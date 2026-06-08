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 24hod.sk    Šport

08. júna 2026

Odvážna fanúšička ukázala svoje krivky. Krásna Brazílčanka si na celé telo nalepila nálepky futbalistov – VIDEO


Tagy: MS vo futbale 2026

Dvadsaťštyriročná žena sa na svetový šampionát nesmierne teší a jej kontent na sociálnych sieťach prevažne patrí tomuto podujatiu. Brazílska influencerka Kerolay Chavesová je známa svojou záľubou ...



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8.6.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťštyriročná žena sa na svetový šampionát nesmierne teší a jej kontent na sociálnych sieťach prevažne patrí tomuto podujatiu.


Brazílska influencerka Kerolay Chavesová je známa svojou záľubou pre futbal. Už onedlho sa práve v tomto športe začnú majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku.

Dvadsaťštyriročná žena sa na svetový šampionát nesmierne teší a jej kontent na sociálnych sieťach prevažne patrí tomuto podujatiu.

Prípravu poňala originálne a celé telo si pokryla samolepiacimi nálepkami veľkým množstvom fotografií futbalistov z rôznych krajín, ktorí si na "mundiale" zahrajú.



Brazílčanka s bujným dekoltom prezradila, že lepenie trvalo sedem hodín, no stálo to zato. "Keď futbal tak miluješ, že si z neho spravíš nálepkový album (na tele, pozn.)," napísala Chavesová.

Medzi inými môžeme vidieť aj Lionela Messiho, Cristiana Ronalda, Viníciusa Júniora, Raphinhu či Joška Gvardiolu. Nechýbali ani Česi Vladimír Coufal a Tomáš Holeš.




Zdroj: SITA.sk - Odvážna fanúšička ukázala svoje krivky. Krásna Brazílčanka si na celé telo nalepila nálepky futbalistov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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