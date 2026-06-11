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11. júna 2026
Dočkali sa veľkej pocty. V New Yorku pred MS 2026 dočasne pomenovali ulice po Henrym či Pelém – VIDEO
Tagy: MS vo futbale 2026 New York
Mesto pred začiatkom majstrovstiev sveta vzdalo hold futbalovým legendám. V americkom New Yorku pred začiatkom majstrovstiev sveta vo futbale dočasne premenovali niektoré ulice na počesť futbalových ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Mesto pred začiatkom majstrovstiev sveta vzdalo hold futbalovým legendám.
V americkom New Yorku pred začiatkom majstrovstiev sveta vo futbale dočasne premenovali niektoré ulice na počesť futbalových velikánov Thierryho Henryho či Pelého. Svetový šampionát spoluorganizujú USA, Kanada a Mexiko, začne sa vo štvrtok a finále je na programe až v druhej polovici júla na Štadióne MetLife v New Jersey.
Pri príležitosti odhalenia ulice "Thierry Henry Way" sa v centre Manhattanu, na križovatke West 50th Street a 6th Avenue, zhromaždili tisíce ľudí. Tento úkon potvrdili miestni predstavitelia na sociálnych sieťach.
"Dnes si New York City uctil jedného z najväčších hráčov futbalu," uviedla členka mestského zastupiteľstva Virginia Maloneyová na instagrame.
Henry bol súčasťou francúzskeho tímu víťazného na MS 1998 a pôsobil aj v MLS v tíme New York Red Bulls. Prostredníctvom videa sa tešil, že sa bude môcť prechádzať po tejto ulici pri ďalšej návšteve "veľkého jablka".
Ako uvádza webová stránka newyorského mestského zastupiteľstva, okrem toho mesto premenovalo križovatku Shea Road a Meridian Road v štvrti Queens na počesť brazílskej legendy Pelého. Tieto dočasné zmeny názvov ulíc budú platné do 1. novembra.
Majstrovstvá sveta sú významnou športovou udalosťou, ktorá prináša pozornosť a oslavy aj do miest, v ktorých sa nekonajú zápasy, ako je to v prípade New Yorku, ktorý je však blízko štadióna určeného pre finále.
Zdroj: SITA.sk - Dočkali sa veľkej pocty. V New Yorku pred MS 2026 dočasne pomenovali ulice po Henrym či Pelém – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V americkom New Yorku pred začiatkom majstrovstiev sveta vo futbale dočasne premenovali niektoré ulice na počesť futbalových velikánov Thierryho Henryho či Pelého. Svetový šampionát spoluorganizujú USA, Kanada a Mexiko, začne sa vo štvrtok a finále je na programe až v druhej polovici júla na Štadióne MetLife v New Jersey.
Pri príležitosti odhalenia ulice "Thierry Henry Way" sa v centre Manhattanu, na križovatke West 50th Street a 6th Avenue, zhromaždili tisíce ľudí. Tento úkon potvrdili miestni predstavitelia na sociálnych sieťach.
"Dnes si New York City uctil jedného z najväčších hráčov futbalu," uviedla členka mestského zastupiteľstva Virginia Maloneyová na instagrame.
Henry bol súčasťou francúzskeho tímu víťazného na MS 1998 a pôsobil aj v MLS v tíme New York Red Bulls. Prostredníctvom videa sa tešil, že sa bude môcť prechádzať po tejto ulici pri ďalšej návšteve "veľkého jablka".
Ako uvádza webová stránka newyorského mestského zastupiteľstva, okrem toho mesto premenovalo križovatku Shea Road a Meridian Road v štvrti Queens na počesť brazílskej legendy Pelého. Tieto dočasné zmeny názvov ulíc budú platné do 1. novembra.
Majstrovstvá sveta sú významnou športovou udalosťou, ktorá prináša pozornosť a oslavy aj do miest, v ktorých sa nekonajú zápasy, ako je to v prípade New Yorku, ktorý je však blízko štadióna určeného pre finále.
Zdroj: SITA.sk - Dočkali sa veľkej pocty. V New Yorku pred MS 2026 dočasne pomenovali ulice po Henrym či Pelém – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026 New York
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