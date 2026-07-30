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30. júla 2026
Maďarsko musí pre nízky stav Dunaja úplne odstaviť jadrovú elektráreň Paks
Rekordne nízka hladina Dunaja a vysoká teplota chladiacej vody už obmedzili výrobu elektriny na menej než polovicu výkonu elektrárne. Maďarsko sa pripravuje na úplné odstavenie
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30.7.2026 (SITA.sk) - Rekordne nízka hladina Dunaja a vysoká teplota chladiacej vody už obmedzili výrobu elektriny na menej než polovicu výkonu elektrárne.
Maďarsko sa pripravuje na úplné odstavenie jadrovej elektrárne Paks pre rekordne nízky stav Dunaja. Informoval o tom denník Villággazdaság.
Premiér Péter Magyar vo štvrtok uviedol, že k úplnému zastaveniu výroby elektrickej energie v jedinej maďarskej jadrovej elektrárni môže dôjsť ešte počas štvrtka alebo pravdepodobnejšie v piatok.
Elektráreň od začiatku týždňa postupne znižuje výkon svojich štyroch blokov pre nedostatok chladiacej vody. V súčasnosti vyrába menej ako polovicu svojho inštalovaného výkonu.
Premiér zároveň zdôraznil, že prípadné odstavenie elektrárne neohrozí dodávky elektriny. Maďarsko má podľa neho k dispozícii dovoznú kapacitu 3 600 až 3 800 megawattov, ktorá by výpadok výroby pokryla.
Jadrová elektráreň Paks zabezpečuje významnú časť maďarskej výroby elektriny. V posledných dňoch musela opakovane obmedzovať výkon pre extrémne nízky stav Dunaja a vysokú teplotu vody, aby dodržala environmentálne limity pri vypúšťaní chladiacej vody späť do rieky.
Zdroj: SITA.sk - Maďarsko musí pre nízky stav Dunaja úplne odstaviť jadrovú elektráreň Paks © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarsko sa pripravuje na úplné odstavenie jadrovej elektrárne Paks pre rekordne nízky stav Dunaja. Informoval o tom denník Villággazdaság.
Premiér Péter Magyar vo štvrtok uviedol, že k úplnému zastaveniu výroby elektrickej energie v jedinej maďarskej jadrovej elektrárni môže dôjsť ešte počas štvrtka alebo pravdepodobnejšie v piatok.
Postupné znižovanie výkonu
Elektráreň od začiatku týždňa postupne znižuje výkon svojich štyroch blokov pre nedostatok chladiacej vody. V súčasnosti vyrába menej ako polovicu svojho inštalovaného výkonu.
Premiér zároveň zdôraznil, že prípadné odstavenie elektrárne neohrozí dodávky elektriny. Maďarsko má podľa neho k dispozícii dovoznú kapacitu 3 600 až 3 800 megawattov, ktorá by výpadok výroby pokryla.
Vysoká teplota vody
Jadrová elektráreň Paks zabezpečuje významnú časť maďarskej výroby elektriny. V posledných dňoch musela opakovane obmedzovať výkon pre extrémne nízky stav Dunaja a vysokú teplotu vody, aby dodržala environmentálne limity pri vypúšťaní chladiacej vody späť do rieky.
Zdroj: SITA.sk - Maďarsko musí pre nízky stav Dunaja úplne odstaviť jadrovú elektráreň Paks © SITA Všetky práva vyhradené.
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