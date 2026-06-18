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 24hod.sk    Šport

18. júna 2026

Na rozvoj mladíka Seixasa bude dohliadať bývalý jazdec, ktorý bol blízko k titulu na Tour de France


Tagy: UCI World Tour

Romain Bardet prijal pozíciu športového riaditeľa v tíme Decathlon CMA CGM. V minulosti víťaz štyroch etáp na prestížnych cyklistických pretekoch Tour de France bude od nasledujúcej sezóny ...



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cycling_tour_de_france_76324 676x451 18.6.2026 (SITA.sk) - Romain Bardet prijal pozíciu športového riaditeľa v tíme Decathlon CMA CGM.


V minulosti víťaz štyroch etáp na prestížnych cyklistických pretekoch Tour de France bude od nasledujúcej sezóny športovým riaditeľom tímu Decathlon CMA CGM, za ktorý jazdí aj vychádzajúca hviezda Paul Seixas. Aktuálne 35-ročný Romain Bardet na Tour ovládol v roku 2019 súťaž vrchárov a kariéru cyklistu ukončil vlani v júni.

Bardet sa teda vracia do tímu, v ktorým jazdil v rokoch 2012 až 2020, vtedy bol známy ako AG2R. Pred desiatimi rokmi bol jedným z dvoch veľkých francúzskych nádejí spolu s Thibautom Pinotom. Čakalo sa od nich, že ukončia dlhé čakanie na francúzskeho víťaza Tour de France, ktoré trvá od roku 1985.

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Od roku 1989, keď Laurent Fignon tesne prehral súboj s americkým konkurentom Gregom Lemondom, sa nikomu nepodarilo priblížiť k víťazstvu na TdF viac než Bardetovi. Finišoval totiž na 2. priečke v roku 2016 a na treťom mieste o rok neskôr.

V súčasnosti "krajina galského kohúta" vkladá nádej do rúk resp. nôh mladého fenoménu Seixasa. A od najbližšej zimy bude práve Bardet plánovať jeho cestu k želanému úspechu na Tour de France.

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"Budem dohliadať na celý športový sektor spolupracujúc s generálnym manažmentom od prípravy, formovania našich nových mládežníckych a World Tour tímov až po osobný rozvoj jazdcov a celú výkonnostnú štruktúru okolo našich športovcov," povedal Bardet v rozhovore pre agentúru AFP a denník L'Équipe.

Kým pred rokom, keď končil kariéru, potreboval Bardet čas na rozhodnutie, ako ďalej, teraz je motivovaný vrátiť sa do sveta vrcholovej cyklistiky.

Tím Decathlon vo vyhlásení spresnil, že Bardet svojou prácou prispeje k "cieľu etablovať tím ako dlhodobého lídra medzi najlepšími cyklistickými štruktúrami na svete".


Zdroj: SITA.sk - Na rozvoj mladíka Seixasa bude dohliadať bývalý jazdec, ktorý bol blízko k titulu na Tour de France © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: UCI World Tour
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