|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 18.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vratislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. júna 2026
Ďalšie nové meno v kádri Realu Madrid, stopér Ibrahima Konaté podpísal zmluvu na štyri sezóny
Tagy: La Liga
Francúzsky reprezentant pôsobil od leta 2021 v anglickom FC Liverpool. Španielsky futbalový klub Real Madrid oficiálne potvrdil podpis zmluvy na štyri roky s obrancom Ibrahimom Konatém, ktorý do ...
Zdieľať
18.6.2026 (SITA.sk) - Francúzsky reprezentant pôsobil od leta 2021 v anglickom FC Liverpool.
Španielsky futbalový klub Real Madrid oficiálne potvrdil podpis zmluvy na štyri roky s obrancom Ibrahimom Konatém, ktorý do "bieleho baletu" prichádza po skončení kontraktu v anglickom FC Liverpool.
"Los Blancos a 27-ročný stredný obranca dosiahli dohodu, podľa ktorej bude Konaté hráčom Realu do 30. júna 2030," uviedol španielsky veľkoklub v oficiálnom vyhlásení.
Konaté prestúpil do Liverpoolu v roku 2021 z nemeckého RB Lipsko, za anglický klub odohral 183 zápasov a v sezóne 2024/2025 sa podieľal na zisku majstrovského titulu v Premier League.
Aktuálne je Konaté súčasťou reprezentácie Francúzska na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Real v medzisezónnom období už angažoval trénera Josého Mourinha, z FC Chelsea získal španielskeho ľavého obrancu Marca Cucurellu a z Manchestru City do klubu prišiel portugalský stredopoliar Bernardo Silva.
V súvislosti s Realom sa hovorí aj o možnom príchode krídelníka Denzela Dumfriesa z Interu Miláno. Madridčania sa snažia vystužiť káder po dvoch sezónach bez zisku významnejšej trofeje.
Zdroj: SITA.sk - Ďalšie nové meno v kádri Realu Madrid, stopér Ibrahima Konaté podpísal zmluvu na štyri sezóny © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový klub Real Madrid oficiálne potvrdil podpis zmluvy na štyri roky s obrancom Ibrahimom Konatém, ktorý do "bieleho baletu" prichádza po skončení kontraktu v anglickom FC Liverpool.
"Los Blancos a 27-ročný stredný obranca dosiahli dohodu, podľa ktorej bude Konaté hráčom Realu do 30. júna 2030," uviedol španielsky veľkoklub v oficiálnom vyhlásení.
Konaté prestúpil do Liverpoolu v roku 2021 z nemeckého RB Lipsko, za anglický klub odohral 183 zápasov a v sezóne 2024/2025 sa podieľal na zisku majstrovského titulu v Premier League.
Aktuálne je Konaté súčasťou reprezentácie Francúzska na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Real v medzisezónnom období už angažoval trénera Josého Mourinha, z FC Chelsea získal španielskeho ľavého obrancu Marca Cucurellu a z Manchestru City do klubu prišiel portugalský stredopoliar Bernardo Silva.
V súvislosti s Realom sa hovorí aj o možnom príchode krídelníka Denzela Dumfriesa z Interu Miláno. Madridčania sa snažia vystužiť káder po dvoch sezónach bez zisku významnejšej trofeje.
Zdroj: SITA.sk - Ďalšie nové meno v kádri Realu Madrid, stopér Ibrahima Konaté podpísal zmluvu na štyri sezóny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na rozvoj mladíka Seixasa bude dohliadať bývalý jazdec, ktorý bol blízko k titulu na Tour de France
Na rozvoj mladíka Seixasa bude dohliadať bývalý jazdec, ktorý bol blízko k titulu na Tour de France
<< predchádzajúci článok
Mali by sme angažovať Messiho, vtipkoval brazílsky prezident po úvodnom zápase „kanárikov“ na MS 2026
Mali by sme angažovať Messiho, vtipkoval brazílsky prezident po úvodnom zápase „kanárikov“ na MS 2026