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11. júna 2026

Ďalšie protesty pred Aztéckym štadiónom pred začiatkom MS 2026


Tagy: MS vo futbale 2026

Stovky protestujúcich sa zišli pri Aztéckom štadióne v Mexico City pred úvodným zápasom svetového šampionátu vo futbale. Stovky protestujúcich sa v predvečer úvodu futbalových majstrovstiev sveta ...



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mexico_disappearances_wcup_soccer_82913 676x451 11.6.2026 (SITA.sk) - Stovky protestujúcich sa zišli pri Aztéckom štadióne v Mexico City pred úvodným zápasom svetového šampionátu vo futbale.


Stovky protestujúcich sa v predvečer úvodu futbalových majstrovstiev sveta vrátili do oblasti pri mexickom Aztéckom štadióne, na ktorom sa už vo štvrtok večer uskutoční slávnostné otvorenie svetového šampionátu. Väčšina protestujúcich boli rodinní príslušníci a príbuzní osôb označených za "zmiznutých" – ľudí, ktorí podľa ich vyjadrení boli zabití alebo unesení mexickými úradmi či kriminálnymi gangmi.

Polícia pred príchodom fanúšikov vytvorila bezpečnostnú zónu s perimetrom 1,6 kilometra a oznámila, že umožní pokojné protesty, pričom vstup k štadiónu budú mať len držitelia vstupeniek. Majstrovstvá sveta sa začnú hviezdami nabitým ceremoniálom a následne zápasom domáceho Mexika proti Juhoafrickej republike.

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"Prezidentka Claudia Sheinbaumová sa zaujíma iba o futbal,“ uviedla pre agentúru AFP protestujúca María de Jesús Soriaová Aguayová, ktorá už desať rokov hľadá svojho syna zmiznutého v štáte Veracruz. "Zmiznutia sa stále stupňujú a Sheinbaumová s tým nič nerobí,“ dodala.

Medzi demonštrantmi sa ozývali rôzne heslá, nedošlo však k žiadnym priamym stretom s políciou. Skupina ľudí počas protestu na chodníku vytvorila kríže z farebných kvetov, ktoré sa používajú pri obradoch na počesť zosnulých.

Štátne orgány Mexika posledné týždne čelia ďalším protestom, prevažne zo strany učiteľov žiadajúcich zlepšenie pracovných podmienok.


Zdroj: SITA.sk - Ďalšie protesty pred Aztéckym štadiónom pred začiatkom MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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