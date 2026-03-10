|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 10.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Branislav, Bruno
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. marca 2026
Opozícia odmieta Pellegriniho plán na zavedenie stavu ohrozenia, varuje pred strašením občanov a zneužitím moci – VIDEO
Tagy: Exminister obrany Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany Opozícia Prezident Slovenskej republiky Stíhačka F-16
Opozícia ostro odmieta zavedenie inštitútu "stavu ohrozenia". Ide podľa nej len o ďalší pokus o zastrašovanie občanov. Kroky prezidenta
Zdieľať
10.3.2026 (SITA.sk) - Opozícia ostro odmieta zavedenie inštitútu "stavu ohrozenia". Ide podľa nej len o ďalší pokus o zastrašovanie občanov. Kroky prezidenta Petra Pellegriniho a podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), o ktorých informovali na dnešnej tlačovej besede po stretnutí s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Danielom Zmekom, vnímajú opoziční politici ako pokus o zastrašovanie občanov.
Liberáli upozornili, že "stav ohrozenia" je nebezpečný experiment vlády. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) návrh zaviesť inštitút stavu ohrozenia preto ostro kritizuje. Podľa SaS takýto experiment môže slúžiť najmä na vyvolávanie strachu v spoločnosti a posilňovanie moci vlády na úkor parlamentu a občianskych slobôd. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) upozornil, že ide o koncept, ktorý sa nápadne podobá na model používaný v Maďarsku. "Je to model, ktorý poznáme z Maďarska, kde sa často využíva v predvolebnom období na vyvolávanie pocitu neustáleho ohrozenia," vysvetlil Krúpa.
Vláda tak podľa poslanca miesto riešenia reálnych problémov vytvára atmosféru strachu a snaží sa presvedčiť ľudí, že im hrozia rôzne nebezpečenstvá, proti ktorým bude potrebná armáda v uliciach ako jediná, ktorá ich dokáže ochrániť. "Vnímam to ako čisto predvolebný nástroj, ktorým sa snažia kopírovať postupy, aké vidíme v Maďarsku," dodal Krúpa.
Zároveň upozornil, že SR má už v súčasnosti mechanizmy, ktoré umožňujú reakciu na bezpečnostné hrozby. "Je zarážajúce, že vláda vymýšľa nový systém ochrany bezpečnosti krajiny, keď už dnes existujú zákonné nástroje. Máme napríklad inštitút asistenčných služieb ozbrojených síl, ktorý sa využíval počas pandémie a ktorý je možné využívať aj dnes," dodal poslanec. Podľa jeho slov nie je súčasné jasné, ako by nový režim fungoval v praxi.
"Predstavme si situáciu, že by Slovensku reálne hrozil útok napríklad zo strany dronu. Podľa tohto modelu by sa najskôr musela zísť vláda, vyhlásiť stav ohrozenia a až potom by mohli ozbrojené sily konať. To je úplne nereálne. Máme napríklad systémy protivzdušnej obrany pri našich jadrových elektrárňach. V prípade hrozby nemôžeme čakať na zasadnutie vlády, aby sa mohlo konať," dodal Krúpa.
Poslanec sa súčasne domnieva, že sa takýto mechanizmus dá aj zneužiť. "Stav ohrozenia by mal byť vyhlasovaný vládou na základe odporúčaní spravodajských služieb. A pritom sme nedávno zažili situáciu, keď spravodajská služba pod vedením Pavla Gašpara spolu s premiérom šírila paniku o údajnom pokuse o prevrat, či o tom, že sa po Slovensku pohybujú akísi Gruzínci," pripomenul Krúpa s tým, že sa napokon ukázalo, že nešlo o reálnu hrozbu, ale o vykonštruovaný príbeh.
Zavedenie nového režimu by podľa poslanca výrazne posilnilo moc vlády. Upozornil, že podobne ako v Maďarsku by stav ohrozenia posilnil kompetencie vlády a premiéra, a súčasne by oslabil kontrolnú úlohu parlamentu. "V praxi by to znamenalo, že vláda by mohla prijímať rôzne opatrenia prakticky od stola, a to nielen v oblasti bezpečnosti, ale potenciálne aj v otázkach týkajúcich sa slobôd a práv občanov. A toto je niečo, čo určite nechceme a nedovolíme. Slovensko nepotrebuje vládu, ktorá straší vlastných občanov, ale vládu, ktorá rešpektuje demokraciu a pravidlá právneho štátu," uzavrel Krúpa.
Hnutie Slovensko rovnako poukazuje na ďalší pokus vládnej koalície zakrývať vlastné zlyhania a mobilizovať voličov prostredníctvom šírenia strachu. Poslanec Gábor Grendel (Hnutie Slovensko) vyhlásil, že vláde už zostáva pred voľbami len jediný nástroj, a tým je práve strašenie občanov, o čom podľa neho bolo aj utorkové stretnutie prezidenta a ministra obrany. Grendel upozornil práve na návrhy na rozšírenie právomoci vlády vyhlásiť stav ohrozenia.
"Dať takýto nástroj do rúk tejto vláde považujeme za krajne nezodpovedné. Veľmi dobre vedia, že súčasné právne rámce postačujú. To, čo dnes predviedli, skôr svedčí o tom, že budú chcieť ohrozenie zneužiť alebo nafingovať, aby vystrašili voličov pred voľbami," dodal Grendel s tým, že prezident im v tom asistuje.
Na tlačovú konferenciu prezidenta a ministra obrany reagoval aj exminister obrany a predseda strany Demokrati Jaroslav Naď. Výhrady má konkrétne k trom bodom, ktoré zazneli. "Po prvé, chcú vytvoriť stav ohrozenia. Na základe prezidentovho stanoviska by to znamenalo, že Bezpečnostná rada sa rozhodne vyhlásiť stav ohrozenia a môžu nasadiť sily a prostriedky ozbrojených síl na území SR. Viete si predstaviť takú situáciu, že bude Bezpečnostná rada zvolaná napríklad kvôli ďalšiemu vymyslenému gruzínskemu alebo inému puču a na základe tejto vymyslenej hrozby nasadí vláda Roberta Fica ozbrojené sily proti vlastným obyvateľom na našom území?" vyhlásil Naď s tým, že ide o mimoriadne nebezpečné a veľmi vážne ohrozenie vnútornej bezpečnosti krajiny.
Ako druhé kritizoval prezidenta, ktorý upozornil na nevýhodné zmluvy podpísané bývalými vládami. "Hovoril o tom, že na základe tých zmlúv, ktoré nemajú sankcie, dlhé roky neprichádza technika. Súhlasím pán prezident. Vy ako predseda vlády ste spoločne s vaším ministrom Gajdošom podpísali bez akýchkoľvek sankcií za omeškanie zmluvu na stíhačky F-16 v roku 2018. Je rok 2026 a stíhačky tu stále nie su," dodal Naď.
V treťom bode sa ohradil voči tvrdeniam Kaliňáka, že niektoré zmluvy je treba vypovedať, lebo sa nedá s firmami dohodnúť. "Ja vám poviem o čom hovorí. On chce vypovedať zmluvu so spoločnosťou Patria na kolesové obrnené vozidlá. Viete prečo? Lebo táto firma odmietla dať do subdodávateľov po Kaliňákovom tlaku firmy jemu blízke alebo firmy jeho kamaráta zbrojára. Kaliňák na nich preto tlačí, že zmluvu vypovie, aby tam dosadil takú firmu, ktorá bude flexibilnejšia z pohľadu potrieb ministra Kaliňáka," uzavrel Naď.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia odmieta Pellegriniho plán na zavedenie stavu ohrozenia, varuje pred strašením občanov a zneužitím moci – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Krúpa hovorí o predvolebnom nástroji
Liberáli upozornili, že "stav ohrozenia" je nebezpečný experiment vlády. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) návrh zaviesť inštitút stavu ohrozenia preto ostro kritizuje. Podľa SaS takýto experiment môže slúžiť najmä na vyvolávanie strachu v spoločnosti a posilňovanie moci vlády na úkor parlamentu a občianskych slobôd. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) upozornil, že ide o koncept, ktorý sa nápadne podobá na model používaný v Maďarsku. "Je to model, ktorý poznáme z Maďarska, kde sa často využíva v predvolebnom období na vyvolávanie pocitu neustáleho ohrozenia," vysvetlil Krúpa.
Vláda tak podľa poslanca miesto riešenia reálnych problémov vytvára atmosféru strachu a snaží sa presvedčiť ľudí, že im hrozia rôzne nebezpečenstvá, proti ktorým bude potrebná armáda v uliciach ako jediná, ktorá ich dokáže ochrániť. "Vnímam to ako čisto predvolebný nástroj, ktorým sa snažia kopírovať postupy, aké vidíme v Maďarsku," dodal Krúpa.
Kritika fungovania systému v praxi
Zároveň upozornil, že SR má už v súčasnosti mechanizmy, ktoré umožňujú reakciu na bezpečnostné hrozby. "Je zarážajúce, že vláda vymýšľa nový systém ochrany bezpečnosti krajiny, keď už dnes existujú zákonné nástroje. Máme napríklad inštitút asistenčných služieb ozbrojených síl, ktorý sa využíval počas pandémie a ktorý je možné využívať aj dnes," dodal poslanec. Podľa jeho slov nie je súčasné jasné, ako by nový režim fungoval v praxi.
"Predstavme si situáciu, že by Slovensku reálne hrozil útok napríklad zo strany dronu. Podľa tohto modelu by sa najskôr musela zísť vláda, vyhlásiť stav ohrozenia a až potom by mohli ozbrojené sily konať. To je úplne nereálne. Máme napríklad systémy protivzdušnej obrany pri našich jadrových elektrárňach. V prípade hrozby nemôžeme čakať na zasadnutie vlády, aby sa mohlo konať," dodal Krúpa.
Poslanec sa súčasne domnieva, že sa takýto mechanizmus dá aj zneužiť. "Stav ohrozenia by mal byť vyhlasovaný vládou na základe odporúčaní spravodajských služieb. A pritom sme nedávno zažili situáciu, keď spravodajská služba pod vedením Pavla Gašpara spolu s premiérom šírila paniku o údajnom pokuse o prevrat, či o tom, že sa po Slovensku pohybujú akísi Gruzínci," pripomenul Krúpa s tým, že sa napokon ukázalo, že nešlo o reálnu hrozbu, ale o vykonštruovaný príbeh.
Podľa opozície by sa posilnila moc vlády
Zavedenie nového režimu by podľa poslanca výrazne posilnilo moc vlády. Upozornil, že podobne ako v Maďarsku by stav ohrozenia posilnil kompetencie vlády a premiéra, a súčasne by oslabil kontrolnú úlohu parlamentu. "V praxi by to znamenalo, že vláda by mohla prijímať rôzne opatrenia prakticky od stola, a to nielen v oblasti bezpečnosti, ale potenciálne aj v otázkach týkajúcich sa slobôd a práv občanov. A toto je niečo, čo určite nechceme a nedovolíme. Slovensko nepotrebuje vládu, ktorá straší vlastných občanov, ale vládu, ktorá rešpektuje demokraciu a pravidlá právneho štátu," uzavrel Krúpa.
Hnutie Slovensko rovnako poukazuje na ďalší pokus vládnej koalície zakrývať vlastné zlyhania a mobilizovať voličov prostredníctvom šírenia strachu. Poslanec Gábor Grendel (Hnutie Slovensko) vyhlásil, že vláde už zostáva pred voľbami len jediný nástroj, a tým je práve strašenie občanov, o čom podľa neho bolo aj utorkové stretnutie prezidenta a ministra obrany. Grendel upozornil práve na návrhy na rozšírenie právomoci vlády vyhlásiť stav ohrozenia.
"Dať takýto nástroj do rúk tejto vláde považujeme za krajne nezodpovedné. Veľmi dobre vedia, že súčasné právne rámce postačujú. To, čo dnes predviedli, skôr svedčí o tom, že budú chcieť ohrozenie zneužiť alebo nafingovať, aby vystrašili voličov pred voľbami," dodal Grendel s tým, že prezident im v tom asistuje.
Kritika zaznela aj od Jaroslava Naďa
Na tlačovú konferenciu prezidenta a ministra obrany reagoval aj exminister obrany a predseda strany Demokrati Jaroslav Naď. Výhrady má konkrétne k trom bodom, ktoré zazneli. "Po prvé, chcú vytvoriť stav ohrozenia. Na základe prezidentovho stanoviska by to znamenalo, že Bezpečnostná rada sa rozhodne vyhlásiť stav ohrozenia a môžu nasadiť sily a prostriedky ozbrojených síl na území SR. Viete si predstaviť takú situáciu, že bude Bezpečnostná rada zvolaná napríklad kvôli ďalšiemu vymyslenému gruzínskemu alebo inému puču a na základe tejto vymyslenej hrozby nasadí vláda Roberta Fica ozbrojené sily proti vlastným obyvateľom na našom území?" vyhlásil Naď s tým, že ide o mimoriadne nebezpečné a veľmi vážne ohrozenie vnútornej bezpečnosti krajiny.
Ako druhé kritizoval prezidenta, ktorý upozornil na nevýhodné zmluvy podpísané bývalými vládami. "Hovoril o tom, že na základe tých zmlúv, ktoré nemajú sankcie, dlhé roky neprichádza technika. Súhlasím pán prezident. Vy ako predseda vlády ste spoločne s vaším ministrom Gajdošom podpísali bez akýchkoľvek sankcií za omeškanie zmluvu na stíhačky F-16 v roku 2018. Je rok 2026 a stíhačky tu stále nie su," dodal Naď.
V treťom bode sa ohradil voči tvrdeniam Kaliňáka, že niektoré zmluvy je treba vypovedať, lebo sa nedá s firmami dohodnúť. "Ja vám poviem o čom hovorí. On chce vypovedať zmluvu so spoločnosťou Patria na kolesové obrnené vozidlá. Viete prečo? Lebo táto firma odmietla dať do subdodávateľov po Kaliňákovom tlaku firmy jemu blízke alebo firmy jeho kamaráta zbrojára. Kaliňák na nich preto tlačí, že zmluvu vypovie, aby tam dosadil takú firmu, ktorá bude flexibilnejšia z pohľadu potrieb ministra Kaliňáka," uzavrel Naď.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia odmieta Pellegriniho plán na zavedenie stavu ohrozenia, varuje pred strašením občanov a zneužitím moci – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Exminister obrany Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany Opozícia Prezident Slovenskej republiky Stíhačka F-16
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Daniel Bombic je vinný z extrémizmu, rozhodol Špecializovaný trestný súd
Daniel Bombic je vinný z extrémizmu, rozhodol Špecializovaný trestný súd
<< predchádzajúci článok
Zuzana Krajčovičová oznámila svoju kandidatúru na predsedníčku BSK a predstavila aj svoje hlavné priority – FOTO
Zuzana Krajčovičová oznámila svoju kandidatúru na predsedníčku BSK a predstavila aj svoje hlavné priority – FOTO