21. mája 2026

Mladík Antonelli na Veľkej cene Kanady mieri za štvrtým víťazstvo bez prerušenia


Na 19-ročného talianskeho pretekára čakajú 20-bodový náskok a tlak od tímového kolegu Georgea Russella. Mladý taliansky talent Kimi Antonelli z Mercedesu chce na nedeľňajšej Veľkej cene Kanady ...



21.5.2026 (SITA.sk) - Na 19-ročného talianskeho pretekára čakajú 20-bodový náskok a tlak od tímového kolegu Georgea Russella.


Mladý taliansky talent Kimi Antonelli z Mercedesu chce na nedeľňajšej Veľkej cene Kanady dosiahnuť štvrté víťazstvo v rade a upevniť postavenie lídra v boji o titul majstra sveta motoristického seriálu MS monopostov F1. Stále len 19-ročný pretekár vedie šampionát s náskokom 20 bodov pred skúseným tímovým kolegom Georgeom Russellom, ktorý je favorit na zisk titulu.

Antonelli zaznamenal tri víťazstvá za sebou a očakáva silnú reakciu od Russella, ktorý si napriek dvom štvrtým miestam v predchádzajúcich pretekoch drží ambíciu prekonať svoje doterajšie výsledky, najmä po tom, čo Mercedes predstavil významný balík vylepšení auta.

"Očakávam, že George bude na kanadskej trati opäť veľmi silný. V Montreale vždy exceloval, vlani tu zvíťazil, takže musím byť pripravený a sústredený," povedal Antonelli, ktorého výrazne usmiata tvár a kučeravé vlasy sa stali symbolom talianskeho športového optimizmu po neúspechu futbalovej reprezentácie v kvalifikácii o postup na MS.

George Russell si chce upevniť pozíciu vo vnútri tímu po tom, čo vlani skončil v Kanade na štvrtom mieste a tým umožnil Antonellimu zaznamenať prvé pódium v kariére. Tento rok sa Brit bude usilovať o triumf. Antonelli zase dúfa, že sa stane prvým Talianom od Albera Ascariho v roku 1952, ktorý získa štyri po sebe idúce víťazstvá v seriáli F1. Ascari vtedy triumfoval šesťkrát v rade.

Tímový šéf Mercedesu Toto Wolff zdôraznil potrebu udržať chladnú hlavu a sústrediť sa na výkony na trati, pričom odmietol nahliadať príliš dopredu v sezóne, ktorá je ešte len na začiatku.

"Perfektný výkon príde len na trati. Máme za sebou ešte len štyri preteky, je pred nami dlhý rok. Toto bude dôležitá Veľká cena, ale nič nerozhodujúce. Preto zostávame vyrovnaní, učíme sa a plníme úlohy najlepšie, ako vieme," uviedol Wolff.

Hlavnou výzvou pre Mercedes môžu byť tímy Ferrari, McLaren a Red Bull, kde je záujem o víťazstvo aj zo strany štvornásobného šampióna Maxa Verstappena. Ten sa len pred pár dňami zúčastnil 24-hodinových pretekov na nemeckom okruhu Nürburgring a bude chcieť pridať ďalšie víťazstvo.


