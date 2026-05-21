Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Dáni priznávajú tlak pred duelom so Slovenskom. Olesen: Sme chrbtom pri múre
Slováci nastúpia proti štvrtému tímu z minuloročných MS, pričom oba tímy sú v rozdielnej pozícii.
21.5.2026 (SITA.sk) - Slováci nastúpia proti štvrtému tímu z minuloročných MS, pričom oba tímy sú v rozdielnej pozícii.
Dánski hokejisti nastúpia do štvrtkového kľúčového zápasu proti Slovensku pod veľkým tlakom. Útočník Nick Olesen pred týmto duelom majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku priznal, že Dáni už nemajú priestor na ďalšie straty bodov, ak si chcú udržať nádej na postup do štvrťfinále.
„Áno, dá sa to tak povedať. Sme chrbtom pri múre. Je to rovnaká situácia ako minulý rok, takže vieme, o čo ide,“ povedal Olesen pre televíziu Viaplay.
Dánsko podľa neho môže čerpať z minuloročných skúseností, keď sa reprezentácia napriek komplikovanej situácii prebojovala až k historickému štvrtému miestu na svetovom šampionáte. Vlani Dáni vstúpili do turnaja tromi prehrami, no potom vyhrali zvyšné štyri stretnutia skupinovej časti a vo štvrťfinále šokovali Kanadu.
Slováci nastúpia proti štvrtému tímu z minuloročných MS, pričom oba tímy sú v rozdielnej pozícii. Slováci majú na konte osem bodov za tri víťazstvá, Dáni v troch dueloch proti favoritom Česku, Švédsku a Kanade nezískali ani bod.
Olesen upozornil, že Dáni už nemajú priestor na zaváhanie. „Teraz sú rozdiely veľmi malé a už si nemôžeme dovoliť prichádzať o body,“ dodal dánsky útočník.
Zdroj: SITA.sk - Dáni priznávajú tlak pred duelom so Slovenskom. Olesen: Sme chrbtom pri múre © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/fotografie-ms-v-hokeji-2026-streda-20-maj/">Fotografie MS v hokeji 2026 (streda 20. máj): Česko – Taliansko, Švajčiarsko s triumfom 9:0 a vyhrali aj Švédsko a USA
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/hokej-slovensko-slovinsko-na-ms-v-hokeji-2026-fotografie/">Ako Slovensko na MS v hokeji 2026 porazilo Slovinsko. Stratený dvojgólový náskok a rozhodli nájazdy (fotografie)
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
