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28. júna 2026
Putin sľubuje bezpečnosť Ruska po eskalácii ukrajinských dronových útokov na rafinérie a regióny
Putinov prejav prišiel niekoľko hodín po tom, čo ukrajinský dronový útok zabil jednu osobu v južnom Krasnodarskom regióne. Ruský ...
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28.6.2026 (SITA.sk) - Putinov prejav prišiel niekoľko hodín po tom, čo ukrajinský dronový útok zabil jednu osobu v južnom Krasnodarskom regióne.
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že zabezpečí bezpečnosť krajiny a prekoná všetky výzvy, keď Ukrajina zintenzívnila svoje odvetné útoky na území Ruska počas štvorročnej vojny. Kyjev označuje útoky za spravodlivú odplatu za takmer denné útoky Ruska na civilistov a energetickú infraštruktúru Ukrajiny od začiatku ofenzívy.
„Áno, vidíme problémy, sme si ich vedomí a reagujeme na ne, ale určite zabezpečíme bezpečnosť krajiny a našich občanov, ako aj neporušiteľnosť hraníc Ruska,“ povedal Putin na kongrese strany Jednotné Rusko. „Neodvratne prekonáme všetky dnešné výzvy, vrátane teroristických útokov na naše územie a infraštruktúrne zariadenia,“ dodal.
Putinov prejav prišiel niekoľko hodín po tom, čo ukrajinský dronový útok zabil jednu osobu v južnom Krasnodarskom regióne a spôsobil požiar v rafinérii, uviedol regionálny guvernér Veniamin Kondratyev. Kyjev si nárokoval zásah, pričom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ho označil za súčasť operácií, ktoré oslabujú schopnosť Ruska viesť túto vojnu.
„Rafinéria Slavyansk v Krasnodarskom regióne bola zasiahnutá – asi 300 kilometrov od frontovej línie. Zasiahnutá bola aj rafinéria v Jaroslavskej oblasti, približne 700 kilometrov od našich hraníc,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. Minulý týždeň spôsobil ďalší ukrajinský útok veľký požiar v rafinérii na juhovýchode Moskvy, ktorý zahalil predmestia hlavného mesta hustým čiernym dymom.
Ruský Krym, ktorý bol anektovaný v roku 2014, vyhlásil v piatok mimoriadnu situáciu v snahe zmierniť následky rastúcich ukrajinských leteckých útokov na polostrov. Toto územie zápasí s nedostatkom paliva a výpadkami elektriny spôsobenými útokmi na logistické reťazce a ropné zariadenia v Kryme, ďalších okupovaných častiach Ukrajiny a južnom Rusku. Hoci Rusko anektovalo Krym, väčšina krajín vrátane mnohých spojencov Moskvy tento krok neuznáva.
Zdroj: SITA.sk - Putin sľubuje bezpečnosť Ruska po eskalácii ukrajinských dronových útokov na rafinérie a regióny © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že zabezpečí bezpečnosť krajiny a prekoná všetky výzvy, keď Ukrajina zintenzívnila svoje odvetné útoky na území Ruska počas štvorročnej vojny. Kyjev označuje útoky za spravodlivú odplatu za takmer denné útoky Ruska na civilistov a energetickú infraštruktúru Ukrajiny od začiatku ofenzívy.
„Áno, vidíme problémy, sme si ich vedomí a reagujeme na ne, ale určite zabezpečíme bezpečnosť krajiny a našich občanov, ako aj neporušiteľnosť hraníc Ruska,“ povedal Putin na kongrese strany Jednotné Rusko. „Neodvratne prekonáme všetky dnešné výzvy, vrátane teroristických útokov na naše územie a infraštruktúrne zariadenia,“ dodal.
Putinov prejav prišiel niekoľko hodín po tom, čo ukrajinský dronový útok zabil jednu osobu v južnom Krasnodarskom regióne a spôsobil požiar v rafinérii, uviedol regionálny guvernér Veniamin Kondratyev. Kyjev si nárokoval zásah, pričom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ho označil za súčasť operácií, ktoré oslabujú schopnosť Ruska viesť túto vojnu.
„Rafinéria Slavyansk v Krasnodarskom regióne bola zasiahnutá – asi 300 kilometrov od frontovej línie. Zasiahnutá bola aj rafinéria v Jaroslavskej oblasti, približne 700 kilometrov od našich hraníc,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. Minulý týždeň spôsobil ďalší ukrajinský útok veľký požiar v rafinérii na juhovýchode Moskvy, ktorý zahalil predmestia hlavného mesta hustým čiernym dymom.
Ruský Krym, ktorý bol anektovaný v roku 2014, vyhlásil v piatok mimoriadnu situáciu v snahe zmierniť následky rastúcich ukrajinských leteckých útokov na polostrov. Toto územie zápasí s nedostatkom paliva a výpadkami elektriny spôsobenými útokmi na logistické reťazce a ropné zariadenia v Kryme, ďalších okupovaných častiach Ukrajiny a južnom Rusku. Hoci Rusko anektovalo Krym, väčšina krajín vrátane mnohých spojencov Moskvy tento krok neuznáva.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
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Zdroj: SITA.sk - Putin sľubuje bezpečnosť Ruska po eskalácii ukrajinských dronových útokov na rafinérie a regióny © SITA Všetky práva vyhradené.
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