Ledecká sa zlepšila v zjazdoch, ale ani snoubordingu sa nechce vzdať. Nevidím na to dôvod, hovorí

Koniec sezóny sa úplne nevydaril

Podľa trénera sa zlepšila v lyžiarskej technike

27.3.2021 - Ester Ledecká (26) už roky úspešne kombinuje zjazdové lyžovanie so snoubordingom a nevidí dôvod, aby v tom prestala. A to aj napriek tomu, že vrcholy práve skončenej sezóny úspešnej českej "obojživelníčke" nevyšli podľa predstáv."Snoubordingu sa nechcem vzdať. Nevidím na to dôvod. Mám štyri veľké glóbusy, medailu z olympiády aj majstrovstiev sveta, ale chcem ďalšie. Aj na doske som sa zlepšila a chcem to naďalej ukazovať aj na pretekoch," uviedla Ledecká na webe IDnes.cz.Na svetovom šampionáte v alpskom lyžovaní v talianskej Cortine d'Ampezzo skončila dvakrát štvrtá, keď jej k medailám chýbalo šesť, resp. sedem stotín sekundy. Na snoubordových MS v slovinskej Rogle mala rovnako oprávnene medailové ambície, ale pre pád na tréningu sa tam vôbec nepredstavila.Povestným klincom do rakvy v závere súťažnej zimy bolo zrušenie rýchlostných disciplín vo finále Svetového pohára vo švajčiarskom Lenzerheide, kde mala rovnako pódiové ambície. Nakoniec skončila ôsma v hodnotení zjazdu a piata v bojoch o malý glóbus v super G."Koniec sezóny ma mrzí, ale celkovo bola veľmi zaujímavá a dopadla pre mňa výborne. Musím sa poďakovať celému tímu, ktorý sa o mňa fantasticky postaral," podotkla Ester Ledecká.Tréner Ledeckej Tomáš Bank uviedol, že jeho zverenkyňa sa minulé leto zlepšila v lyžiarskej technike a zdolávať ju budú už len najlepšie zjazdárky na svete. Znamená to okrem iného aj to, že v Pekingu 2022 bude obhajovať olympijské zlato v super G."Je už taká dobrá, že dokáže prekonávať zranenia aj pády. Nie všetko bolo v zime ideálne, ale z problémov sa poučíme a snáď budeme v budúcej sezóne ešte lepší," skonštatoval Tomáš Bank.Členom trénerského tímu Ledeckej je aj Talian Franz Gamper, ktorý v minulosti priviedol na vrchol aj Nóra Aksela Lunda Svindala. "Veľmi mi pomohol. Som šťastná, že sa jednému z mojich sponzorov podarilo zohnať Franza. Má obrovské skúsenosti a ja sa z nich snažím čerpať," dodala Ledecká.