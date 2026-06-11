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 24hod.sk    Šport

11. júna 2026

Dočkali sa veľkej pocty. V New Yorku pred MS 2026 dočasne pomenovali ulice po Henrym či Pelém – VIDEO


Tagy: MS vo futbale 2026 New York

Mesto pred začiatkom majstrovstiev sveta vzdalo hold futbalovým legendám. V americkom New Yorku pred začiatkom majstrovstiev sveta vo futbale dočasne premenovali niektoré ulice na počesť futbalových ...



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722935481_1588959336573339_8987730481172926528_n e1781176081806 676x450 11.6.2026 (SITA.sk) - Mesto pred začiatkom majstrovstiev sveta vzdalo hold futbalovým legendám.


V americkom New Yorku pred začiatkom majstrovstiev sveta vo futbale dočasne premenovali niektoré ulice na počesť futbalových velikánov Thierryho Henryho či Pelého. Svetový šampionát spoluorganizujú USA, Kanada a Mexiko, začne sa vo štvrtok a finále je na programe až v druhej polovici júla na Štadióne MetLife v New Jersey.

Pri príležitosti odhalenia ulice "Thierry Henry Way" sa v centre Manhattanu, na križovatke West 50th Street a 6th Avenue, zhromaždili tisíce ľudí. Tento úkon potvrdili miestni predstavitelia na sociálnych sieťach.



"Dnes si New York City uctil jedného z najväčších hráčov futbalu," uviedla členka mestského zastupiteľstva Virginia Maloneyová na instagrame.

Henry bol súčasťou francúzskeho tímu víťazného na MS 1998 a pôsobil aj v MLS v tíme New York Red Bulls. Prostredníctvom videa sa tešil, že sa bude môcť prechádzať po tejto ulici pri ďalšej návšteve "veľkého jablka".

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Ako uvádza webová stránka newyorského mestského zastupiteľstva, okrem toho mesto premenovalo križovatku Shea Road a Meridian Road v štvrti Queens na počesť brazílskej legendy Pelého. Tieto dočasné zmeny názvov ulíc budú platné do 1. novembra.

Majstrovstvá sveta sú významnou športovou udalosťou, ktorá prináša pozornosť a oslavy aj do miest, v ktorých sa nekonajú zápasy, ako je to v prípade New Yorku, ktorý je však blízko štadióna určeného pre finále.


Zdroj: SITA.sk - Dočkali sa veľkej pocty. V New Yorku pred MS 2026 dočasne pomenovali ulice po Henrym či Pelém – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 New York
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