva, ako aj potrebných forenzných vyšetrení. Podstatné je, aby obete po traumatickej udalosti nemuseli vyhľadávať pomoc na viacerých miestach.
"V posledných dňoch opäť silno zaznieva téma ochrany obetí domáceho a sexuálneho násilia. A je správne, že o nej hovoríme. Domáce násilie nie je súkromná vec. Je to otázka bezpečia, dôstojnosti a ochrany ľudského života. Za každým príbehom sú ženy, deti a rodiny, ktoré potrebujú vedieť, že pomoc existuje, je dostupná a príde včas. Úlohou štátu nie je iba problém pomenovať, ale vytvoriť systém, ktorý ľuďom pomôže vtedy, keď to najviac potrebujú," zdôraznil minister Samuel Migaľ.
Program Sociálna oblasť je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu, ktorý je partnerom Slovenska pri rozvoji služieb zameraných na prevenciu násilia a pomoc jeho obetiam. Program taktiež podporuje spoluprácu medzi slovenskými a nórskymi expertmi s cieľom budovať moderný systém komplexnej pomoci obetiam násilia. Podľa veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku Susan Eckeyovej za každou obeťou je ľudský príbeh.
"Ide o dôstojnosť, bezpečnosť a právo žiť bez strachu. Tieto výzvy predstavujú dôležitý krok k posilneniu systému, ktorý bude poskytovať skutočnú pomoc a zároveň prinesie dlhodobé systémové zmeny. Verím, že slovenské organizácie využijú túto príležitosť a spoločne prispejeme k tomu, aby ženy a dievčatá mohli žiť bez násilia," dodala Eckeyová.
Obe výzvy sú otvorené do 10. októbra 2026, po ukončení prijímacieho obdobia budú projekty hodnotené odborným panelom podľa pravidiel programu.
"Tieto výzvy samy osebe nevyriešia celý problém domáceho a sexuálneho násilia. Sú však konkrétnym krokom k tomu, aby bol systém pomoci silnejší, dostupnejší a lepšie pripravený chrániť ľudí v najťažších životných situáciách. Každá obeť musí vedieť, že na to nie je sama. Štát nemá človeka posielať od dverí k dverám, ale podať mu pomocnú ruku," uzavrel Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií vyčlenilo vyše 10 miliónov eur na podporu obetí násilia a ochranu žien – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo dve významné výzvy s celkovým rozpočtom 10,15 milióna eur na posilnenie pomoci ženám zažívajúcim domáce a rodovo podmienené násilie a na zriadenie prvých centier komplexnej pomoci pre obete sexuálneho násilia v slovenských nemocniciach. Ako informovalo ministerstvo, tieto výzvy sú súčasťou programu Sociálna oblasť, ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu.
Podpora služieb
Prvá z výziev s alokáciou 7,65 milióna eur sa zameriava na podporu služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Granty pre jednotlivé projekty sa pohybujú v rozmedzí od 100-tisíc do 700-tisíc eur. Financovanie je určené na poradenské centrá, bezpečné ženské domy, terénne a online služby, ako aj preventívne a vzdelávacie aktivity.
Zvláštny dôraz je kladený na špecializované služby pre ženy s viacerými znevýhodneniami a aj na programy zamerané na prácu s páchateľmi násilia. Cieľom je rozšíriť dostupnosť odbornej pomoci najmä mimo veľké mestá a priblížiť ju ženám a deťom, ktoré ju kvôli vzdialenosti, nedostatku kapacít alebo obavám nemajú zatiaľ k dispozícii.
Vznik špecializovaných centier
Druhá výzva s rozpočtom 2,5 milióna eur má za úlohu podporiť vznik prvých špecializovaných centier pre obete sexuálneho násilia priamo v slovenských nemocniciach. Projekty môžu získať granty od 400-tisíc do 600-tisíc eur.
Tieto centrá budú poskytovať komplexnú pomoc na jednom mieste vrátane zdravotnej starostlivosti, psychologickej pomoci, sociálneho a právneho poradenstva, ako aj potrebných forenzných vyšetrení. Podstatné je, aby obete po traumatickej udalosti nemuseli vyhľadávať pomoc na viacerých miestach.
"V posledných dňoch opäť silno zaznieva téma ochrany obetí domáceho a sexuálneho násilia. A je správne, že o nej hovoríme. Domáce násilie nie je súkromná vec. Je to otázka bezpečia, dôstojnosti a ochrany ľudského života. Za každým príbehom sú ženy, deti a rodiny, ktoré potrebujú vedieť, že pomoc existuje, je dostupná a príde včas. Úlohou štátu nie je iba problém pomenovať, ale vytvoriť systém, ktorý ľuďom pomôže vtedy, keď to najviac potrebujú," zdôraznil minister Samuel Migaľ.
Financovanie z Nórskeho finančného mechanizmu
Program Sociálna oblasť je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu, ktorý je partnerom Slovenska pri rozvoji služieb zameraných na prevenciu násilia a pomoc jeho obetiam. Program taktiež podporuje spoluprácu medzi slovenskými a nórskymi expertmi s cieľom budovať moderný systém komplexnej pomoci obetiam násilia. Podľa veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku Susan Eckeyovej za každou obeťou je ľudský príbeh.
"Ide o dôstojnosť, bezpečnosť a právo žiť bez strachu. Tieto výzvy predstavujú dôležitý krok k posilneniu systému, ktorý bude poskytovať skutočnú pomoc a zároveň prinesie dlhodobé systémové zmeny. Verím, že slovenské organizácie využijú túto príležitosť a spoločne prispejeme k tomu, aby ženy a dievčatá mohli žiť bez násilia," dodala Eckeyová.
Obe výzvy sú otvorené do 10. októbra 2026, po ukončení prijímacieho obdobia budú projekty hodnotené odborným panelom podľa pravidiel programu.
"Tieto výzvy samy osebe nevyriešia celý problém domáceho a sexuálneho násilia. Sú však konkrétnym krokom k tomu, aby bol systém pomoci silnejší, dostupnejší a lepšie pripravený chrániť ľudí v najťažších životných situáciách. Každá obeť musí vedieť, že na to nie je sama. Štát nemá človeka posielať od dverí k dverám, ale podať mu pomocnú ruku," uzavrel Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií vyčlenilo vyše 10 miliónov eur na podporu obetí násilia a ochranu žien – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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