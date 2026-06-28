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28. júna 2026

Ďalšia tragédia pri vode na Slovensku. Muž po požití alkoholu skočil do vody na Dedinách, spod hladiny už nevyplával – FOTO


Tagy: Polícia Tragédia Utopenie

Policajti opakovane upozornili, že voda a alkohol nejdú dokopy a aj krátke precenenie síl môže mať fatálne následky. V rekreačnej oblasti Dedinky - ...



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731761441_2104805876916424_643883667362380808_n.png 676x378 28.6.2026 (SITA.sk) - Policajti opakovane upozornili, že voda a alkohol nejdú dokopy a aj krátke precenenie síl môže mať fatálne následky.




V rekreačnej oblasti Dedinky – Dobšinská Maša (okres Rožňava) došlo k tragickej udalosti. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, podľa doterajších informácií skočil do vody muž po požití alkoholu a plával niekoľko metrov. Následne sa stratil pod hladinou a už nevyplával. „Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Okolnosti udalosti policajti preverujú,” uviedla polícia.

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Policajti opakovane upozornili, že voda a alkohol nejdú dokopy a aj krátke precenenie síl môže mať fatálne následky. „Nepreceňujte svoje schopnosti, neskáčte do vody po požití alkoholu a dávajte pozor na seba aj na ľudí vo svojom okolí. Za každou takouto udalosťou zostávajú blízki, ktorým sa v jednej chvíli zmení celý život,” uviedla polícia, apelujúc na to, aby ľudia boli pri vode opatrní.


V ostatných dňoch zomrelo pri vode viacero ľudí. K jednej tragickej udalosti došlo v piatok 26. júna na východe Slovenska, kde sa utopilo sedemročné dievča. V ten istý deň našli telá dvoch mužov bez známok života na bratislavských jazerách Kuchajda a Draždiak. V sobotu sa zase stala tragická udalosť na brehu Čunovského jazera, kde zomrela mladá 20-ročná žena a tiež pri Senci, kde zomrel 54-ročný muž. Na bratislavských Zlatých pieskoch tiež zomreli dvaja mladí muži.








Zdroj: SITA.sk - Ďalšia tragédia pri vode na Slovensku. Muž po požití alkoholu skočil do vody na Dedinách, spod hladiny už nevyplával – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Polícia Tragédia Utopenie
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