Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vratislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

18. júna 2026

Ďalšie nové meno v kádri Realu Madrid, stopér Ibrahima Konaté podpísal zmluvu na štyri sezóny


Tagy: La Liga

Francúzsky reprezentant pôsobil od leta 2021 v anglickom FC Liverpool. Španielsky futbalový klub Real Madrid oficiálne potvrdil podpis zmluvy na štyri roky s obrancom Ibrahimom Konatém, ktorý do ...



Zdieľať
italy_soccer_champions_league_94855 676x451 18.6.2026 (SITA.sk) - Francúzsky reprezentant pôsobil od leta 2021 v anglickom FC Liverpool.


Španielsky futbalový klub Real Madrid oficiálne potvrdil podpis zmluvy na štyri roky s obrancom Ibrahimom Konatém, ktorý do "bieleho baletu" prichádza po skončení kontraktu v anglickom FC Liverpool.

"Los Blancos a 27-ročný stredný obranca dosiahli dohodu, podľa ktorej bude Konaté hráčom Realu do 30. júna 2030," uviedol španielsky veľkoklub v oficiálnom vyhlásení.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Konaté prestúpil do Liverpoolu v roku 2021 z nemeckého RB Lipsko, za anglický klub odohral 183 zápasov a v sezóne 2024/2025 sa podieľal na zisku majstrovského titulu v Premier League.

Aktuálne je Konaté súčasťou reprezentácie Francúzska na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Real v medzisezónnom období už angažoval trénera Josého Mourinha, z FC Chelsea získal španielskeho ľavého obrancu Marca Cucurellu a z Manchestru City do klubu prišiel portugalský stredopoliar Bernardo Silva.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


V súvislosti s Realom sa hovorí aj o možnom príchode krídelníka Denzela Dumfriesa z Interu Miláno. Madridčania sa snažia vystužiť káder po dvoch sezónach bez zisku významnejšej trofeje.


Zdroj: SITA.sk - Ďalšie nové meno v kádri Realu Madrid, stopér Ibrahima Konaté podpísal zmluvu na štyri sezóny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Na rozvoj mladíka Seixasa bude dohliadať bývalý jazdec, ktorý bol blízko k titulu na Tour de France
<< predchádzajúci článok
Mali by sme angažovať Messiho, vtipkoval brazílsky prezident po úvodnom zápase „kanárikov“ na MS 2026

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 