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08. júna 2026
Odvážna fanúšička ukázala svoje krivky. Krásna Brazílčanka si na celé telo nalepila nálepky futbalistov – VIDEO
Tagy: MS vo futbale 2026
Dvadsaťštyriročná žena sa na svetový šampionát nesmierne teší a jej kontent na sociálnych sieťach prevažne patrí tomuto podujatiu. Brazílska influencerka Kerolay Chavesová je známa svojou záľubou ...
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8.6.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťštyriročná žena sa na svetový šampionát nesmierne teší a jej kontent na sociálnych sieťach prevažne patrí tomuto podujatiu.
Brazílska influencerka Kerolay Chavesová je známa svojou záľubou pre futbal. Už onedlho sa práve v tomto športe začnú majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Dvadsaťštyriročná žena sa na svetový šampionát nesmierne teší a jej kontent na sociálnych sieťach prevažne patrí tomuto podujatiu.
Prípravu poňala originálne a celé telo si pokryla samolepiacimi nálepkami veľkým množstvom fotografií futbalistov z rôznych krajín, ktorí si na "mundiale" zahrajú.
Brazílčanka s bujným dekoltom prezradila, že lepenie trvalo sedem hodín, no stálo to zato. "Keď futbal tak miluješ, že si z neho spravíš nálepkový album (na tele, pozn.)," napísala Chavesová.
Medzi inými môžeme vidieť aj Lionela Messiho, Cristiana Ronalda, Viníciusa Júniora, Raphinhu či Joška Gvardiolu. Nechýbali ani Česi Vladimír Coufal a Tomáš Holeš.
Zdroj: SITA.sk - Odvážna fanúšička ukázala svoje krivky. Krásna Brazílčanka si na celé telo nalepila nálepky futbalistov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Brazílska influencerka Kerolay Chavesová je známa svojou záľubou pre futbal. Už onedlho sa práve v tomto športe začnú majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Dvadsaťštyriročná žena sa na svetový šampionát nesmierne teší a jej kontent na sociálnych sieťach prevažne patrí tomuto podujatiu.
Prípravu poňala originálne a celé telo si pokryla samolepiacimi nálepkami veľkým množstvom fotografií futbalistov z rôznych krajín, ktorí si na "mundiale" zahrajú.
Brazílčanka s bujným dekoltom prezradila, že lepenie trvalo sedem hodín, no stálo to zato. "Keď futbal tak miluješ, že si z neho spravíš nálepkový album (na tele, pozn.)," napísala Chavesová.
Medzi inými môžeme vidieť aj Lionela Messiho, Cristiana Ronalda, Viníciusa Júniora, Raphinhu či Joška Gvardiolu. Nechýbali ani Česi Vladimír Coufal a Tomáš Holeš.
Zdroj: SITA.sk - Odvážna fanúšička ukázala svoje krivky. Krásna Brazílčanka si na celé telo nalepila nálepky futbalistov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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