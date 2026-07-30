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30. júla 2026

Maďarsko musí pre nízky stav Dunaja úplne odstaviť jadrovú elektráreň Paks


Tagy: maďarská jadrová elektráreň Odstavenie výroby Paks

Rekordne nízka hladina Dunaja a vysoká teplota chladiacej vody už obmedzili výrobu elektriny na menej než polovicu výkonu elektrárne. Maďarsko sa pripravuje na úplné odstavenie



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hungary_danube_drought__59 676x451 30.7.2026 (SITA.sk) - Rekordne nízka hladina Dunaja a vysoká teplota chladiacej vody už obmedzili výrobu elektriny na menej než polovicu výkonu elektrárne.


Maďarsko sa pripravuje na úplné odstavenie jadrovej elektrárne Paks pre rekordne nízky stav Dunaja. Informoval o tom denník Villággazdaság.

Premiér Péter Magyar vo štvrtok uviedol, že k úplnému zastaveniu výroby elektrickej energie v jedinej maďarskej jadrovej elektrárni môže dôjsť ešte počas štvrtka alebo pravdepodobnejšie v piatok.

Postupné znižovanie výkonu


Elektráreň od začiatku týždňa postupne znižuje výkon svojich štyroch blokov pre nedostatok chladiacej vody. V súčasnosti vyrába menej ako polovicu svojho inštalovaného výkonu.

Premiér zároveň zdôraznil, že prípadné odstavenie elektrárne neohrozí dodávky elektriny. Maďarsko má podľa neho k dispozícii dovoznú kapacitu 3 600 až 3 800 megawattov, ktorá by výpadok výroby pokryla.

Vysoká teplota vody


Jadrová elektráreň Paks zabezpečuje významnú časť maďarskej výroby elektriny. V posledných dňoch musela opakovane obmedzovať výkon pre extrémne nízky stav Dunaja a vysokú teplotu vody, aby dodržala environmentálne limity pri vypúšťaní chladiacej vody späť do rieky.


Zdroj: SITA.sk - Maďarsko musí pre nízky stav Dunaja úplne odstaviť jadrovú elektráreň Paks © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: maďarská jadrová elektráreň Odstavenie výroby Paks
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