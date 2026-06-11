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11. júna 2026
Ďalšie protesty pred Aztéckym štadiónom pred začiatkom MS 2026
Tagy: MS vo futbale 2026
Stovky protestujúcich sa zišli pri Aztéckom štadióne v Mexico City pred úvodným zápasom svetového šampionátu vo futbale. Stovky protestujúcich sa v predvečer úvodu futbalových majstrovstiev sveta ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Stovky protestujúcich sa zišli pri Aztéckom štadióne v Mexico City pred úvodným zápasom svetového šampionátu vo futbale.
Stovky protestujúcich sa v predvečer úvodu futbalových majstrovstiev sveta vrátili do oblasti pri mexickom Aztéckom štadióne, na ktorom sa už vo štvrtok večer uskutoční slávnostné otvorenie svetového šampionátu. Väčšina protestujúcich boli rodinní príslušníci a príbuzní osôb označených za "zmiznutých" – ľudí, ktorí podľa ich vyjadrení boli zabití alebo unesení mexickými úradmi či kriminálnymi gangmi.
Polícia pred príchodom fanúšikov vytvorila bezpečnostnú zónu s perimetrom 1,6 kilometra a oznámila, že umožní pokojné protesty, pričom vstup k štadiónu budú mať len držitelia vstupeniek. Majstrovstvá sveta sa začnú hviezdami nabitým ceremoniálom a následne zápasom domáceho Mexika proti Juhoafrickej republike.
"Prezidentka Claudia Sheinbaumová sa zaujíma iba o futbal,“ uviedla pre agentúru AFP protestujúca María de Jesús Soriaová Aguayová, ktorá už desať rokov hľadá svojho syna zmiznutého v štáte Veracruz. "Zmiznutia sa stále stupňujú a Sheinbaumová s tým nič nerobí,“ dodala.
Medzi demonštrantmi sa ozývali rôzne heslá, nedošlo však k žiadnym priamym stretom s políciou. Skupina ľudí počas protestu na chodníku vytvorila kríže z farebných kvetov, ktoré sa používajú pri obradoch na počesť zosnulých.
Štátne orgány Mexika posledné týždne čelia ďalším protestom, prevažne zo strany učiteľov žiadajúcich zlepšenie pracovných podmienok.
Zdroj: SITA.sk - Ďalšie protesty pred Aztéckym štadiónom pred začiatkom MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Stovky protestujúcich sa v predvečer úvodu futbalových majstrovstiev sveta vrátili do oblasti pri mexickom Aztéckom štadióne, na ktorom sa už vo štvrtok večer uskutoční slávnostné otvorenie svetového šampionátu. Väčšina protestujúcich boli rodinní príslušníci a príbuzní osôb označených za "zmiznutých" – ľudí, ktorí podľa ich vyjadrení boli zabití alebo unesení mexickými úradmi či kriminálnymi gangmi.
Polícia pred príchodom fanúšikov vytvorila bezpečnostnú zónu s perimetrom 1,6 kilometra a oznámila, že umožní pokojné protesty, pričom vstup k štadiónu budú mať len držitelia vstupeniek. Majstrovstvá sveta sa začnú hviezdami nabitým ceremoniálom a následne zápasom domáceho Mexika proti Juhoafrickej republike.
"Prezidentka Claudia Sheinbaumová sa zaujíma iba o futbal,“ uviedla pre agentúru AFP protestujúca María de Jesús Soriaová Aguayová, ktorá už desať rokov hľadá svojho syna zmiznutého v štáte Veracruz. "Zmiznutia sa stále stupňujú a Sheinbaumová s tým nič nerobí,“ dodala.
Medzi demonštrantmi sa ozývali rôzne heslá, nedošlo však k žiadnym priamym stretom s políciou. Skupina ľudí počas protestu na chodníku vytvorila kríže z farebných kvetov, ktoré sa používajú pri obradoch na počesť zosnulých.
Štátne orgány Mexika posledné týždne čelia ďalším protestom, prevažne zo strany učiteľov žiadajúcich zlepšenie pracovných podmienok.
Zdroj: SITA.sk - Ďalšie protesty pred Aztéckym štadiónom pred začiatkom MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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