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28. júna 2026
Irán pokračuje v útokoch na americké ciele, Trump sa vyhrážal jeho úplným zničením
Irán pokračuje v odvetných útokoch na americké ciele. Irán v nedeľu oznámil, že uskutočnil tretí deň odvetných útokov na americké ciele v Perzskom zálive po tom, ...
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Irán v nedeľu oznámil, že uskutočnil tretí deň odvetných útokov na americké ciele v Perzskom zálive po tom, čo USA podnikli nálety na iránske územie. Obidve strany si navzájom vyčítajú porušenie prímeria, čo komplikuje rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe.
Napätie pretrváva aj napriek prímeriu
Iránske revolučné gardy uviedli, že prijali opatrenia na kontrolu dopravy v strategickom Hormuzskom prielive a že lode porušujúce pravidlá budú prísnejšie potrestané. Okrem útokov v Perzskom zálive uskutočnili iránske sily aj odvetné nálety v Kuvajte a Bahrajne, pričom zničili osem významných amerických vojenských zariadení. V Bahrajne zazneli sirény varujúce pred leteckým útokom.
USA a Irán sa dohodli na prímerí 8. apríla, no napätie v oblasti pretrváva. Americký prezident Donald Trump varoval, že Irán už nebude existovať, ak USA budú nútené obnoviť vojenské operácie. CENTCOM uviedlo, že americké nálety boli reakciou na iránsky útok na nákladnú loď v Hormuzskom prielive. V Libanone izraelská armáda vykonala päť leteckých útokov na infraštruktúru Hizballáhu, čo vyvolalo odsúdenie libanonského prezidenta Josepha Aouna, ktorý označil útoky za predohru pozemnej invázie.
Hizballáh odmieta podmienky prímeria
Hizballáh, ktorý zapojil Libanon do konfliktu raketovými útokmi na Izrael, odmietol dohodu o prímerí a označil ju za poníženie a vzdanie sa suverenity. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že izraelské sily zostanú v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu, kým Hizballáh nebude odzbrojený.
Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi varoval, že konečná dohoda medzi USA a Iránom musí obsahovať silné opatrenia na zabránenie vývoja jadrových zbraní v Teheráne. Iránsky jadrový program zostáva kľúčovým sporným bodom rokovaní, pričom obe strany majú odlišné názory na prístup inšpektorov k iránskym zariadeniam. IAEA potvrdila, že Irán jasne deklaroval, že nemá v úmysle vyvíjať jadrové zbrane, no je potrebný silný verifikačný systém, ktorý bude zavedený čo najskôr. Podľa dočasnej dohody by mal byť zásobník obohateného uránu Iránu pod dohľadom IAEA zriedený.
Zdroj: SITA.sk - Irán pokračuje v útokoch na americké ciele, Trump sa vyhrážal jeho úplným zničením © SITA Všetky práva vyhradené.
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