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 24hod.sk    Šport

18. júna 2026

Mali by sme angažovať Messiho, vtipkoval brazílsky prezident po úvodnom zápase „kanárikov“ na MS 2026


Tagy: brazílska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026

Brazílčania v prvom zápase na turnaji remizovali s Maročanmi, Argentínčania zásluhou hetriku Lionela Messiho hladko zdolali Alžírčanov. Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva si zavtipkoval, že ...



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un_general_assembly_brazil_83126 676x451 18.6.2026 (SITA.sk) - Brazílčania v prvom zápase na turnaji remizovali s Maročanmi, Argentínčania zásluhou hetriku Lionela Messiho hladko zdolali Alžírčanov.


Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva si zavtipkoval, že jeho krajina by počas aktuálneho svetového šampionátu mala "získať" hviezdneho argentínskeho futbalistu Lionela Messiho.

Šlo o reakciu na otázku, čo hovorí na prvé vystúpenie Brazílčanov na MS 2026. Tí len remizovali s výberom Maroka 1:1 a duel odhalil viaceré slabiny mužstva.

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Argentína ako najväčší futbalový rival Brazílie mala výrazne lepší štart do turnaja, keď Messi strelil tri góly v zápase proti Alžírsku pri triumfe 3:0. Na to hlava Brazílie s úsmevom zhodnotila, že uvažuje o angažovaní Messiho do brazílskeho tímu.

Príde na jeho slová?


Zároveň však Lula da Silva dodal, že remíza s Marokom nie je pre Brazíliu veľký problém, pretože tento tím považuje za najsilnejšieho súpera v skupine.

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"Hovorí sa, že vždy, keď je Brazília považovaná za neúspešnú, nakoniec vyhrá majstrovstvá sveta... uvidíme," dodal prezident s nádejou. Brazília má teraz pred sebou piatkový zápas proti outsiderovi z Haiti.

Pozornosť púta stav Neymara


Pozornosť fanúšikov sa sústredí najmä na Neymara, ktorý bol do tímu zaradený po takmer trojročnej absencii spôsobenej zraneniami a zlou formou. Najlepší strelec Brazílie všetkých čias absolvoval v stredu prvý tréning po nedávnom svalovom zranení lýtka. V piatok zrejme ešte nenastúpi.

"Chýbal som vám?" zareagoval Neymar s úsmevom na otázky novinárov počas ľahkého tréningu. Nie je zatiaľ jasné, kedy odohrá svoj prvý zápas na šampionáte.


Zdroj: SITA.sk - Mali by sme angažovať Messiho, vtipkoval brazílsky prezident po úvodnom zápase „kanárikov“ na MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: brazílska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026
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