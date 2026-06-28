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28. júna 2026

Ďalšia tragédia na vodnej nádrži Kanianka, po dvoch úmrtiach polícia varuje pred rizikami kúpania – FOTO


Tagy: Nehoda Utopenie Vodná nádrž

Je to v krátkom čase už druhá obeť letného kúpania na tomto mieste. Z vodnej nádrže Kanianka v okrese Prievidza v nedeľu popoludní vytiahli príslušníci



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731969738_1527324445563630_2682928434488193273_n e1782668258388 676x414 28.6.2026 (SITA.sk) - Je to v krátkom čase už druhá obeť letného kúpania na tomto mieste.


Z vodnej nádrže Kanianka v okrese Prievidza v nedeľu popoludní vytiahli príslušníci Hasičského a záchranného zboru telo 37-ročného muža. Je to v krátkom čase už druhá obeť letného kúpania na tomto mieste. Pred týždňom tu prišiel o život 45-ročný muž, ktorý sa po skoku z vodného bicykla už z vody nevynoril.

„V poobedňajších hodinách sme na linke 158 prijali oznámenie od 70-ročného muža, ktorý počas potápania vo vodnej nádrži Kanianka v okrese Prievidza našiel pod mostom pod hladinou zakliesneného muža bez známok života,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková. Na miesto boli okamžite vyslané policajné hliadky a príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ako aj obhliadajúci lekár. Okolnosti udalosti policajti preverujú. Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ Prievidza začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Zároveň bude nariadená pitva, ktorá pomôže objasniť presnú príčinu úmrtia.

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Polícia opäť apeluje na verejnosť, aby počas letnej sezóny nepodceňovala riziká spojené s pobytom pri vode. Ide už o ďalšiu tragickú udalosť, ktorá pripomína, že voda môže byť nebezpečná aj pre skúsených plavcov či potápačov. Medzi podstatné zásady bezpečnosti kúpania patrí nevstupovať do vody pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok a nepreceňovať svoje schopnosti.


Zdroj: SITA.sk - Ďalšia tragédia na vodnej nádrži Kanianka, po dvoch úmrtiach polícia varuje pred rizikami kúpania – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nehoda Utopenie Vodná nádrž
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