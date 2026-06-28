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28. júna 2026

Francúzsko hlási približne tisíc nadmerných úmrtí, Európu naďalej sužujú extrémne horúčavy


Tagy: Extrémne horúčavy Úmrtie

Počet úmrtí vzrástol o 40 %. Vo Francúzsku zaznamenali od 24. júna približne 1 000 nadmerných úmrtí, pričom väčšina obetí bola vo veku nad 65 rokov. Počet úmrtí ...



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france_extreme_weather_heat_62946 676x451 28.6.2026 (SITA.sk) - Počet úmrtí vzrástol o 40 %.


Vo Francúzsku zaznamenali od 24. júna približne 1 000 nadmerných úmrtí, pričom väčšina obetí bola vo veku nad 65 rokov. Počet úmrtí vzrástol o 40 %.

30. ročník hudobného festivalu Garorock v Marmande pri Bordeaux bol zrušený po vydaní výstrahy pred búrkou. Predalo sa približne 100 000 vstupeniek, pričom finančná strata sa odhaduje na viac ako tri milióny eur.

Parížsky Pride bol odložený, aby sa uľahčila záťaž zdravotníckych služieb počas vlny horúčav, zatiaľ čo Mníchovský Pride prebehol pri teplotách okolo 36 °C. Hudobný festival Solidays v Paríži bol tiež zrušený, čo poškodilo charitu na boj proti AIDS o tri milióny eur.

Dánsko, Česko a Nemecko zaznamenali v sobotu rekordné teploty – Dánsko dosiahlo 37 °C, čo je prvýkrát od začiatku meraní v roku 1874. Nemecko zaznamenalo rekord 41,5 °C a Česko 40,6 °C.

Časti Balkánu čakajú v nedeľu horúčavy až do 39 °C v Srbsku, Severnom Macedónsku, Bosne a Čiernej Hore, pričom vysoké teploty by mali pretrvávať aspoň do pondelka. Rumunská meteorologická agentúra vydala červené varovanie pred vlnou horúčav, ktoré začne platiť v pondelok a potrvá do stredy, pričom zasiahne takmer celú krajinu.


Zdroj: SITA.sk - Francúzsko hlási približne tisíc nadmerných úmrtí, Európu naďalej sužujú extrémne horúčavy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémne horúčavy Úmrtie
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