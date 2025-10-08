|
Štvrtok 9.10.2025
08. októbra 2025
Ukrajinci v Poprade napadli svojho rodáka pred bytovkou, vyhrážali sa mu zabitím
Dvaja Ukrajinci vo veku 28 a 50 rokov čelia obvineniu z trestného činu výtržníctva i z trestného činu ublíženia na zdraví formou spolupáchateľstva. V nedeľu podvečer na Ulici Murgašovej v Poprade pred vchodom ...
8.10.2025 (SITA.sk) - Dvaja Ukrajinci vo veku 28 a 50 rokov čelia obvineniu z trestného činu výtržníctva i z trestného činu ublíženia na zdraví formou spolupáchateľstva. V nedeľu podvečer na Ulici Murgašovej v Poprade pred vchodom do bytového domu napadli 59-ročného rodáka.
Ako v stredu informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, vyhrážali sa mu, že ho zabijú, potrhajú mu ústa a vybijú zuby. Stalo sa tak pred viacerými prítomnými osobami. Napadnutý muž utrpel podľa policajnej hovorkyne viacero zranení, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici.
Popradskí policajti krátko po čine zadržali oboch útočníkov a umiestnili ich do cely policajného zaistenia. Na obvinených bol spracovaný podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby.
