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28. júna 2026

Pondelok bude na Slovensku mimoriadne horúci, pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom


Tagy: Extrémne horúčavy Výstraha

Teplota v nich môže vystúpiť až na 38°C, výstrahy platia od 11:00 do 20:00. Pondelok bude na Slovensku mimoriadne horúci, pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom. Vyplýva to z údajov ...



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dizajn bez nazvu 676x380 28.6.2026 (SITA.sk) - Teplota v nich môže vystúpiť až na 38°C, výstrahy platia od 11:00 do 20:00.


Pondelok bude na Slovensku mimoriadne horúci, pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom. Vyplýva to z údajov zverejnených na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Pre väčšinu okresov je vydaná výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami. Teplota v nich môže vystúpiť až na 38°C, výstrahy platia od 11:00 do 20:00.

Táto výstraha sa týka celého Bratislavského, Nitrianskeho aj Trnavského kraja, taktiež Banskobystrického kraja s výnimkou okresov Banská Bystrica a Brezno i Košického kraja s výnimkou okresov Gelnica a Sobrance. Výstraha 3. stupňa je vydaná aj pre väčšinu okresov Trenčianskeho kraja, okrem okresov Ilava, Považská Bystrica a Púchov, a tiež pre okresy Prešov, Snina, Vranov nad Topľou a Humenné v Prešovskom kraji. Žilinský kraj je jediný, v ktorom nie je žiadny okres, pre ktorý by bola vydaná výstraha 3. stupňa.

Pre štyri okresy na severe Slovenska je vydaná výstraha 1. stupňa. Ide o Poprad, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Námestovo. Teplota v nich môže vystúpiť na 33 až 35°C. Pre ostatné okresy, pre ktoré nie je vydaná výstraha prvého ani tretieho stupňa platí výstraha 2. stupňa a teplota v nich môže dosiahnuť 35°C.


Zdroj: SITA.sk - Pondelok bude na Slovensku mimoriadne horúci, pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémne horúčavy Výstraha
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